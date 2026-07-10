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Estos son los canales que transmitirían a los equipos de la Liga MX durante el Apertura 2026

El torneo inicia este jueves 16 de julio con un esquema de partidos por televisión abierta, de paga y por streaming

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El Apertura 2026 de la Liga MX estrenaría una distribución renovada de derechos de transmisión entre televisoras y plataformas digitales. (Jovani Pérez)
El Apertura 2026 de la Liga MX estrenaría una distribución renovada de derechos de transmisión entre televisoras y plataformas digitales. (Jovani Pérez)

El Apertura 2026 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina e introducirá una distribución renovada de derechos de transmisión que modificará la experiencia del aficionado.

La llegada de nuevos acuerdos con televisoras y plataformas digitales obligará a consultar la programación antes de cada jornada. Cada club contará con su propio esquema, y algunos equipos solo podrían verse en streaming o TV de paga.

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Cruz Azul, vigente campeón del torneo, mantendría su acuerdo para televisar sus partidos en señal abierta. REUTERS/Raquel Cunha
Cruz Azul, vigente campeón del torneo, mantendría su acuerdo para televisar sus partidos en señal abierta. REUTERS/Raquel Cunha

El torneo arranca este jueves 16 de julio y marcará el regreso del Atlante al máximo circuito. Mientras algunos clubes mantendrían su lugar en señal abierta, otros apostarían por la exclusividad digital.

Canales exclusivos por equipo: así se repartirían las señales

La mayoría de los equipos conservarían una señal exclusiva para sus partidos como local. Esto obligaría a la afición a conocer el canal antes de cada encuentro:

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  • América, Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Santos, Toluca y Pumas transmitirían como local únicamente por Televisa (Canal 5, TUDN o ViX).
  • Atlante (en su esperado regreso al máximo circuito), Bravos de Juárez, Necaxa, Puebla, Tigres y Toluca irían por TV Azteca.
  • Chivas mantendría su acuerdo con Prime Video y Chivas TV para todos sus juegos en el Estadio Akron.
  • Tijuana, Querétaro, León y Pachuca se verían solamente por FOX Sports y su plataforma FOX One.
Atlante, de la mano de Miguel Herrera, volverá al máximo circuito con el partido que dará inicio al Apertura 2026 contra Necaxa. (X/ @Atlante)
Atlante, de la mano de Miguel Herrera, volverá al máximo circuito con el partido que dará inicio al Apertura 2026 contra Necaxa. (X/ @Atlante)

Esta separación limitaría la presencia de algunos equipos en TV abierta. Aun con ello, los clubes más populares mantendrían sus acuerdos que garantizarían una amplia cobertura.

Equipos con derechos compartidos: múltiples opciones para verlos

De acuerdo con diversos reportes, algunos clubes ofrecerían sus partidos en más de una señal, permitiendo que la afición elija entre varias opciones.

  • Puebla, FC Juárez, Necaxa, Toluca y Tigres UANL alternarían entre Azteca 7 y FOX Sports; con la excepción de los Diablos Rojos, que también irían por TUDN.
  • Santos Laguna y Atlético de San Luis se podrían ver tanto en TUDN como en ESPN.
Toluca se estrenaría con un acuerdo sin precedentes de derechos de transmisión, compartiendo la señal entre tres canales. REUTERS/Eloisa Sanchez
Toluca se estrenaría con un acuerdo sin precedentes de derechos de transmisión, compartiendo la señal entre tres canales. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque toda esta información permanece sujeta a cambios jornada a jornada, esta modalidad facilitaría que la afición elija la plataforma que mejor se adapte a sus preferencias.

Jornada 1: calendario completo y horarios

La primera jornada del Apertura 2026 se jugará entre el jueves 16 y el sábado 18 de julio. Los partidos, horarios y sedes confirmados son los siguientes:

Jueves 16 de julio

  • Necaxa vs Atlante | 19:00 hrs | Estadio Victoria
  • Tijuana (Xolos) vs Tigres UANL | 21:00 hrs | Estadio Caliente

Viernes 17 de julio

  • Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 19:00 hrs | Estadio Alfonso Lastras
  • León vs Atlas | 21:00 hrs | Estadio Nou Camp
  • Juárez vs Puebla | 21:00 hrs | Estadio Benito Juárez
Querétaro vs América
América y Querétaro cerrarán la Jornada 1 en el Estadio Corregidora. (Foto: Cuartoscuro)

Sábado 18 de julio

  • Pumas UNAM vs Pachuca | 17:00 hrs | Estadio Olímpico Universitario
  • Monterrey vs Santos Laguna | 19:00 hrs | Estadio BBVA
  • Chivas vs Toluca | 19:07 hrs | Estadio Akron
  • Querétaro vs América | 21:00 hrs | Estadio Corregidora

Así, estos duelos marcan el regreso de la actividad en la Liga MX y reflejan la nueva realidad de la transmisión deportiva en México.

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