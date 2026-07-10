¿Quién es Moisés Peñaloza, el quinto participante de La Casa de los Famosos México 4?

El actor llega a esta edición con el objetivo de crear polémica. (IG Moisés Peñaloza) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este viernes 10 de julio de 2026, la producción de La Casa de los Famosos México hizo oficial la identidad de su quinto integrante confirmado para la nueva temporada. Tras una serie de enigmáticas pistas que inundaron las redes sociales y los espacios televisivos, se reveló que el actor, conductor y modelo mexicano Moisés Peñaloza se sumará al encierro más vigilado de la televisión.

Las pistas compartidas de manera previa por la producción —que incluían uniformes de chef, batas de boxeo, un set de grabación, máscaras de teatro y el curioso elemento de una langosta— no tardaron en ser descifradas por los fanáticos y la prensa de espectáculos, quienes apuntaban directamente al perfil del joven histrión.

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Con su ingreso, el programa asegura una mezcla de carisma, disciplina física y una personalidad que ya ha dado de qué hablar en producciones previas.

El modelo será uno de los más seguidos en esta edición 2026. (IG Moisés Peñaloza)

Entre los reflectores y las pasarelas

Moisés Peñaloza llega a este proyecto en uno de los momentos más estables y maduros de su trayectoria artística. Con una fuerte presencia en plataformas digitales y una imagen pública integral, Peñaloza ha sabido diversificar su carrera más allá de la actuación convencional.

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A nivel internacional, el originario de Tamaulipas puso el nombre de México en alto en el terreno del modelaje masculino. En el año 2022, representó al país en un prestigiado certamen internacional de belleza masculina, donde obtuvo el título del tercer hombre más guapo del mundo.

Esta faceta no solo consolidó su atractivo físico ante las audiencias, sino también su capacidad de proyección, disciplina y diplomacia en escenarios de alta exigencia competitiva. Además, su carisma frente a las cámaras lo ha llevado a explorar terrenos de conducción y, recientemente, planes en el ámbito de la música.

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El modelo será uno de los más seguidos en esta edición 2026. (IG Moisés Peñaloza)

De la Ingeniería Eléctrica al CEA

Nacido el 22 de octubre de 1991, Moisés Peñaloza cuenta actualmente con 33 años de edad. Aunque hoy en día es un rostro sumamente familiar en los melodramas y programas unitarios de la televisión abierta, sus primeros pasos profesionales estuvieron orientados hacia un sector completamente técnico. Peñaloza cursó y concluyó sus estudios de Ingeniería Eléctrica en el Tecnológico de Ciudad Madero, en su estado natal.

Sin embargo, su verdadera vocación lo llamaba hacia las artes escénicas. Guiado por ese impulso, se trasladó a la Ciudad de México para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), institución de la cual egresó listo para insertarse en el demandante medio del entretenimiento. Su preparación formal pronto le rindió frutos en producciones tanto cómicas como dramáticas.

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Trayectoria en Televisión y Teatro

A lo largo de los últimos años, Moisés ha ido construyendo una sólida base de créditos en la pantalla chica que respaldan su estatus como una de las promesas juveniles de la actuación en el país:

Telenovelas y Melodramas: Ha formado parte de elencos en producciones como Diseñando tu amor , Si nos dejan , Minas de pasión y El Ángel de Aurora , donde debutó en roles protagónicos de corte juvenil.

Reciente éxito: Tuvo una destacada participación en la telenovela Corazón de Oro dando vida al personaje de Leandro Pedraza, un papel de corte boxístico para el cual se sometió a intensas jornadas de entrenamiento físico real durante tres meses.

Programas Unitarios y Comedia: Ha aparecido de forma recurrente en episodios de La Rosa de Guadalupe , Esta historia me suena y en la popular serie de comedia Una familia de diez .

Teatro: En las tablas escénicas tuvo su debut oficial participando en la obra El que se enamora pierde .

Experiencia en Realities: La Casa de los Famosos no será su primer contacto con los formatos de telerrealidad en vivo; Peñaloza demostró previamente sus habilidades corporativas y de coordinación como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, emisión en la que inclusive llegó a sufrir caídas y lesiones debido al alto nivel de las ejecuciones de baile.

El modelo se convirtió en el quinto integrante del reality. (IG Moisés Peñaloza)

El vínculo con el reality y la expectativa

El nombre de Moisés Peñaloza ya flotaba en el ecosistema de este programa desde el año 2025, cuando se convirtió en tendencia digital debido a las menciones hechas por su expareja sentimental, la también actriz Elaine Haro, quien formó parte de la edición anterior del show.

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En encuentros recientes con medios de comunicación, al ser cuestionado sobre la posibilidad de sumarse formalmente al proyecto en esta cuarta entrega, Peñaloza había expresado que los realities ofrecen una gran proyección para las carreras de las figuras públicas, dejando “la moneda al aire”.

Con su confirmación oficial como el quinto habitante, la moneda ha caído de su lado, y Moisés Peñaloza se declara listo para jugar, convivir y someterse al escrutinio del público las 24 horas del día.

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