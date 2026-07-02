Juan Gabriel en la pantalla grande: esto se sabe sobre la fecha y costo para ver su concierto en Bellas Artes

El cantante mexicano Juan Gabriel interpreta una canción durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, con mariachis en el fondo. (YouTube: Juan Gabriel)

El legado de Juan Gabriel volverá a conquistar las pantallas mexicanas. A casi una década de la muerte del llamado “Divo de Juárez”, Cinemex anunció el regreso a la pantalla grande de uno de los momentos más emblemáticos de la historia musical del país: su concierto en el Palacio de Bellas Artes.

El anuncio coincide con un renovado fenómeno cultural alrededor de la figura del cantante. En las últimas semanas, la interpretación de “Hasta que te conocí” en Bellas Artes se ha convertido en uno de los himnos espontáneos de la afición mexicana durante los partidos de la Copa Mundial 2026, además de acumular millones de reproducciones y viralizarse en redes sociales a través de videos y reacciones.

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A través de sus cuentas oficiales, Cinemex confirmó el esperado regreso del espectáculo con un mensaje que despertó la emoción de miles de seguidores: “Mientras México canta ‘Hasta que te conocí’, nosotros tenemos una cita con la historia. Vuelve a emocionarte con el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, solamente en Cinemex”.

Aunque la cadena de exhibición aún no ha revelado la fecha exacta de estreno, diversas versiones apuntan a que las funciones especiales podrían realizarse durante julio o agosto de 2026.

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La película del concierto "Mi Primer Bellas Artes" de Juan Gabriel con orquesta sinfónica en el Palacio de Bellas Artes se proyectará en salas de Cinemex a partir de julio. (Instagram: Cinemex)

¿Cuánto costará ver el concierto de Juan Gabriel en Cinemex?

Hasta el momento, Cinemex tampoco ha confirmado el precio oficial de los boletos ni la fecha de preventa. Sin embargo, estimaciones basadas en eventos cinematográficos especiales similares indican que las entradas podrían oscilar entre los 150 y 180 pesos por persona.

La expectativa es alta debido al éxito reciente de otras proyecciones masivas dedicadas al intérprete de “Querida”. En septiembre de 2024, la Cineteca Nacional reunió a cientos de personas durante la exhibición del concierto, mientras que semanas después el Zócalo de la Ciudad de México congregó a miles de asistentes que corearon algunos de sus temas más emblemáticos.

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El público disfruta de una proyección gratuita del concierto que el fallecido cantante mexicano Juan Gabriel ofreció en 1990 en Bellas Artes, en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el sábado 8 de noviembre de 2025. (Foto AP/Claudia Rosel)

¿Por qué el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes es considerado histórico?

Los conciertos que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes entre el 9 y el 12 de mayo de 1990 marcaron un antes y un después en la cultura popular mexicana. El artista se convirtió en el primer cantautor de música popular en presentarse en el recinto cultural más importante del país, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional.

La decisión generó un intenso debate entre críticos e intelectuales de la época, quienes cuestionaban la presencia de un artista popular en un espacio tradicionalmente reservado para la música clásica y la ópera. Sin embargo, el paso del tiempo transformó aquellas presentaciones en uno de los acontecimientos artísticos más importantes de la historia contemporánea de México.

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El fenómeno continúa vigente más de tres décadas después. La versión de “Hasta que te conocí” interpretada en Bellas Artes acumula cerca de 800 millones de reproducciones en YouTube y ha encontrado una nueva audiencia gracias a creadores de contenido y reacciones virales protagonizadas por jóvenes de la Generación Z.

ha encontrado una nueva audiencia gracias a creadores de contenido y reacciones virales protagonizadas por jóvenes de la Generación Z. (YouTube)

¿Cuántas veces se presentó Juan Gabriel en Bellas Artes?

El intérprete originario de Parácuaro, Michoacán, se presentó en tres etapas distintas en el Palacio de Bellas Artes. La primera y más recordada ocurrió en mayo de 1990; posteriormente regresó en 1997 y finalmente en 2013, durante la celebración de sus cuatro décadas de trayectoria artística.

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Con el anuncio de Cinemex, miles de seguidores tendrán nuevamente la oportunidad de revivir en pantalla grande uno de los conciertos más importantes de la música mexicana y una de las actuaciones más emblemáticas en la carrera de Juan Gabriel.