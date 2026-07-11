Clara Brugada anuncia Medio Maratón CDMX 2026: cómo registrarte gratis a uno de los 300 lugares adicionales para este domingo

Los nuevos lugares se suman a los 35 mil corredores que ya están inscritos para la decimonovena edición de la carrera, cuya convocatoria inicial era de 30 mil participantes. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de la Ciudad de México habilitará 300 registros gratuitos adicionales para el Medio Maratón de este domingo, luego de que la demanda superó con creces el cupo original del evento. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, hizo el anuncio a través de sus redes sociales y pidió a los interesados estar atentos a los canales oficiales del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (@DeporteCDMX).

Los nuevos lugares se suman a los 35 mil corredores que ya están inscritos para la decimonovena edición de la carrera, cuya convocatoria inicial era de 30 mil participantes.

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El video presenta a una mujer que se dirige a la cámara, con un fondo que muestra una multitud en un evento público. Posteriormente, se observan tomas de participantes en una carrera de maratón. Se aprecian personas corriendo en asfalto, incluyendo a un corredor en silla de ruedas, vistiendo números de participante. La cobertura muestra la actividad deportiva en un entorno urbano con árboles y cielo nublado. Este material es una promoción del evento.

La carrera más esperada del año en la capital

Medio Maratón 2025 @SECTEI_CDMX

El Medio Maratón Ciudad de México BBVA se celebra cada año durante el mes de julio y es una de las competencias de atletismo de mayor convocatoria en el país.

Esta edición, la número 19, tendrá lugar el domingo 12 de julio con salida a partir de las 5:55 horas. Los corredores completarán los 21,0975 kilómetros del recorrido divididos en siete bloques identificados por el color de su brazalete.

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Ruta: del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia

El trazado de 2026 incluye modificaciones respecto a ediciones anteriores. La salida arranca en el Hemiciclo a Juárez, sobre Avenida Juárez, y avanza por el Paseo de la Reforma hasta adentrarse en el Bosque de Chapultepec, con tramos por la Calzada Chivatito y Fernando Alicastre en ambas secciones del bosque.

La meta está ubicada bajo el Ángel de la Independencia. El recorrido obliga al cierre de varias vialidades, entre ellas Paseo de la Reforma desde El Caballito hasta la Torre Mayor, calles internas de Chapultepec y Avenida Toluca.

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Ambas carreras se realizarán este año nuevamente (Gemini)

Bloques de salida y horarios

Los participantes están distribuidos en siete grupos según su tiempo estimado de carrera. El bloque blanco —para corredores en silla de ruedas y con discapacidad visual— arranca a las 5:55 horas desde el Hemiciclo a Juárez.

Los bloques morado y negro (élite y Adidas Runners) salen a las 6:00 y 6:05 horas. Los bloques verde, azul y naranja —con tiempos estimados de entre 1 hora 21 minutos y más de dos horas— parten desde el Eje Central Lázaro Cárdenas entre las 6:15 y las 7:00 horas.

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Kits y transporte público

Campaña promocional animada para el Medio Maratón Ciudad de México BBVA, que se celebrará el 12 de julio de 2026. El video presenta gráficos en estilo isométrico que muestran edificios urbanos y paisajes naturales. Dos figuras de corredores animados avanzan por una ruta marcada en color morado, atravesando los diferentes escenarios. Se exhibe el logo oficial del evento y el nombre del patrocinador.

La entrega de paquetes para corredores ya inscritos se realiza en los Salones Maya I y II del World Trade Center (WTC) hasta este sábado 11 de julio, en horario de 8:00 a 16:00 horas. El retiro es personal y requiere comprobante de inscripción e identificación oficial.

Las Líneas 1, 2 y 3 del Metro ampliarán su horario de apertura a las 5:00 horas para facilitar el traslado de los participantes. La Secretaría de Turismo local, Alejandra Frausto, señaló que el evento forma parte de una estrategia de internacionalización para posicionar a la capital como destino de turismo deportivo.

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Una carrera con más de cuatro décadas de historia

El Medio Maratón Ciudad de México nació en 2008 como desprendimiento de una tradición atlética que la capital arraiga desde 1983, cuando se disputó la primera edición del Maratón de la Ciudad de México. La carrera de 21K se celebra cada año en julio y ha crecido hasta convertirse en una de las competencias de medio fondo más convocantes de América Latina.

La edición 18, disputada en julio de 2025, quedó marcada por un hito: el ugandés Martin Magengo Kiprotich pulverizó el récord varonil del evento al cruzar la meta en 1 hora, 3 minutos y 22 segundos, superando la marca que el mexicano Juan Luis Barrios sostuvo durante 15 años desde 2010.

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En la rama femenil, el récord vigente pertenece a la keniata Joyce Chepkemoi Tele, quien en la edición 2024 registró 1 hora, 10 minutos y 34 segundos. Desde 2002, ningún hombre mexicano ha ganado la prueba varonil, y desde 2010 ninguna mujer mexicana se ha alzado con el título femenil.