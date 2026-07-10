Aseguran más de 7 mil balas escondidas en camión de reconocida empresa de paquetería en Ciudad Juárez

El conductor fue detenido por las autoridades federales. Crédito: Gabinete de Seguridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), brazo operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un conductor que transportaba más de 7 mil cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego, ocultos entre la carga de un tractocamión en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer el operativo este 10 de julio a través de un comunicado conjunto.

El aseguramiento ocurrió durante recorridos de inspección y vigilancia en la carretera federal Miguel Ahumada–Ciudad Juárez. Los agentes marcaron el alto al conductor para una revisión preventiva de rutina.

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Al inspeccionar la carga, encontraron las municiones y la mira telescópica distribuidas en diversas cajas, camufladas entre el resto del embarque. El conductor fue detenido en el lugar y se le informaron sus derechos constitucionales.

AIC y SSPC localizaron 7 mil 425 cartuchos ocultos en diversas cajas

La revisión del vehículo arrojó un total de 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego. Las municiones estaban repartidas en distintas cajas mezcladas con la carga regular del tractocamión, lo que dificultaba su detección en una inspección superficial.

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La carretera federal Miguel Ahumada–Ciudad Juárez es una de las vías de acceso terrestres a la frontera con Texas, corredor de alto tráfico de carga comercial y zona de atención prioritaria para las autoridades federales en materia de seguridad.

Fotografía del decomiso. Crédito: Gabinete de Seguridad

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica. Las autoridades no revelaron el nombre del detenido ni fueron proporcionados datos sobre el origen o destino declarado de la carga.

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El tractocamión portaba el logotipo de Castores, aunque las autoridades no lo mencionaron

Las fotografías oficiales difundidas por el Gabinete de Seguridad muestran el momento en que agentes federales dialogaban con el conductor en la cabina del tractocamión. En la puerta del vehículo se aprecia con claridad el logotipo de Castores, empresa de transporte de carga y paquetería con cobertura nacional.

A la izquierda una foto oficial de una unidad de Castores, a la derecha la imagen compartida tras el decomiso. Crédito: Grupo Castores y Gabinete de Seguridad

Las autoridades no mencionaron el nombre de la empresa en su comunicado oficial. Hasta el momento no se sabe si el tractocamión era un vehículo oficial de la compañía, si operaba bajo algún esquema de subcontratación o si el rotulado correspondía a una suplantación de la marca.

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La incógnita cobra relevancia porque Grupo Castores comercializa sus unidades usadas al público general, incluyendo tractocamiones y remolques seminuevos, a través de un programa de venta con financiamiento disponible en distintas zonas del país.

Gabinete de Seguridad intensifica operativos en carreteras federales

El aseguramiento forma parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para reforzar la vigilancia en las vías de comunicación del país e impedir el traslado de armamento e ilícitos. La SSPC y la FGR señalaron que los recorridos de inspección en carreteras federales se realizan de forma permanente.

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Ciudad Juárez concentra uno de los mayores volúmenes de tráfico de carga en la frontera norte de México, lo que la convierte en un punto de atención constante para las instituciones del Gabinete de Seguridad. El caso quedó en manos del Ministerio Público Federal, que definirá los cargos y la situación jurídica del detenido.

El corredor Ahumada–Ciudad Juárez ya había registrado un decomiso de droga en mayo

El tramo carretero donde ocurrió el aseguramiento ya había sido escenario de un operativo similar. En mayo de 2026, elementos de la FGR detuvieron en el kilómetro 302 de la carretera federal 45, en el mismo corredor Ahumada–Ciudad Juárez, un autobús de la línea Chihuahuenses que transportaba más de 20 mil pastillas de fentanilo, 40 kilogramos de la misma droga en paquetes y 14 kilogramos de cristal, ocultos en el camarote del conductor.

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Droga decomisada en mayo de 2026. (X @RaulGtzNR)

Aquel operativo representó el tercer aseguramiento de unidades de la misma empresa en ese punto carretero, lo que llevó a las autoridades federales a investigar posibles vínculos entre operadores y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas hacia la frontera norte.