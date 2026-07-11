Quién usará en México el avión presidencial de Honduras luego de pagar más de 5 millones de dólares en una subasta

Representante de la empresa mexicana entregando la puja por la aeronave. Crédito: Secretaría de Estado de Defensa Nacional

La empresa mexicana THEBE Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V. adquirió el avión presidencial Embraer Legacy 600 de Honduras este viernes 10 de julio de 2026, tras pagar 137 millones 776 mil 390 lempiras —equivalentes a poco más de 5 millones 97 mil dólares— en la subasta pública internacional SEDENA BM-001-2026.

La aeronave salió de manos del gobierno hondureño en una jornada que arrancó a las 9:00 a.m. y cerró con la adjudicación formal a las 11:43 a.m., hora local.

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Jonathan González fue el representante que acudió en nombre de THEBE a depositar la oferta ante el Comité de Subasta y Veeduría en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa.

La aeronave fue subastada este 10 de julio. Crédito: Secretaría de Estado de Defensa Nacional

El gobierno del presidente Nasry Asfura anunció que los recursos obtenidos con la venta serán destinados a salud y educación.

“Con esta decisión, el Gobierno del presidente Nasry Asfura cumple uno de los compromisos asumidos con los hondureños: poner fin a un gasto innecesario y convertir ese activo en una inversión para la gente”, publicó la Presidencia de Honduras en su cuenta oficial de X luego de ser confirmada la venta.

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THEBE aparece en dos domicilios distintos y ninguno ha sido confirmado oficialmente

La empresa compradora tiene domicilio registrado en San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México, según Dun & Bradstreet, la base de datos estadounidense de análisis comercial y crediticio que documenta el perfil de compañías a nivel mundial.

Sin embargo, la plataforma de comercio exterior Import Key la ubica en una dirección distinta: carretera federal Xalapa-Veracruz, kilómetro 19, en Emiliano Zapata, Veracruz. Ninguno de los dos domicilios ha sido confirmado de forma oficial hasta el momento de publicación de esta nota.

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Representante de THEBE presentando la oferta formal. Crédito: Secretaría de Estado de Defensa Nacional

Dun & Bradstreet clasifica a THEBE dentro de las industrias de transporte aéreo no programado, transporte aéreo general y taxis aéreos. Su principal ejecutivo registrado en esa base de datos es Fernando Padilla Farfán.

Perfiles laborales en LinkedIn documentan que la compañía contó con pilotos aviadores en su nómina entre 2019 y 2022. Registros de comercio exterior muestran que importó equipos e insumos desde Estados Unidos en 2023, con envíos recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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Aeronave comprada por la empresa originaria de México. Crédito: Secretaría de Estado de Defensa Nacional

El nombre de Fernando Padilla Farfán coincide con el del empresario señalado en marzo de 2025 por medios mexicanos como presunto financiador de las caravanas médicas de la senadora morenista Andrea Chávez en Chihuahua. En aquel caso, el PAN lo describió como presunto patrocinador de una campaña electoral anticipada y beneficiario de contratos públicos valuados en más de 2 mil 250 millones de pesos en gobiernos estatales de Morena.

Hasta el momento no ha sido revelado algún documento oficial que confirme o descarte que el ejecutivo de THEBE sea la misma persona.

Los comunicados oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional de Honduras identificaron a la ganadora únicamente como “THEBE Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.”, sin precisar el estado o ciudad de origen de la firma dentro del país.

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La oferta de THEBE fue la única recibida entre nueve empresas interesadas

La Secretaría de Defensa Nacional de Honduras informó en un comunicado matutino del 10 de julio que nueve empresas nacionales e internacionales retiraron las bases de oferta, con un pago previo de 500 lempiras cada una.

De ese grupo, cuatro realizaron inspecciones técnicas presenciales de la aeronave en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa. Cuatro se retiraron del proceso y una no lo completó.

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Las inspecciones se llevaron a cabo de forma exclusiva, una empresa por día, para garantizar la privacidad del análisis técnico.

El representante de THEBE, Jonathan González, presentó la oferta formal a las 10:44 a.m. ante el Comité de Subasta y Veeduría, según publicó la SEDENA Honduras en su cuenta de X.

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A las 11:00 a.m. cerró el periodo de recepción. A las 11:20 a.m. se efectuó el taxeo de la aeronave —su carreteo con motor propio— como parte de los protocolos de verificación técnica.

A las 11:35 a.m. se abrió el sobre y se leyó públicamente el monto ofertado. Ocho minutos después, el comité adjudicó la venta.

THEBE ofertó un millón de lempiras por encima del precio base y fue la única puja recibida.

El proceso operó bajo vigilancia del Tribunal Superior de Cuentas y la PGR

La subasta fue coordinada entre la SEDENA Honduras y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), bajo la supervisión de un Comité de Subasta y Veeduría integrado por delegados de la Gerencia Administrativa y la Auditoría Interna de la Secretaría.

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Participaron también como invitados institucionales representantes del Tribunal Superior de Cuentas y delegados de la Procuraduría General de la República.

“El proceso se desarrolló conforme a estrictos procedimientos legales para garantizar la correcta administración de los bienes del Estado”, señaló el secretario de Defensa Nacional de Honduras, Enrique Rodríguez Burchard, en un comunicado oficial.

Publicación de la Presidencia de Honduras celebrando la venta. Crédito: @hnpresidencia

La Presidencia de Honduras celebró la venta en redes sociales con la leyenda “¡Misión cumplida!” y precisó que los más de 137.7 millones de lempiras recaudados serán invertidos en salud y educación, en cumplimiento de un compromiso de campaña del presidente Asfura.