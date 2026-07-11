México

Moisés Peñaloza es el quinto habitante confirmado para La Casa de los Famosos México

El actor se une al grupo de celebridades que buscan los 4 millones de pesos

Guardar
Google icon
ig/moisesspenaloza
ig/moisesspenaloza

Moisés Peñaloza es el quinto habitante confirmado para la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, según anunció la producción este viernes 10 de julio de 2026.

El actor, conductor y modelo tamaulipeco llega al encierro más vigilado de la televisión mexicana con 33 años y una carrera diversificad

La confirmación llegó después de que la producción difundiera una serie de pistas en redes sociales y espacios televisivos: uniformes de chef, batas de boxeo, un set de grabación, máscaras de teatro y una langosta. Los fanáticos y la prensa de espectáculos descifran las claves antes del anuncio formal.

PUBLICIDAD

Peñaloza obtuvo el título de tercer hombre más guapo del mundo en 2022

El modelo se convirtió en el quinto integrante del reality.
El modelo se convirtió en el quinto integrante del reality. (IG Moisés Peñaloza)

Originario de Tamaulipas, Peñaloza nació el 22 de octubre de 1991. Antes de pisar un foro de televisión, concluyó sus estudios de Ingeniería Eléctrica en el Tecnológico de Ciudad Madero. Su vocación artística lo llevó después a la Ciudad de México, donde ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa —el CEA— del que egresó formado para la pantalla chica y las tablas.

Su proyección internacional llegó en 2022, cuando representó a México en un certamen de belleza masculina y se colocó como el tercer hombre más guapo del mundo. El reconocimiento consolidó su imagen pública y abrió espacios de conducción y, más recientemente, planes en el terreno musical.

PUBLICIDAD

Una carrera construida entre melodramas, comedia y las tablas

El actor llega a esta edición con el objetivo de crear polémica.
El actor llega a esta edición con el objetivo de crear polémica. (IG Moisés Peñaloza) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En televisión, Peñaloza acumula créditos en producciones como Diseñando tu amor, Si nos dejan, Minas de pasión y El Ángel de Aurora, donde asumió roles protagónicos de corte juvenil. Su trabajo más reciente de peso fue en Corazón de Oro, donde interpretó a Leandro Pedraza, un personaje de perfil boxístico para el que entrenó durante tres meses de forma intensiva.

También ha aparecido de forma recurrente en La Rosa de Guadalupe, Esta historia me suena y la serie de comedia Una familia de diez. En teatro debutó con la obra El que se enamora pierde.

La Casa de los Famosos no es su primer reality

El modelo será uno de los más seguidos en esta edición 2026.
El modelo será uno de los más seguidos en esta edición 2026. (IG Moisés Peñaloza)

El formato de telerrealidad en vivo no le es ajeno. Peñaloza participó en Las Estrellas Bailan en Hoy, emisión en la que llegó a sufrir caídas y lesiones por el nivel de exigencia en las coreografías.

Su nombre comenzó a asociarse con La Casa de los Famosos México en 2025, cuando su expareja sentimental, la actriz Elaine Haro, participó en la edición anterior del programa y lo mencionó públicamente. En entrevistas posteriores, Peñaloza reconoció que los realities ofrecen proyección para las carreras artísticas y dejó abierta la posibilidad de sumarse. Con el anuncio de este viernes, la respuesta es definitiva.

Temas Relacionados

Moisés PeñalozaLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los FamososTelevisamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chelsea habría presentado una oferta por Julián Quiñones tras su actuación con México en el Mundial 2026

El goleador de la Selección Mexicana saldría del futbol árabe para reforzar al club de la Premier League de Inglaterra

Chelsea habría presentado una oferta por Julián Quiñones tras su actuación con México en el Mundial 2026

Tlalpan bajo el agua, intensas lluvias causaron corrientes peligrosas al sur de la CDMX

El sur de la capital registró encharcamientos en avenidas principales, con operativos de Bomberos y cortes viales en Circuito Fuentes del Pedregal y Fuente de los Molinos. Se recomienda circular por Anillo Periférico

Tlalpan bajo el agua, intensas lluvias causaron corrientes peligrosas al sur de la CDMX

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de julio: se registra accidente en Viaducto Tlalpan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de julio: se registra accidente en Viaducto Tlalpan

Pumas rompe el silencio sobre la salida de Efraín Juárez: “Él no quiso seguir”

El Vicepresidente Deportivo, Antonio Sancho, afirmó que el exentrenador salió del equipo Universitario pese a tener contrato

Pumas rompe el silencio sobre la salida de Efraín Juárez: “Él no quiso seguir”

Sorteo Superior 2890: Resultados viernes 10 de julio del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2890: Resultados viernes 10 de julio del 2026 de la Lotería Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 7 mil balas escondidas en camión de reconocida empresa de paquetería en Ciudad Juárez

Seis integrantes del CJNG “Delta 4” van 60 años a prisión por secuestrar y robar a motociclista en Toluca

Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio

¿De qué delitos acusan a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, tras su detención en Cancún?

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la estafa en la que cayeron la quinceañera Rubí y su familia en la CDMX

Esta fue la estafa en la que cayeron la quinceañera Rubí y su familia en la CDMX

Guillermo del Toro tendrá doctorado honoris causa por parte de la AFI

Ernesto Zepeda confirma que ya recibió el pago de la actriz Livia Brito: la cifra supera el millón

Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

Pepillo Origel vuelve a la carga en contra de Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “Son lo más hermoso que tengo”

DEPORTES

Chelsea habría presentado una oferta por Julián Quiñones tras su actuación con México en el Mundial 2026

Chelsea habría presentado una oferta por Julián Quiñones tras su actuación con México en el Mundial 2026

Pumas rompe el silencio sobre la salida de Efraín Juárez: “Él no quiso seguir”

Julián Quiñones genera críticas por visitar a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey

Chicharito Hernández aclara polémica tras haber sido acusado de agredir a un periodista argentino

Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”