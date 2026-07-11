IPN convoca a mesas de diálogo con alumnos para poner fin a paro estudiantil

Los estudiantes del IPN exigen la renuncia de funcionarios. CRÉDITO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Este viernes, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocó a los estudiantes que permanecen en suspensión de actividades a participar en las Mesas de Diálogo con la Comunidad Estudiantil, que se instalarán el próximo martes 14 de julio de 2026.

Representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría Académica del IPN también participarán, y tienen como objetivo llegar a acuerdos que permitan atender el conflicto y dar paso al restablecimiento de las clases.

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De acuerdo con un comunicado que compartió el IPN en sus redes sociales, el diálogo comenzará a las 12:00 horas en el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” (Cuadrilátero).

IPN apuesta por el diálogo para retomar clases

La nota informativa también destaca que las mesas de diálogo buscan abrir un espacio institucional “de comunicación, escucha activa y construcción de consensos entre estudiantes y autoridades”.

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Los objetivos de las autoridades politécnicas son:

Escuchar directamente las inquietudes y propuestas de la comunidad estudiantil.

Analizar alternativas de solución a los temas planteados.

Construir acuerdos viables y verificables.

Fortalecer la comunicación entre estudiantes , autoridades del IPN y la Secretaría de Educación Pública.

Crear mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

Generar condiciones para reanudar las actividades académicas.

Realizar el mayor esfuerzo para rescatar el semestre y proteger las trayectorias escolares.

Demandas de los estudiantes.

Garantizan libertad de expresión y transparencia

El IPN detalló que las reuniones para atender el conflicto se van a realizar bajo principios de respeto, escucha activa, libertad de expresión, buena fe, transparencia, corresponsabilidad y construcción de consensos.

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De acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional, la SEP acompaña el proceso de diálogo dentro del ámbito de sus atribuciones. Mientras que la Secretaría Académica atiende los temas vinculados con la continuidad de las actividades escolares y las estrategias para rescatar el semestre.

Por último, el Instituto precisó que la instalación de estas mesas no implica que alguna de las partes renuncie a sus planteamientos, sino que expresa la voluntad institucional de privilegiar el diálogo como vía para alcanzar soluciones duraderas.

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Poli acumulas varios meses en paro

El paro en varias escuelas del IPN inició a mediados de mayo de 2026 y se mantiene por la exigencia de renuncia del director general Arturo Reyes Sandoval, a quien estudiantes señalan por presunto desvío de recursos, corrupción y mala administración.

La comunidad estudiantil también denunció cobros irregulares de cuotas, falta de becas y carencias en instalaciones y laboratorios, de acuerdo con lo expuesto en sus reclamos sobre el movimiento.

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IPN termina relación con el Patronato Corazón Guinda y Blanco, en medio de protestas estudiantiles. Crédito: Cuartoscuro

Ante la suspensión de actividades, autoridades del IPN y la SEP decidieron convocar a la instalación de mesas de diálogo para atender el pliego petitorio y buscar el rescate del semestre escolar.

El instituto indicó que los comunicados y el estatus de cada plantel pueden revisarse en el portal oficial del IPN.

Las acusaciones de corrupción contra el director del IPN –documentadas en diversos trabajos periodísticos– es un tema que no ha querido atender la SEP y, mucho menos, la presidenta Claudia Sheinbaum.

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