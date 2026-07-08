Es un hecho, Cruz Azul firma a Joel Huiqui como director técnico para el Apertura 2026

Cruz Azul firma a Joel Huiqui como director técnico para el Apertura 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A una semana de que empiece el Apertura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul presentó a Joel Huiqui como su nuevo director técnico. Luego de coronarse campeón como interino en el torneo pasado ante Pumas, la directiva de La Noria decidió darle continuidad al proyecto de Huiqui.

Este miércoles 8 de julio confirmaron la contratación del ex futbolista de 43 años. En rueda de prensa, Huiqui compartió sus primeras impresiones de su nuevo rol como entrenador de la Máquina Cementera.

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“Es un gran reto, poder formar parte de un proyecto tan importante como es Cruz Azul. Para mí, en mi formación como jugador conozco la institución desde hace veintitantos años y hoy la oportunidad representa un gran compromiso, encabezar este proyecto, hay una gran labor de todas áreas”, fueron parte de las declaraciones que ofreció el estratega.

Joel Huiqui promete a Cruz Azul un bicampeonato: “El reto es el mismo”

Joel Huiqui promete a Cruz Azul un bicampeonato: “El reto es el mismo” (Luz Coello/ Infobae México)

Tras alzar la décima en Ciudad Universitaria, Huiqui se mostró optimista y enfocado en un solo objetivo, repetir los triunfos recientes para que el equipo vuelva a ser campeón, por lo que enlistó los torneos en los que participarán y las oportunidades que tienen para llevarse otro trofeo.

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“Me siento muy contento, el reto es el mismo, desde que terminó la final hace más de un mes el mensaje fue: ir por el bicampeonato. Tenemos cuatro trofeos en camino, Campeón de Campeones, Champions Cup, Leagues Cup y la liga, tenemos 31 partidos para poder lograrlo y estamos listos”

¿Quién es Joel Huiqui?

Joel Huiqui es un ex jugador de Cruz Azul que actualmente se desempeña como director técnico del primer equipo. Como futbolista, Huiqui jugó principalmente como defensa central y es recordado por su paso en Cruz Azul y la polémica jugada donde cometió una mano que no se sancionó como posible penal a favor de Monarcas en las semifinales de 2009, de ahí nació la famosa “la muertinha”.

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Cruz Azul confirmó la continuidad de Huiqui en el banquillo para el torneo Apertura 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el ámbito reciente, Cruz Azul confirmó la continuidad de Huiqui en el banquillo para el torneo Apertura 2026, luego de que tomó el mando en la última jornada del Clausura 2026 tras una racha negativa del anterior entrenador, Nicolás Larcamón. Bajo su dirección, el equipo logró el décimo título de Liga MX y, a partir de su llegada, La Máquina no volvió a perder en el torneo. Su permanencia responde al impacto inmediato que tuvo en el club, devolviéndole estabilidad e identidad competitiva como técnico principal.

La etapa de Nicolás Larcamón había comenzado con señales positivas. Bajo su dirección, Cruz Azul tuvo un buen arranque de temporada e incluso ocupó el primer lugar durante algunas semanas. Después vino la caída. El equipo acumuló nueve partidos consecutivos sin ganar, un tramo que elevó la presión entre la directiva, el vestidor y la afición.

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La crisis alcanzó las últimas jornadas y la directiva decidió cesar al entrenador argentino para intentar corregir el rumbo antes del cierre del torneo. Huiqui, que formaba parte del cuerpo técnico, tomó entonces la dirección del equipo de manera interina.

El cambio fue inmediato. El nuevo entrenador encontró equilibrio en la plantilla, recuperó la solidez del equipo y consiguió que la Máquina llegara con confianza al momento decisivo.

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¿Quién es el primer rival de Cruz Azul en el Apertura 2026?

Cruz Azul ya conoce su calendario del Apertura 2026 y abrirá la defensa del título ante Atlético de San Luis el viernes 17 de julio, un arranque que marca el inicio de su ruta hacia el bicampeonato después de conquistar su décima estrella con un repunte que comenzó en la recta final del torneo anterior.

El segundo partido del campeón será en casa ante Puebla el martes 21 de julio a las 19:00 horas, y la primera parte de su agenda también incluye un duelo frente a Atlante el sábado 1 de agosto a las 21:00 horas, una pausa por la Leagues Cup y salidas contra Tijuana y Necaxa, de acuerdo con el calendario difundido por la Liga MX.

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