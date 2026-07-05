Enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados deja 11 muertos en Rosario, Sinaloa

Enfrentamiento entre autoridades y grupos criminales en Rosario, Sinaloa deja varios muertos y detenidos (especial)

Un saldo preliminar de 11 personas sin vida dejó un enfrentamiento registrado entre civiles armados y elementos de las fuerzas federales en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla, pertenecientes al municipio de Rosario, en el sur de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes de Seguridad, los hechos ocurrieron durante patrullajes realizados por personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina en la comunidad de Agua Verde, donde presuntamente fueron atacados por un grupo de hombres armados que operaba en la zona.

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Según los primeros reportes, al detectar la presencia de las fuerzas federales, los civiles abrieron fuego contra los uniformados, lo que provocó una intensa balacera que se extendió entre Agua Verde y Cajón Ojo de Agua 2, conocido también como “El Cerro”.

Los elementos federales repelieron la agresión y se desplegó un fuerte operativo terrestre y aéreo para tratar de ubicar a los responsables que intentaron escapar tras el intercambio de disparos.

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Operativo se reforzó con presencia de helicópteros

La comunidad pertenece el municipio de Rosario. Crédito: Redes Sociales

Habitantes de la región reportaron la presencia de helicópteros de las fuerzas armadas que sobrevolaron a baja altura las comunidades de Chametla, Agua Verde y zonas serranas cercanas, mientras convoyes militares reforzaban la vigilancia por tierra.

Fuentes consultadas señalaron que, luego de varios minutos de enfrentamiento, los presuntos integrantes del grupo armado huyeron en distintas direcciones, por lo que se intensificaron los recorridos de búsqueda en caminos rurales y brechas del municipio.

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Como resultado preliminar del operativo, al menos 11 presuntos civiles armados murieron en el sitio, mientras que cinco personas fueron detenidas por las autoridades federales para ser puestas a disposición del Ministerio Público.

Además, en el área fueron asegurados vehículos y armamento, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la cantidad de armas decomisadas ni las identidades de las víctimas.

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Tras el enfrentamiento, a la zona arribaron elementos periciales y personal de servicios funerarios, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos bajo un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por Ejército y Marina.

La circulación en algunos caminos rurales permaneció restringida durante varias horas debido a las labores de inspección y resguardo implementadas por las fuerzas federales.

El operativo generó temor entre habitantes de las comunidades cercanas, quienes reportaron detonaciones de armas de alto calibre y el constante sobrevuelo de aeronaves militares durante gran parte de la jornada.

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Hasta el cierre de esta edición, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni la Secretaría de Marina (Semar) habían emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos ocurridos en Rosario, Sinaloa.

En los últimos meses, distintas regiones de Sinaloa han registrado un incremento en operativos federales contra grupos del crimen organizado, especialmente en zonas rurales donde autoridades mantienen acciones de vigilancia y combate a células armadas.

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Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar la identidad de las personas fallecidas, así como el grupo criminal al que presuntamente pertenecían los civiles armados que participaron en el enfrentamiento.