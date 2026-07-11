Sólo cinco técnicos mexicanos dirigirán en la Liga MX en este torneo

Cru Azul, vigente campeón, mantendrá al estratega nacional para el inicio de la competencia, en una lista corta de entrenadores mexicanos. (Composición: Raúl A. González/Infobae México - Fotos: REUTERS)

En el arranque del Apertura 2026, la Liga MX confirma una tendencia que lleva años en construcción: los banquillos nacionales siguen siendo minoría frente a la ola de técnicos extranjeros.

Aunque el regreso del Atlante y movimientos en varias instituciones generan expectativa, la dirección técnica mexicana apenas logra abrirse paso en el máximo circuito.

Los Potors del Atlante volverán al máximo circuito de la mano de Miguel "Piojo"Herrera en el banquillo. (X/ @Atlante)

De más de una docena de técnicos mexicanos a principios de siglo, el torneo de este semestre registra apenas cinco representantes, un dato que expone la preferencia de los clubes grandes y medianos.

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Sólo cinco mexicanos en el banquillo para el Apertura 2026

El panorama para el Apertura 2026 muestra que únicamente cinco estrategas nacionales iniciarán el torneo. Esta cifra representa un ligero repunte frente al torneo anterior, cuando sólo tres mexicanos estuvieron desde el arranque.

Miguel Herrera regresa con el Atlante en el retorno del aquapotro a la máxima categoría.

Joel Huiqui fue ratificado tras el campeonato con Cruz Azul y ahora va desde el inicio.

Diego Mejía, Benjamín Mora y Gerardo Espinoza encabezarán proyectos en San Luis, Pachuca y Puebla.

Joel Huiqui fue ratificado en Cruz Azul tras el campeonatodel Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El resto de los equipos apostó por técnicos de Argentina, Uruguay, Portugal y Chile, quienes ocupan la mayoría de los banquillos en este semestre.

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El dominio extranjero no cede en la Liga MX

La Liga MX mantiene la tendencia de priorizar técnicos foráneos en los clubes de mayor peso.

América, Monterrey, Chivas, Santos, Tigres y León arrancarán el torneo bajo conducción extranjera. El dato se agudiza al considerar que ningún técnico mexicano, hasta Huiqui, había sido campeón desde Ignacio Ambriz en 2020.

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Siete técnicos argentinos y tres uruguayos figuran en la lista de entrenadores para el Apertura 2026 .

El fenómeno no es nuevo, pero la distancia con los nacionales ha crecido.

Ningún técnico mexicano había sido campeón en la Liga MX desde Ignacio Ambriz en 2020. REUTERS/Omar Martinez

Así, esta preferencia se explica tanto por resultados inmediatos como por la percepción de mayor experiencia internacional.

Una final inédita y una recuperación mínima

El Clausura 2026 dejó una postal poco habitual: la final fue disputada por dos técnicos mexicanos, Joel Huiqui y Efraín Juárez, al frente de Cruz Azul y Pumas. Este hecho, sin embargo, no indica un cambio de tendencia general.

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La final mexicana fue celebrada como una excepción más que como un regreso de la confianza en entrenadores nacionales.

Hace treinta años había hasta 15 técnicos mexicanos por torneo; hoy esa cifra parece lejana.

Efraín Juárez y Joel Huiqui marcaron un precedente al ser dos técnicos mexicanos que disputaron una final en el reciente torneo. REUTERS/Henry Romero

La presencia de sólo cinco técnicos nacionales en el Apertura 2026 marca una mínima recuperación, pero subraya la dificultad de revertir el dominio extranjero en la Liga MX.