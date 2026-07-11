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Con más de 90 cuerpos recuperados y 2 personas rescatadas en Venezuela: así regresa la brigada de la Defensa a México

El Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” realizó labores de búsqueda durante 15 días en compañía de binomios caninos; hoy queda desactivada

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Regresa a México la brigada el Ejército Mexicano
Foto: Ale Huitron / Infobae México

Luego de 15 días de labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos que dejaron más de 4 mil personas muertas y 16 mil heridas, regresó a México la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) al concluir sus labores en ese país.

Con un total de 2 personas rescatadas con vida, 2 perros y la recuperación de 92 cuerpos, el agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” fue recibido en el país con una ceremonia encabeza por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de la Defensa, Ricardo Treviño Trejo, y el secretario de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales.

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Durante el evento, realizado este viernes en la 1ra Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, el agrupamiento fue condecorado por su valor heroico, mérito militar, distinción militar y por su desempeño en las labores realizadas ante la emergencia que provocaron los terremotos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter del 24 de junio en ese país.

Brigada logró rescatar a un niño de 9 años atrapado en un edificio: la presidenta los reconoció

Brigada del Ejército regresa a México tras apoyar en Venezuela
Binomios caninos y militares que conforman la brigada de ayuda humanitaria. Foto: Ale Huitron / Infobae México

La brigada estaba compuesta por un total de 18 binomios caninos y 264 elementos que arribaron a Venezuela el pasado 26 de junio para apoyar junto a otros 25 países en las labores de búsqueda y rescate; sin embargo, también se realizaron otras acciones como:

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  • El envío de más de 70 toneladas de despensas, insumos y herramientas a través de 8 vuelos y con 2 buques de la Marina
  • Se distribuyeron más de 13 toneladas de medicamentos
  • Se realizaron 2 mil 59 consultas médicas
  • Entrega de 8 plantas de luz industriales
  • Realización de una cirugía de emergencia a un militar venezolano en un quirófano móvil del Ejército Mexicano
Brigada del Ejército regresa a México tras apoyar en Venezuela
Foto: Ale Huitron / Infobaae México

Con jornadas de 6 horas de búsqueda ininterrumpida, los binomios caninos y rescatistas realizaron las labores, principalmente, en La Guaira, donde luego eran relevados para poder descansar y tomar alimentos.

“Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista, un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca porque esa es la esencia del pueblo de México: no dejar a nadie atrás”, dijo la presidenta en reconocimiento de los militares y binomios caninos que trabajaron exhaustivamente para rescatar a las víctimas de los terremotos.

Sheinbaum reconoce labores del agrupamiento Yumare tras apoyo de 15 días en Venezuela. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum reconoce labores del agrupamiento Yumare tras apoyo de 15 días en Venezuela. (Foto: Presidencia)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, envió la presea “Héroe de Venezuela de primera clase” que es el máximo reconocimiento que ese país brinda a la entrega y ayuda humanitaria en su territorio.

Además, en una ceremonia realizada este miércoles, el gobierno de Venezuela entregó a México a la perrita “Laika”, una pastor belga de 6 meses de edad, para sumarse a las filas del Ejército Mexicano en un acto que emuló la donación de “Arkadas” tras la muerte de “Proteo” en los trabajos de búsqueda en Turquía de 2023.

Sobre el próximo entrenamiento de “Laika”, el coronel Marco Antonio Vázquez Tejeda Burgos detalló en entrevista que será en aproximadamente mes y medio que la pequeña podrá estar capacitada para apoyar en labores de rescate, pero dijo que permanecerá los siguientes 15 días en aislamiento para que se defina su estado de salud y se pueda integrar con el resto de los binomios caninos.

Venezuela dona a México una perrita por labores de búsqueda
Entrega de "Laika" al general brigadier de Estado Mayor, Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento “Yumare” del Ejército Mexicano. Foto: Defensa

Brigada “Yumare” concluye sus labores y queda desactivada

El titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, reconoció las labores realizadas por la brigada de rescate en Venezuela y reiteró que dos binomios caninos de Protección Civil de ese país serán entrenados por el Ejército Mexicano en búsqueda de personas.

Además, recordó que desde 1996 el Ejército ha llevado ayuda humanitaria en 98 ocasiones a 30 países. Esta última ocasión es la tercera en la que México proporciona ayuda a Venezuela, ya que las primeras dos ocurrieron en 1999 y 2010 debido a las emergencias provocadas por fuertes lluvias.

“Me siento muy honrado de tener el privilegio de dirigir a tropas como ustedes. Tropas comprometidas, profesionales, disciplinadas, con amplia vocación de servicio, pero sobre todo, tropas con gran sentido humanista (…) Siéntanse sumamente satisfechos por el extraordinario trabajo que realizaron, porque allá en donde la tragedia sembró incertidumbre, ustedes llevaron la esperanza. Donde el dolor dejó profundas heridas, ustedes fueron el rostro solidario de nuestra nación”, afirmó.

Brigada de México regresa de Venezuela
"Laika" durante su presentación frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Ale Huitron / Infobae México

Finalmente, explicó que el regreso de la brigada marca el fin del agrupamiento “Yumare” al concluir sus labores en Venezuela, luego de que fue denominada de esta manera debido a que fue la ciudad donde se registró el epicentro del sismo de mayor magnitud.

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