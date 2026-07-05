Belinda y Danna grabarán su esperada colaboración juntas ¿Qué pasó con Kenia Os?

La cantante Kenia Os habló sobre la pausa en la colaboración con Danna y Belinda. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

Belinda y Danna grabarán el domingo el videoclip de su colaboración, la canción más esperada del pop mexicano en 2026.

La cantante lo anunció en vivo tras el partido México vs. Ecuador: en lugar de ir al Estadio Ciudad de México a ver a la Selección contra Inglaterra, este domingo está en un set de grabación junto a su colega

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Belinda eligió un videoclip sobre el partido más importante de México en 40 años. La cantante reveló el jueves 3 de julio, ante los micrófonos de TUDN tras el triunfo del Tri sobre Ecuador, que este domingo 5 de julio no podría asistir al encuentro contra Inglaterra porque tenía comprometida la jornada con Danna: las dos grabarán hoy el videoclip de su colaboración musical, un proyecto que sus fanáticos llevan meses esperando.

“Ay, me encantaría. Tengo que grabar un video, pero como lo estoy diciendo en este momento, ya no puedo hacerme la enferma, ya no puedo tener una excusa porque ya si no me va a matar Danna. Si no, estaría aquí solo por el video, pero voy a echar porras desde donde esté“, declaró la cantante con humor ante la prensa.

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El anuncio llegó la misma noche en que Belinda se volvió viral por confundir el grito mundialista “¿Y si sí?” con “¿A que sí?” durante una entrevista, lo que desató una ola de memes. Lejos de ignorarlos, respondió con una serie de fotografías en pijama en Instagram —seguida por más de 18 millones de personas— acompañadas únicamente de la frase: “¿A que sí?”.

La colaboración que el pop mexicano esperaba

Danna Paola y Belinda cruzaron sus voces por primera vez gracias a la IA. (Ig: @dannapaola) (@belindapop)

La grabación del videoclip de hoy confirma que la canción entre Belinda y Danna avanza hacia su lanzamiento. Danna había anticipado el proyecto en junio, al ser abordada por medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: “Ay, sí, ahí viene nuestra canción también. Muy contentas, la verdad”, dijo entonces sin revelar fechas ni título.

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La colaboración entre las dos artistas se enmarca en uno de los momentos más activos de ambas carreras. Belinda cerró el rodaje de Carlota —miniserie de 10 episodios para Max, producida por Sony Pictures Television, donde interpreta a la emperatriz Carlota de Habsburgo junto al actor español Jaime Lorente— y semanas después encabezó la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde interpretó “Por ella” junto a Los Ángeles Azules ante una audiencia global.

Danna, por su parte, atraviesa la era Lucid Dreams, primer capítulo de su próximo álbum VISIONS. El 25 de junio presentó el proyecto en vivo por primera vez en un show con entradas agotadas en The Roxy Theatre de Los Ángeles, y el día siguiente estrenó “Si se acaba el mundo” junto a El Malilla.

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El fantasma de la Trinidad: ¿qué pasó con Kenia Os?

La colaboración entre las dos artistas se enmarca en uno de los momentos más activos de ambas carreras. (Instagram: @belindapop)

La grabación del videoclip entre Belinda y Danna reaviva una pregunta que los fanáticos del pop mexicano llevan meses haciéndose: ¿qué ocurrió con la canción que las dos grabaron junto a Kenia Os?

El proyecto —bautizado por la prensa como el “Blackout mexicano”— fue anunciado en octubre de 2025 en un episodio del pódcast de Apple Music Radio en el que las tres artistas se autoproclamaron “la trinidad del pop mexicano”. Danna declaró en aquella ocasión: “Se confirma que viene una canción de la trinidad del pop mexicano. Las chicas superpoderosas. Vamos a servir, bebés”. Kenia Os añadió: “Somos mujeres bien chingonas, que hacemos nuestro trabajo impecable.”

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La grabación se realizó entre agosto y septiembre de 2025. Sin embargo, el tema nunca se publicó.

En junio de 2026, Kenia Os explicó la razón en el programa radial Cara C en España: “La canción se paró por problemas administrativos”, señalando que el freno provino de su disquera, Sony Music, y no de un conflicto entre las artistas. “No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro”, precisó. Danna, por su parte, atribuyó la pausa a “cositas administrativas”, sin ofrecer más detalles.

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Belinda con Danna, Kenia Os y Danny Ocean. (Instagram)

Kenia Os recordó la sesión con cariño en LOS40: “Fue muy, muy divertido. Cada una tiene su personalidad súper fuerte y súper marcada. Era la fantasía pop en el estudio más gay. Era una locura”, relató sobre aquel día en el estudio, en el que reconoció que las tres terminaron celebrando.

La periodista Martha Figueroa ofreció una versión distinta en su pódcast: según ella, la canción era originalmente de Kenia Os, y las diferencias en los métodos de trabajo durante el proceso habrían complicado el lanzamiento. Ninguna de las involucradas confirmó esa versión.

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Dos trayectorias, un momento

La artista mexicana destacó la importancia de crear comunidad y dar voz a las mujeres latinas en foros internacionales (IG)

Lo que sí es un hecho es que Belinda y Danna avanzan juntas. Las dos comparten una historia paralela: ambas iniciaron sus carreras en la televisión infantil mexicana, construyeron trayectorias en el pop latino y atraviesan hoy una etapa de mayor exposición internacional que en años anteriores.

Danna debutó en producciones como Plaza Sésamo y Amy, la niña de la mochila azul, antes de consolidarse con álbumes como K.O. (2021) y CHILDSTAR (2024), y alcanzar audiencias globales con la serie española Élite. Belinda hizo lo propio desde Amigos x Siempre y Cómplices al rescate, hasta su quinto álbum de estudio INDÓMITA (2025), que incluye colaboraciones con Natanael Cano y 30 Seconds to Mars.

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Hasta el cierre de esta nota, ninguna de las dos artistas había publicado imágenes ni confirmado detalles sobre el lugar de grabación, el título de la canción o la fecha de lanzamiento del sencillo.