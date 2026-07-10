Seis integrantes del CJNG “Delta 4” van 60 años a prisión por secuestrar y robar a motociclista en Toluca

Cinco hombres y una mujer fueron declarados culpables tras el crimen ocurrido en 2025. Crédito: FGJEM

Seis integrantes de la célula criminal autodenominada CJNG “Delta 4″ fueron sentenciados a 60 años de prisión cada uno por el delito de secuestro exprés con fines de robo, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad ante una autoridad judicial.

Los hechos acreditados ocurrieron el 20 de marzo de 2025, según datos oficiales.

Los sentenciados fueron Arely Quetzal Estrada López, Jesús Omar Arellano Contreras, Carlos Eduardo Cedeño Jaimes, Luis Alan Hernández Martínez, Gustavo Aguilera Martínez y Ricardo Ismael Pacheco Cruz. Además de la pena de cárcel, el juez encargado del caso les impuso una multa de 565 mil 700 pesos a cada uno.

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La Fiscalía los identificaba como objetivos prioritarios dentro de su estrategia para el combate al robo de vehículos.

Según información compartida por la fiscalía mexiquense, quien los reconozca como probables implicados en otro hecho delictivo puede denunciarlos al correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, al número 800 7028770.

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Policías que pasaban por el lugar frustraron el secuestro en flagrancia

Las indagatorias revelaron que los seis integrantes de la célula del CJNG interceptaron a la víctima cuando circulaba en una motocicleta Bajaj Pulsar 250 por calles de Toluca.

Le cerraron el paso con una moto Italika y un vehículo Honda Civic, descendieron de los vehículos, lo amenazaron con un arma de fuego y lo privaron de la libertad con el fin de desapoderarlo de la unidad que conducía.

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Los seis pasarán más de medio siglo tras las rejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro del automóvil, lo amarraron de las manos y lo colocaron en los asientos traseros.

Elementos de la Policía de Investigación de la FGJEM que transitaban por el lugar notaron que el copiloto del vehículo usado en el crimen portaba un chaleco táctico, les marcaron el alto y descubrieron el delito, por lo que lograron su detención y la liberación de la víctima.

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Los motociclistas fueron capturados al intentar ingresar a un inmueble en la colonia Miguel Hidalgo

Al percatarse de la detención, los tripulantes de la motocicleta emprendieron la huida. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la policía municipal los atraparon cuando intentaban ingresar a un inmueble en la colonia Miguel Hidalgo de Toluca, en cuyo interior se encontró el vehículo robado a la víctima, la motocicleta Pulsar.

Tras el desahogo del proceso penal y una vez que la FGJEM presentó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de los seis imputados, la autoridad judicial determinó una sentencia condenatoria de 60 años de prisión, así como una multa de 565 mil 700 pesos para cada uno de ellos.

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Días antes, la FGJEM obtuvo 150 años de prisión contra seis integrantes de “Los Jockes”, otra célula del CJNG en Toluca

El caso del CJNG “Delta 4″ no fue el único golpe judicial que la Fiscalía mexiquense asestó contra células delictivas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en el Valle de Toluca.

El pasado de julio de 2026 las autoridades confirmaron que un juez condenó a 150 años de prisión a cada uno de los seis integrantes de la célula “Los Jockes” por el secuestro exprés de dos mujeres ocurrido en octubre de 2025.

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Reciben seis integrantes de "Los Jockes" 150 años de prisión por secuestro exprés en Toluca. Crédito: FGJEM

En ese caso, los sentenciados interceptaron a sus víctimas, las despojaron de un vehículo, dinero y pertenencias personales, y las trasladaron a un hotel de la zona. La FGJEM reconstruyó los hechos mediante investigaciones de campo y de gabinete, obtuvo órdenes de aprehensión y presentó a los imputados ante el juez, quien determinó su culpabilidad tras el proceso legal.

La célula tenía presencia en Toluca, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc y Temoaya, y sus actividades abarcaban el robo violento de vehículos, el secuestro y el acopio de armas de fuego.

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Con la sentencia del 8 de julio, 11 integrantes de “Los Jockes” se encontraban ya recluidos, ocho de ellos con resolución judicial firme en su contra.