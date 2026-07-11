México

Esta fue la estafa en la que cayeron la quinceañera Rubí y su familia en la CDMX

La influencer compartió el fraude que vivió con su familia mientras visitaba la Ciudad de México

Guardar
Google icon
Rubí Ibarra concierto

La quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra, compartió en redes sociales la estafa que sufrió junto a su familia mientras se encontraba visitando la Ciudad de México.

A través de un video en su canal de YouTube, Rubí, contó que al recorrer las calles de Ciudad de México, un mototaxi se aprovecho de ella y su familia únicamente por ser “foráneos”.

PUBLICIDAD

La influencer mencionó que la cifra que les cobro el mototaxi fue absurdamente elevada, por un recorrido de únicamente tres puntos en el centro de la ciudad.

El icónico personaje apareció en plena calle protagonizando una escena tan inesperada como divertida.

¿Cuál fue el recorrido del mototaxi?

Rubí Ibarra explicó que el recorrido pasó por el Zócalo de la ciudad, el Palacio de Bellas Artes, concluyendo en Garibaldi.

Por ese recorrido en el primer cuadro del centro de la Ciudad de México, el mototaxi le cobró 1500 pesos, una suma muy elevada para el corto recorrido.

PUBLICIDAD

“Para las personas que no son de Ciudad de México, que al igual que yo son foráneos y que vienen un rato a divertirse o a turistear, por favor no agarren por nada del mundo los ciclotaxis o mototaxis porque te van a estafar”, mencionó.

La influencer aceptó que, pese a que ella tenía conocimiento de que las cuotas de esos “transportes” era elevada, en su deseo de conocer la Ciudad de México, ella y su familia aceptaron.

Sin embargo, después comentaron que la tarifa fue excesiva y les pareció una estafa total.

“Obviamente es un abuso, obviamente no es normal que te cobren esa cantidad de dinero, que por un paseo te cobren esa cantidad de dinero, puedes agarrar un taxi y te cobra menos. Por favor no agarren los ciclotaxis porque los van a estafar”, avisó Rubí Ibarra.

La famosa quinceañera se conviritó en influencer
Rubí Ibarra decidió emprender en la creación de contenido y en la música. Fotos: IG, iamrubiig

¿Quién es Rubí Ibarra?

Rubí Ibarra se convirtió en uno de los fenómenos mediáticos más importantes en redes sociales hace casi una década, cuando una invitación para sus quince años se volvió viral en redes sociales.

El 26 de diciembre de 2016, el video, en el cuál ella acompañada de sus padres invitan a “todo el mundo” a celebrar sus quince años se convirtió en uno de los videos más vistos de ese año.

Pese a que en un principio se tenía planeado que fuera un festejo familiar en La Joya, San Luis Potosí, terminó por convertirse en todo mega evento al que asistieron más de 60 mil personas de diferentes estados, acaparando así la atención de todo México.

Debido al gran alcance que tuvo su publicación se dice que incluso personas de otras partes del mundo como Argentina, Polonia o Estados Unidos asistieron a la fiesta más esperada de todo México.

La celebración también contó con la presencia de algunas bandas conocidas para amenizar el ambiente, algunos de ellos fueron, Grupo Capaz, Banda Jerez y Los Indomables de Cedral.

Gracias a esto, los quince años de Rubí Ibarra se convirtieron en uno de los eventos más recordados de todo el país, a pesar de que en un principio, Rubí quería alejarse del ojo público, poco a poco se convirtió en una influencer muy reconocida en San Luis Potosí.

Rubí Ibarra se convirtió en la quinceañera más famosa del mundo por el video donde invitaba "a todos" a su fiesta (Foto: Facebook rubiibarra)
Rubí Ibarra se convirtió en la quinceañera más famosa del mundo por el video donde invitaba "a todos" a su fiesta (Foto: Facebook rubiibarra)

Su camino de influencer

Tras la virilidad por su fiesta de quince años, en el 2022 participó en el reality “La Academia”, llegando a ser finalista del reality, culminando en el quinto puesto.

La Mars / Rubí Ibarra
Foto: Instagram/@iamrubiig

Después de su participación se enfocó en sus estudios y carrera profesional, dejando atrás su imagen de quinceañera y convirtiéndose en creadora de contenido.

Actualmente cuenta con más de doscientos mil seguidores en Instagram y más de cuarenta mil suscriptores en YouTube, su contenido se basa en compartir su viajes y su vida diaria.

Temas Relacionados

Rubí Ibarramexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Moisés Peñaloza es el quinto habitante confirmado para La Casa de los Famosos México

El actor se une al grupo de celebridades que buscan los 4 millones de pesos

Moisés Peñaloza es el quinto habitante confirmado para La Casa de los Famosos México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de julio: se registra accidente en Viaducto Tlalpan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de julio: se registra accidente en Viaducto Tlalpan

Pumas rompe el silencio sobre la salida de Efraín Juárez: “Él no quiso seguir”

El Vicepresidente Deportivo, Antonio Sancho, afirmó que el exentrenador salió del equipo Universitario pese a tener contrato

Pumas rompe el silencio sobre la salida de Efraín Juárez: “Él no quiso seguir”

Sorteo Superior 2890: Resultados viernes 10 de julio del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2890: Resultados viernes 10 de julio del 2026 de la Lotería Nacional

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy viernes 10 de julio: fuertes lluvias dejan inundaciones severas en Tlalpan, CDMX

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy viernes 10 de julio: fuertes lluvias dejan inundaciones severas en Tlalpan, CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 7 mil balas escondidas en camión de reconocida empresa de paquetería en Ciudad Juárez

Seis integrantes del CJNG “Delta 4” van 60 años a prisión por secuestrar y robar a motociclista en Toluca

Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio

¿De qué delitos acusan a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, tras su detención en Cancún?

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro tendrá doctorado honoris causa por parte de la AFI

Guillermo del Toro tendrá doctorado honoris causa por parte de la AFI

Ernesto Zepeda confirma que ya recibió el pago de la actriz Livia Brito: la cifra supera el millón

Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

Pepillo Origel vuelve a la carga en contra de Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “Son lo más hermoso que tengo”

¿Qué opina Maribel Guardia del nuevo novio de Imelda Tuñón y la relación con su nieto?

DEPORTES

Pumas rompe el silencio sobre la salida de Efraín Juárez: “Él no quiso seguir”

Pumas rompe el silencio sobre la salida de Efraín Juárez: “Él no quiso seguir”

Julián Quiñones genera críticas por visitar a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey

Chicharito Hernández aclara polémica tras haber sido acusado de agredir a un periodista argentino

Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”

Pumas se lanza por un campeón de Liga MX y anuncia el fichaje de Arteaga