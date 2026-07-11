Esta fue la estafa en la que cayeron la quinceañera Rubí y su familia en la CDMX

La quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra, compartió en redes sociales la estafa que sufrió junto a su familia mientras se encontraba visitando la Ciudad de México.

A través de un video en su canal de YouTube, Rubí, contó que al recorrer las calles de Ciudad de México, un mototaxi se aprovecho de ella y su familia únicamente por ser “foráneos”.

PUBLICIDAD

La influencer mencionó que la cifra que les cobro el mototaxi fue absurdamente elevada, por un recorrido de únicamente tres puntos en el centro de la ciudad.

El icónico personaje apareció en plena calle protagonizando una escena tan inesperada como divertida.

¿Cuál fue el recorrido del mototaxi?

Rubí Ibarra explicó que el recorrido pasó por el Zócalo de la ciudad, el Palacio de Bellas Artes, concluyendo en Garibaldi.

Por ese recorrido en el primer cuadro del centro de la Ciudad de México, el mototaxi le cobró 1500 pesos, una suma muy elevada para el corto recorrido.

PUBLICIDAD

“Para las personas que no son de Ciudad de México, que al igual que yo son foráneos y que vienen un rato a divertirse o a turistear, por favor no agarren por nada del mundo los ciclotaxis o mototaxis porque te van a estafar”, mencionó.

La influencer aceptó que, pese a que ella tenía conocimiento de que las cuotas de esos “transportes” era elevada, en su deseo de conocer la Ciudad de México, ella y su familia aceptaron.

PUBLICIDAD

Sin embargo, después comentaron que la tarifa fue excesiva y les pareció una estafa total.

“Obviamente es un abuso, obviamente no es normal que te cobren esa cantidad de dinero, que por un paseo te cobren esa cantidad de dinero, puedes agarrar un taxi y te cobra menos. Por favor no agarren los ciclotaxis porque los van a estafar”, avisó Rubí Ibarra.

PUBLICIDAD

Rubí Ibarra decidió emprender en la creación de contenido y en la música. Fotos: IG, iamrubiig

¿Quién es Rubí Ibarra?

Rubí Ibarra se convirtió en uno de los fenómenos mediáticos más importantes en redes sociales hace casi una década, cuando una invitación para sus quince años se volvió viral en redes sociales.

El 26 de diciembre de 2016, el video, en el cuál ella acompañada de sus padres invitan a “todo el mundo” a celebrar sus quince años se convirtió en uno de los videos más vistos de ese año.

PUBLICIDAD

Pese a que en un principio se tenía planeado que fuera un festejo familiar en La Joya, San Luis Potosí, terminó por convertirse en todo mega evento al que asistieron más de 60 mil personas de diferentes estados, acaparando así la atención de todo México.

Debido al gran alcance que tuvo su publicación se dice que incluso personas de otras partes del mundo como Argentina, Polonia o Estados Unidos asistieron a la fiesta más esperada de todo México.

PUBLICIDAD

La celebración también contó con la presencia de algunas bandas conocidas para amenizar el ambiente, algunos de ellos fueron, Grupo Capaz, Banda Jerez y Los Indomables de Cedral.

Gracias a esto, los quince años de Rubí Ibarra se convirtieron en uno de los eventos más recordados de todo el país, a pesar de que en un principio, Rubí quería alejarse del ojo público, poco a poco se convirtió en una influencer muy reconocida en San Luis Potosí.

PUBLICIDAD

Rubí Ibarra se convirtió en la quinceañera más famosa del mundo por el video donde invitaba "a todos" a su fiesta (Foto: Facebook rubiibarra)

Su camino de influencer

Tras la virilidad por su fiesta de quince años, en el 2022 participó en el reality “La Academia”, llegando a ser finalista del reality, culminando en el quinto puesto.

Foto: Instagram/@iamrubiig

Después de su participación se enfocó en sus estudios y carrera profesional, dejando atrás su imagen de quinceañera y convirtiéndose en creadora de contenido.

PUBLICIDAD

Actualmente cuenta con más de doscientos mil seguidores en Instagram y más de cuarenta mil suscriptores en YouTube, su contenido se basa en compartir su viajes y su vida diaria.