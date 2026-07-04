Reportan intenso operativo federal en la localidad de Agua Verde, Sinaloa

La comunidad pertenece el municipio de Rosario. Crédito: Redes Sociales

Un helicóptero y unidades terrestres de la Secretaría de Marina (Marina) fueron captados por testigos en videos que circulan en redes sociales durante un operativo en la localidad de Agua Verde, en el municipio de Rosario, Sinaloa.

Las imágenes revelaron el avance de al menos dos camionetas Ford F-150 de la corporación con elementos a bordo en las bateas y ametralladoras empotradas, mientras la aeronave sobrevolaba la zona rural.

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Según reportes de medios locales, el despliegue se extendió hasta Cajón Ojo de Agua de Osuna 2, localidad del mismo municipio, conocida como “El Cerro”.

Helicóptero y vehículos artillados de la Marina operaron en la zona rural de Rosario

El operativo abarcó distintos puntos de la zona rural de Rosario. Los primeros reportes describieron una movilización que combinó unidades terrestres artilladas con el apoyo de una aeronave, en lo que aparentó ser un rastreo coordinado del territorio.

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Los elementos avanzaron por calles del municipio, según los videos (Imagen ilustrativa). Crédito: Marina

La presencia del helicóptero, que correspondería a la Marina, sugirió labores de vigilancia y reconocimiento aéreo sobre el área mientras las unidades avanzaban por tierra. El tipo de armamento visible en las camionetas indicó que se trató de un despliegue de alta capacidad operativa.

Hasta el momento, ni las autoridades federales ni el municipio de Rosario informaron detalles o resultados del operativo a través de sus canales oficiales. Se desconoce si el despliegue respondió a una acción específica o formó parte de un operativo preventivo en la región.

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Aparte del operativo, la Marina registró otra baja en Sinaloa: un capitán murió al pisar una mina en Mazatlán

El despliegue ocurre días después de que la Marina registrara una dolorosa baja en la misma entidad. Christian Tello, capitán de Infantería de Marina, murió a consecuencia de las heridas que sufrió al pisar una mina explosiva en el tramo carretero entre la sindicatura de El Recodo y la comisaría de El Tecomate de Siqueros, en la zona rural de Mazatlán.

El militar encabezaba el dispositivo de seguridad que protegía al colectivo Por las Voces sin Justicia durante una jornada de búsqueda en fosas clandestinas.

La agresión ocurrió en el tramo carretero entre la sindicatura de El Recodo y la comisaría de El Tecomate de Siqueros donde pisó accidentalmente una mina explosiva mientras acompañaba para proteger a madres buscadoras

Dos elementos más, identificados como Jesús Alberto y Jesús Adrián, resultaron heridos durante el mismo incidente. Ambos recibieron atención inicial en el Hospital Rural del IMSS en Villa Unión y fueron trasladados posteriormente bajo resguardo militar a clínicas del puerto.

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El hecho representó el segundo incidente con minas antipersonales en el sur de Sinaloa. El antecedente inmediato ocurrió el este 18 de marzo en Pánuco, municipio de Concordia, donde la activación de un artefacto similar lesionó a un integrante de las fuerzas armadas.

En junio, seis influencers fueron secuestrados en Rosario: aparecieron con vida

Rosario no es ajeno a los hechos de violencia. El pasado 10 de junio, seis jóvenes que viajaban desde Nayarit hacia Mazatlán desaparecieron cuando cruzaban la localidad de Tablón Viejo. Los secuestrados pertenecen al colectivo de creadores de contenido Bola Costera y el último registro que sus familias tuvieron de ellos fue alrededor de las 07:00 horas, mientras transitaban por la zona de El Tablón.

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Influencers localizados con vida. Foto: SSP Sinaloa

Presuntamente ninguno de los seis tenía vínculos con actividades delictivas. Daniel Ramírez Segura, de 32 años; Brayan Granados Domínguez, Brandon Zamorano Morales y Luis Antonio Chávez Jiménez, de entre 22 y 23; y Pablo Ángel Durán Rentería y Juan Ramón Hernández Medina, ambos de 18, eran albañiles, herreros y mecánicos que grababan videos en su tiempo libre.

Menos de 24 horas después de la desaparición, elementos de la SSPC los localizaron con vida a bordo de su camioneta en un punto de control sobre la carretera federal México 15. Los jóvenes confirmaron a las autoridades haber sido secuestrados y fueron trasladados bajo escolta a Mazatlán.

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