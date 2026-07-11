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Rocío Nahle asegura que revocación de mandato “no le quita el sueño”: minimiza reforma que la beneficia

La reforma aprobada por el Congreso de Veracruz ha generado polémica por dificultar este procedimiento

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Rocío Nahle asegura que revocación de mandato “no le quita el sueño”: minimiza reforma que la beneficia.
Rocío Nahle asegura que revocación de mandato “no le quita el sueño”: minimiza reforma que la beneficia.

Luego de que generara polémica la aprobación de la reforma de revocación de mandato en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle aseguró que los cambios constitucionales aprobados por el Congreso local “no le quitan el sueño” y descartó distraerse con lo que llamó “politiquería”.

Mientras que la mandataria local se muestra despreocupada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirá a la Consejería Jurídica del Gobierno de México revisar la reforma, que aumenta del 3 al 10 por ciento el porcentaje de firmas requerido para activar el mecanismo.

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La modificación fue aprobada el pasado 7 de julio por el Pleno de la LXVII Legislatura con 39 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa fue presentada por el Grupo Legislativo del PVEM, en voz del diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, y reformó el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Constitución Política del estado.

Esta es la propuesta que aprobó Morena para favorecer a Nahle

La reforma establece que la ciudadanía interesada en promover la revocación de mandato deberá reunir, durante el mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional, firmas equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal estatal. Ese respaldo deberá distribuirse en al menos la mitad más uno de los municipios de la entidad, con un mínimo del 3 por ciento de la lista nominal en cada uno de ellos.

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Con los votos de Morena y aliados, el Congreso veracruzano aprobó una iniciativa que endurece los candados de la revocación de mandato. Crédito: X/ @legisver
El Congreso de Veracruz aprobó una reforma que modifica el proceso de revocación de mandato. Crédito: X/ @legisver

Una vez reunidas las firmas, la ciudadanía tendrá tres meses posteriores al cierre del tercer año para presentarlas ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), que deberá calificar el requisito en 30 días naturales y, de cumplirse, expedir de inmediato la convocatoria.

Los grupos legislativos que respaldaron el dictamen argumentaron que la reforma da mayor certeza al proceso. Los que votaron en contra señalaron que los nuevos requisitos hacen prácticamente imposible activar el mecanismo. Las posiciones se dividieron así:

  • Morena: el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo sostuvo que la participación ciudadana se mide por la capacidad de demostrar una voluntad colectiva auténtica, no por la facilidad para activar el procedimiento.
  • PVEM: la diputada Tania María Cruz Mejía afirmó que la reforma “blinda” la revocación de mandato y le quita pretextos a cualquier autoridad que intente frenar la voluntad popular.
  • PT: el diputado Ramón Díaz Ávila manifestó respaldo al dictamen y señaló que armoniza las disposiciones constitucionales del estado con los criterios federales.
  • PAN: la legisladora Indira de Jesús Rosales San Román se pronunció por hacer más sencillos los ejercicios de participación democrática.
  • MC: la diputada María Elena Córdova Molina adelantó su voto en contra al considerar que la reforma reduce el tiempo para reunir firmas y que las normas se acomodan a conveniencia.
  • PRI: la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar aseveró que el nuevo umbral hace “casi imposible” reunir los requisitos exigidos.

“La ley se respeta”, dice Nahle

“La ley se respeta”, dice Nahle. (X/Rocío Nahle)
“La ley se respeta”, dice Nahle. (X/Rocío Nahle)

En entrevista de radio, Nahle minimizó la polémica y reafirmó que cumplirá su mandato hasta 2030. “Yo estoy ocupadísima trabajando, tengo mucho trabajo y no me voy a distraer con politiquería, con grillas, con cambios”, señaló.

La gobernadora recordó que en 2024 enfrentó una campaña que calificó de dura y con “ataques difamatorios muy fuertes”, y que pese a ello los veracruzanos le dieron su confianza en las urnas. Enmarcó la reforma como un asunto legislativo ordinario: “El Congreso hace una modificación, determina algo, esa es la ley. Está bien, la ley se respeta”.

Ante la posibilidad de que se le convoque a dejar el cargo, Nahle fue directa: “Lo demás no me quita el sueño”.

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