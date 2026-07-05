México

Revisa el calendario: el SAT visita municipios, universidades y ferias de empleo con módulos de atención gratuita

Consulta las fechas, horarios y puntos exactos donde el SAT instalará módulos gratuitos en plazas públicas, ferias de empleo y centros comunitarios en todo el país, con atención presencial y asesoría personalizada este mes

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva sus servicios fiscales directamente a municipios, universidades, centros de trabajo y ferias de empleo de todo el país a través de su programa Oficina Móvil, que opera módulos de atención gratuita y sin cita previa.

Las jornadas de julio abarcan del 1 al 10 en diferentes entidades de la república, con el calendario completo de fechas, horarios y ubicaciones disponible en el portal oficial

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El programa forma parte del Plan Maestro 2026 del organismo encabezado por Antonio Martínez Dagnino, cuyo primer eje estratégico establece como prioridad una “atención honesta, cercana y con calidez”. Bajo ese lineamiento, el SAT reforzó el despliegue de módulos itinerantes en las 32 entidades federativas para reducir la brecha de acceso a servicios tributarios en zonas con menor infraestructura institucional.

Qué es la Oficina Móvil y a quién atiende

La Oficina Móvil instala módulos temporales en plazas públicas, presidencias municipales, centros comunitarios y recintos de fácil acceso. Puede establecerse en municipios y localidades alejadas de zonas urbanas, comunidades indígenas, universidades, centros de trabajo, ferias de empleo y eventos de instituciones públicas o privadas.

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La atención está dirigida principalmente a personas físicas de las comunidades anfitrionas. Dependiendo del evento o la sede, también puede atenderse al público en general, sujeto a los protocolos de cada institución organizadora.

Desde su implementación en 2022, el programa ha brindado atención a más de 216 mil contribuyentes en todo el país, combinando trámites con asesoría personalizada y sesiones de cultura contributiva.

Trámites disponibles y qué documentos llevar

El SAT se encarga de la recaudación de los impuestos en México
Cualquier contribuyente es susceptible de recibir una visita domiciliaria del SAT. Crédito: Cuartoscuro/Imagen Ilustrativa Infobae

Los módulos itinerantes cubren los cuatro servicios fiscales más solicitados por personas físicas. A continuación, los requisitos específicos para cada uno:

Inscripción al RFC: Se requiere identificación oficial vigente, CURP impreso y actualizado, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, acta de nacimiento certificada y correo electrónico activo. El formato de inscripción R-1 se llena directamente en el módulo.

Generación o renovación de e.firma: Además de los documentos generales, se debe llevar una memoria USB para guardar los archivos del certificado. Para la renovación, conviene tener a la mano los archivos anteriores (.cer y .key) y la contraseña de la firma vigente, en caso de recordarla. La primera generación de e.firma es un trámite exclusivamente presencial.

Constancia de Situación Fiscal (CSF): Se tramita con RFC vigente e identificación oficial. Si se realiza en línea, se requiere además e.firma o contraseña del SAT; en el módulo, el personal imprime el documento directamente.

Orientación fiscal: El personal brinda asesoría para habilitar el Buzón Tributario, activar o actualizar medios de contacto y resolver dudas sobre facturación electrónica con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Como documentos de identificación oficial, el SAT acepta credencial para votar (INE/IFE), pasaporte mexicano, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional. Para el comprobante de domicilio son válidos recibos de luz (CFE), agua, gas natural, teléfono fijo o estados de cuenta bancarios, siempre a nombre del contribuyente y con vigencia no mayor a tres meses.

El Plan Maestro 2026: más oficinas y tecnología fiscal

Un empleado registra datos biométricos de una mujer en una oficina del SAT. Se ven un escáner, documentos de identidad y otras personas esperando.
Una mujer realiza el registro de sus datos biométricos en una oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México, con un empleado que procesa su información en el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los módulos itinerantes, el Plan Maestro 2026 contempla la apertura de nueve nuevos módulos de atención fija en puntos estratégicos: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. La medida responde a la saturación de citas en zonas de alto crecimiento económico.

En materia digital, las aplicaciones SAT Móvil y Factura SAT Móvil recibirán actualizaciones para que micro y pequeños empresarios puedan facturar, consultar su situación fiscal y generar constancias desde el teléfono celular. El plan también perfecciona el prellenado automático de declaraciones a partir de los CFDI emitidos y recibidos por cada contribuyente.

Otra medida del plan es la Ventana Virtual de Aclaraciones, una plataforma que busca agilizar la resolución de controversias y reducir los tiempos de espera en aclaraciones administrativas. En materia de inclusión, el SAT ofrecerá asistencia en lenguas originarias —entre ellas maya, mixteco y zapoteco— para integrar a comunidades indígenas al sistema formal.

Regularización fiscal y combate a facturas falsas

Dos personas en una oficina examinan documentos sobre una mesa y una laptop con el logo del SAT. Una estantería con cajas y archivos está en el fondo.
Una imagen editorial muestra a dos personas en una oficina que examinan documentos y una computadora portátil con el logo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante una inspección fiscal en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Plan Maestro 2026 incluye un Programa de Regularización Fiscal dirigido a personas físicas y morales con ingresos anuales de hasta 35 millones de pesos. El beneficio consiste en una reducción del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para quienes corrijan adeudos de forma voluntaria.

En paralelo, el SAT refuerza el combate a las empresas que emiten o deducen facturas de operaciones simuladas. Quienes reciban una factura declarada posteriormente como falsa tendrán 30 días para corregir su situación fiscal; de lo contrario, enfrentarán la restricción de sus certificados de sello digital, lo que impediría seguir facturando.

Para la detección de irregularidades, el organismo utilizará modelos de analítica de datos e inteligencia artificial orientados a identificar contribuyentes con pérdidas fiscales recurrentes injustificadas, tasas de impuesto por debajo del promedio sectorial o inconsistencias entre ingresos facturados e IVA declarado.

Horarios y cómo evitar contratiempos

La plataforma está disponible para dispositivos iOS y Android
La app SAT Móvil cuenta con un lector QR integrado para escanear documentos oficiales. (Captura de pantalla/SAT Móvil Play Store)

El horario general de atención en los módulos es de 9:00 a 17:00 horas de lunes a jueves, y de 9:00 a 15:00 horas los viernes. Algunas sedes operan con horarios diferenciados según el evento o la institución anfitriona.

El SAT recomienda llegar con anticipación, verificar el calendario antes del traslado y llevar originales y copias de todos los documentos —las copias quedan en poder del organismo. Los martes y miércoles por la mañana suelen registrar menor tiempo de espera en oficinas fijas, criterio que puede aplicarse también a los módulos itinerantes.

Todos los servicios son estrictamente gratuitos. Cualquier cobro por citas o trámites debe denunciarse al correo denuncias@sat.gob.mx

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