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¿Infidelidad de Mateo Chávez? Por esta razón están acusando al Tiloncito

Después de caer en octavos del Mundial 2026, una serie de indirectas atribuidas a su expareja disparan las especulaciones sobre su vida sentimental

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Los mcompartidos de su exnovia, sumados a contenidos de terceros, alimentan teorías sobre una ruptura y una posible nueva relación para el Tiloncito Chávez. (Especial)
Los mcompartidos de su exnovia, sumados a contenidos de terceros, alimentan teorías sobre una ruptura y una posible nueva relación para el Tiloncito Chávez. (Especial)

El nombre de Mateo Chávez se encuentra en el centro de la polémica en redes sociales luego de una ola de rumores sobre una supuesta infidelidad.

El lateral mexicano, conocido como el "Tiloncito", se convirtió en tendencia tras una serie de publicaciones y comentarios que apuntan a su vida sentimental en el momento más visible de su carrera hasta ahora.

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Mateo celebró su primer gol en una Copa del Mundo con la Selección Mexicana junto a su amigo Armando "Hormiga" González. REUTERS/Annegret Hilse
Mateo celebró su primer gol en una Copa del Mundo con la Selección Mexicana junto a su amigo Armando "Hormiga" González. REUTERS/Annegret Hilse

A pesar de la viralización de teorías, Mateo no se ha pronunciado sobre el tema. Las especulaciones surgen a partir de indirectas públicas de su exnovia y la participación de terceras personas, lo que ha dado pie a debates encontrados entre aficionados.

Indirectas y videos se la exnovia de Mateo alimentan los rumores

La controversia inició con una serie de publicaciones de la exnovia de Mateo Chávez en TikTok.

Los mensajes, compuestos por frases como “La misma semana que me dejaste y te fuiste con otra, me dijiste que me amabas” y “Ya lo confirmé, no estaba loca, sí había algo raro ahí”, rápidamente llamaron la atención de miles de usuarios.

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  • Las publicaciones muestran decepción, dolor y referencias a una ruptura.
  • Algunos mensajes insinúan una relación inmediata de Mateo con otra persona tras el fin del noviazgo.
  • La viralidad de estos videos convierte el nombre del futbolista en tendencia y alimenta teorías sobre una posible infidelidad.
La exnovia de Mateo Chávez compartió videos en TikTok con frases sobre una ruptura y una posible relación inmediata con otra persona. (TikTok)
La exnovia de Mateo Chávez compartió videos en TikTok con frases sobre una ruptura y una posible relación inmediata con otra persona. (TikTok)

La falta de respuesta oficial permite que las versiones se multipliquen y que la polémica siga creciendo.

La polémica del Tiloncito se vuelve tendencia

El tema trascendió TikTok y se instaló en otras plataformas. Usuarios discuten, bromean y difunden memes sobre la supuesta infidelidad.

  • Algunos cuestionan la veracidad de los rumores y defienden a Mateo, señalando la falta de pruebas concretas.
  • Otros amplificaron la polémica, especulando sobre la identidad de una supuesta nueva pareja, señalándola como su “prima”.
La polémica trascendió TikTok y se extendió a otras plataformas, con memes sobre la veracidad de los rumores y la falta de pruebas concretas. (X)
La polémica trascendió TikTok y se extendió a otras plataformas, con memes sobre la veracidad de los rumores y la falta de pruebas concretas. (X)

Por otro lado, el silencio de Chávez ha sido interpretado por muchos como temor del futbolista a negar la relación.

Participación de Chávez en el Mundial

Lejos de la polémica, Mateo Chávez ha vivido momentos clave con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Anotó su primer gol en una Copa del Mundo y lo celebró junto a su amigo de la infnacia Armando “Hormiga” González.

  • El festejo destacó el relevo generacional en el Tri con la mira puesta en 2030.
  • Su exnovia expresó apoyo tras su gol: “Estoy superemocionada por él, muy feliz, muy orgullosa. Lo amamos con todo el corazón y siempre vamos a estar para él”.
  • Tras la eliminación del equipo en octavos de final, Chávez fue captado llorando en el Estadio Azteca, mientras su padre, Paulo César “Tilón” Chávez, lo consoló.
Mateo Chávez conmovió a millones tras su lanto en la eliminación de México ante Inglaterra y por las declaraciones de su padre el "Tilón" Chávez. REUTERS/Daniel Becerril
Mateo Chávez conmovió a millones tras su lanto en la eliminación de México ante Inglaterra y por las declaraciones de su padre el "Tilón" Chávez. REUTERS/Daniel Becerril

A la espera de una resolución, el presente del “Tiloncito” sigue marcado por su su desmpeño y respaldo deportivo, pero también por la polémica.

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