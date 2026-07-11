Moisés Peñaloza es el quinto habitante confirmado para La Casa de los Famosos México

ig/moisesspenaloza

Moisés Peñaloza es el quinto habitante confirmado para la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, según anunció la producción este viernes 10 de julio de 2026.

El actor, conductor y modelo tamaulipeco llega al encierro más vigilado de la televisión mexicana con 33 años y una carrera diversificad

La confirmación llegó después de que la producción difundiera una serie de pistas en redes sociales y espacios televisivos: uniformes de chef, batas de boxeo, un set de grabación, máscaras de teatro y una langosta. Los fanáticos y la prensa de espectáculos descifran las claves antes del anuncio formal.

PUBLICIDAD

Peñaloza obtuvo el título de tercer hombre más guapo del mundo en 2022

El modelo se convirtió en el quinto integrante del reality. (IG Moisés Peñaloza)

Originario de Tamaulipas, Peñaloza nació el 22 de octubre de 1991. Antes de pisar un foro de televisión, concluyó sus estudios de Ingeniería Eléctrica en el Tecnológico de Ciudad Madero. Su vocación artística lo llevó después a la Ciudad de México, donde ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa —el CEA— del que egresó formado para la pantalla chica y las tablas.

Su proyección internacional llegó en 2022, cuando representó a México en un certamen de belleza masculina y se colocó como el tercer hombre más guapo del mundo. El reconocimiento consolidó su imagen pública y abrió espacios de conducción y, más recientemente, planes en el terreno musical.

PUBLICIDAD

Una carrera construida entre melodramas, comedia y las tablas

El actor llega a esta edición con el objetivo de crear polémica. (IG Moisés Peñaloza) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En televisión, Peñaloza acumula créditos en producciones como Diseñando tu amor, Si nos dejan, Minas de pasión y El Ángel de Aurora, donde asumió roles protagónicos de corte juvenil. Su trabajo más reciente de peso fue en Corazón de Oro, donde interpretó a Leandro Pedraza, un personaje de perfil boxístico para el que entrenó durante tres meses de forma intensiva.

También ha aparecido de forma recurrente en La Rosa de Guadalupe, Esta historia me suena y la serie de comedia Una familia de diez. En teatro debutó con la obra El que se enamora pierde.

PUBLICIDAD

La Casa de los Famosos no es su primer reality

El modelo será uno de los más seguidos en esta edición 2026. (IG Moisés Peñaloza)

El formato de telerrealidad en vivo no le es ajeno. Peñaloza participó en Las Estrellas Bailan en Hoy, emisión en la que llegó a sufrir caídas y lesiones por el nivel de exigencia en las coreografías.

Su nombre comenzó a asociarse con La Casa de los Famosos México en 2025, cuando su expareja sentimental, la actriz Elaine Haro, participó en la edición anterior del programa y lo mencionó públicamente. En entrevistas posteriores, Peñaloza reconoció que los realities ofrecen proyección para las carreras artísticas y dejó abierta la posibilidad de sumarse. Con el anuncio de este viernes, la respuesta es definitiva.

PUBLICIDAD