México

Camila Sodi revela detalles de su cirugía de matriz: “Tenía un tumor del tamaño de una toronja”

La actriz compartió en redes sociales su experiencia tras someterse a una histerectomía

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(Foto: camilasodi_ / Instagram)
(Foto: camilasodi_ / Instagram)

La actriz mexicana, Camila Sodi, compartió detalles sobre su histerectomía, cirugía a la que fue sometida en el mes de junio.

La histerectomía es un procedimiento quirúrgico que se basa en la extirpación del útero.

A través de sus redes sociales, Camila Sodi, compartió con sus seguidores algunos detalles sobre su cirugía, su recuperación y su forma de afrontar el proceso.

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Una complicación física

La sobrina de Thalía, detalló las causas medicas que derivaron en su intervención quirúrgica, Sodi, explicó que la decisión de retirar el útero se derivó de una complicación física.

La presencia de una masa benigna en su organismo era algo que le causaba malestares constantes, lo que hacía necesaria la operación para evitar otro tipo de afectaciones.

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“Yo tenía un mioma, que es un tumor, y me había crecido del tamaño de una toronja, pues ya no había de otra”, mencionó Camila Sodi a sus seguidores.

Admitió que “cuando toca, toca” y que la decisión fue para no tener más dolor y un tumor dentro de su cuerpo.

“Es mejor no tener más dolor y tumores dentro de nosotros”, recalcó la actriz.

Con una gran sonrisa, la actriz fue a la 'ciudad del amor' para celebrar sus 40 años.
Con una gran sonrisa, la actriz fue a la 'ciudad del amor' para celebrar sus 40 años. (IG Camila Sodi)

Su proceso de recuperación

Sodi compartió su proceso postoperatorio, destacando la importancia de respetar los tiempos de descanso.

Comentando que los especialistas le dieron un tiempo de descanso absoluto de seis semanas, proceso que aún se encuentra cumpliendo.

Camila continúa en su recuperación, esperando el alta medica definitiva para continuar con sus proyectos profesionales.

“Las dos primeras semanas está rudo, estás sobreviviendo, literal. Hay que darle chance al cuerpo de que se desinflame”, comentó.

Compartió que en un principió estaba un poco desesperada, sin embargo, entendió que su cuerpo necesitaba su tiempo para recuperarse.

“Somos desesperados, pero el cuerpo toma tiempo y se tiene que acomodar todo adentro”, mencionó Sodi.

La actriz mexicana recuerda la insólita vez que animó al Rey del Pop a salir de un cuarto en Nueva York Crédito: TikTok/yordirosadoo

Casi como un embarazo

Camila Sodi explicó que la inflación abdominal que tenía en las primeras etapas de su recuperación eran equivalentes a las etapas de un embarazo.

Recalcando que el volumen de su abdomen era bastante, pero con el paso de los días, ese volumen fue disminuyendo de manera constante.

La actriz, compartió con sus seguidores que durante este proceso de recuperación se ha dedicado a consumir series y películas.

Además de consumir estos contenidos audiovisuales. también compartió que disfruta mucho leer, compartir tiempo con sus hijos, con su familia e incluso disfruta las revisiones medicas.

Agradecida con el apoyo

Tras su operación, Camila compartió imágenes en sus redes sociales, en ellas mencionaba que todo el proceso había salido bien.

En su momento no especificó la causa medica, sin embargo, agradeció a todas las personas que le enviaban mensajes y se preocupaban por su salud.

“Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros”, mencionó en su momento.

Incluso agradeció al personal medico que la atendió, mencionando que eran unas lindas personas y destacando su labor.

“Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias, enfermeras, que me bañaban y cuidaban; tan lindas”, comentó.

La propia Sodi, sobrina de Thalía, lo confirma a través de sus redes sociales y comparte imágenes posteriores a la operación (RS)
La propia Sodi, sobrina de Thalía, lo confirma a través de sus redes sociales y comparte imágenes posteriores a la operación (RS)

Posteriormente, la actriz menciona la importancia de la red de apoyo que recibió, especialmente de mujeres que han atravesado por procedimientos similares.

“Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento”, comentó Sodi.

Quién es Camila Sodi, sobrina de Thalía (RS)
Quién es Camila Sodi, sobrina de Thalía (RS)

Camila Sodi continúa con su recuperación y sus seguidores siguen pendientes sobre más actualizaciones sobre su estado de salud.

La experiencia de la actriz hizo evidente la importancia de las redes de apoyo, tanto familiares como digitales, redes que son fundamentales para afrontar momentos complicados, además de destacar el valor de tomar decisiones para el cuidado de su salud.

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