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Pumas rompe el silencio sobre la salida de Efraín Juárez: “Él no quiso seguir”

El Vicepresidente Deportivo, Antonio Sancho, afirmó que el exentrenador salió del equipo Universitario pese a tener contrato

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Efraín Juárez renuncia a Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Efraín Juárez salió de Pumas tras la final del Clausura 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Hoy, en la presentación de los futbolistas: Sebastián Córdova y Cristian Chicote Calderón, el Vicepresidente Deportivo de los Pumas UNAM, Antonio Sancho, fue cuestionado sobre la salida sorpresiva de Efraín Juárez después de llegar a la final del Clausura 2026 de la Liga Mx.

Antonio Sancho aseguró que Efraín Juárez tomó la decisión de salir del equipo Universitario a pesar de contar con un contrato vigente y tener en mente un proyecto a largo plazo, después de una campaña llena de triunfos en el torneo pasado.

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“Yo creo que esa pregunta no me toca a mí. Yo creo que más bien habría que preguntársela a Efraín (Juárez). No me toca a mí corresponder, porque no quiso seguir teniendo contrato. Eso ya más bien hay que preguntárselo a él", declaró el Vicepresidente Deportivo.

El mejor DT del Clausura 2026

Efraín Juárez apunta al cielo tras un nuevo triunfo. REUTERS/Eloisa Sanchez
Efraín Juárez apunta al cielo tras un nuevo triunfo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las victorias, regularidad y espectáculo que regaló Pumas de la UNAM a lo largo del torneo le otorgó a Efraín Juárez ser considerado como el mejor entrenador del Futbol Mexicano. Incluso, el exjugador reapareció en redes sociales después de esa notificación.

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Cabe recordar que Efraín Juárez se retiro en silencio de las instalaciones del Pedregal un día después de perder la final contra Cruz Azul en CU. Aunque la afición se acercó al exDT para obtener alguna foto o declaración, salió de La Cantera abordó de su automóvil.

Desde el cierre del campeonato era una incógnita la continuidad de Efraín Juárez en Pumas UNAM. Después de varias semanas de polémica el equipo Universitario dio por terminada su relación laboral a través de un comunicado oficial.

Posteriormente, el DT confirmó en un video su llegada al Győri ETO Football Club, vigente campeón de la Primera División de Hungría, con quien debutó con un amargo revés en la Champions League.

Desde el momento que eligió un nuevo camino profesional, Efraín Juárez no emitió algún mensaje para despedir a la afición de los Pumas UNAM, quienes lo arroparon al volver a sentir aquella ilusión de soñar con el campeonato de la Liga MX tras quince años de sequía.

Efraín Juárez entona el Himno de Universidad Nacional. REUTERS/Henry Romero
Efraín Juárez entona el Himno de Universidad Nacional. REUTERS/Henry Romero

Cabe recordar que la posición del estratega mexicano corría peligro derivado de la eliminación en la Concacaf Champions Cup y los resultados que no acompañaban a los Pumas UNAM durante las primeras fechas del Torneo Clausura 2026. 

No obstante, en un abrir y cerrar de ojos, los Capitalinos despertaron de un mal sueño y comenzaron a ganar y ganar hasta cerrar la fase regular la como líderes generales con 36 unidades.

En la Liguilla, los Auriazules vinieron de a más a menos al concluir con un réçord de un triunfo, tres empates y dos derrotas, la más dolorosa en la final de vuelta contra Cruz Azul en CU.

¿Quién será el sucesor de Efraín Juárez?

Esteban Solari aclaró las dudas sobre Keylor Navas con Pumas (X/ @PumasMX)
Esteban Solari dirigirá a los Pumas UNAM en el Apertura 2026. (X/ @PumasMX)

Los Pumas de la UNAM tenían a la mesa distintos perfiles para asumir el cargo de entrenador previo al Apertura 2026. Al final se decidieron por Esteban Solari, quien dirigió a los Tuzos del Club Pachuca en la última temporada 2025-26 de la Liga MX.

¿Cuándo debutan los Pumas de la UNAM?

Pumas canta el Himno de la Universidad Nacional. REUTERS/Henry Romero
Pumas canta el Himno de la Universidad Nacional. REUTERS/Henry Romero

Los Felinos participarán por primera vez en el Torneo Apertura 2026 el sábado 18 de julio, justamente ante los Tuzos del Pachuca. El duelo está programado a las 17:00 horas, (tiempo de la República Mexicana), desde el Estadio Olímpico Universitario.

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