México

Enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados deja 11 muertos en Rosario, Sinaloa

El operativo del Ejército y la Marina se realizó en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla

Guardar
Google icon
Operativo Sinaloa El Rosario Agua Verde Chametla
Enfrentamiento entre autoridades y grupos criminales en Rosario, Sinaloa deja varios muertos y detenidos (especial)

Un saldo preliminar de 11 personas sin vida dejó un enfrentamiento registrado entre civiles armados y elementos de las fuerzas federales en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla, pertenecientes al municipio de Rosario, en el sur de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes de Seguridad, los hechos ocurrieron durante patrullajes realizados por personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina en la comunidad de Agua Verde, donde presuntamente fueron atacados por un grupo de hombres armados que operaba en la zona.

PUBLICIDAD

Según los primeros reportes, al detectar la presencia de las fuerzas federales, los civiles abrieron fuego contra los uniformados, lo que provocó una intensa balacera que se extendió entre Agua Verde y Cajón Ojo de Agua 2, conocido también como “El Cerro”.

Los elementos federales repelieron la agresión y se desplegó un fuerte operativo terrestre y aéreo para tratar de ubicar a los responsables que intentaron escapar tras el intercambio de disparos.

PUBLICIDAD

Operativo se reforzó con presencia de helicópteros

La comunidad pertenece el municipio de Rosario. Crédito: Redes Sociales

Habitantes de la región reportaron la presencia de helicópteros de las fuerzas armadas que sobrevolaron a baja altura las comunidades de Chametla, Agua Verde y zonas serranas cercanas, mientras convoyes militares reforzaban la vigilancia por tierra.

Fuentes consultadas señalaron que, luego de varios minutos de enfrentamiento, los presuntos integrantes del grupo armado huyeron en distintas direcciones, por lo que se intensificaron los recorridos de búsqueda en caminos rurales y brechas del municipio.

Como resultado preliminar del operativo, al menos 11 presuntos civiles armados murieron en el sitio, mientras que cinco personas fueron detenidas por las autoridades federales para ser puestas a disposición del Ministerio Público.

Además, en el área fueron asegurados vehículos y armamento, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la cantidad de armas decomisadas ni las identidades de las víctimas.

Tras el enfrentamiento, a la zona arribaron elementos periciales y personal de servicios funerarios, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos bajo un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por Ejército y Marina.

La circulación en algunos caminos rurales permaneció restringida durante varias horas debido a las labores de inspección y resguardo implementadas por las fuerzas federales.

El operativo generó temor entre habitantes de las comunidades cercanas, quienes reportaron detonaciones de armas de alto calibre y el constante sobrevuelo de aeronaves militares durante gran parte de la jornada.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni la Secretaría de Marina (Semar) habían emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos ocurridos en Rosario, Sinaloa.

En los últimos meses, distintas regiones de Sinaloa han registrado un incremento en operativos federales contra grupos del crimen organizado, especialmente en zonas rurales donde autoridades mantienen acciones de vigilancia y combate a células armadas.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar la identidad de las personas fallecidas, así como el grupo criminal al que presuntamente pertenecían los civiles armados que participaron en el enfrentamiento.

Temas Relacionados

EnfrentamientoRosarioSinaloaMarinamexico-seguridadNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula parte como fortaleza para la Selección Mexicana, ante unos ingleses que buscarán romper su racha adversa en el país

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Temblor hoy en México: se reporta segundo sismo en Oaxaca, ahora de magnitud 4.3

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se reporta segundo sismo en Oaxaca, ahora de magnitud 4.3

Precios de la gasolina hoy en Puebla: Litro de Magna, Premium y Diésel este domingo 5 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Precios de la gasolina hoy en Puebla: Litro de Magna, Premium y Diésel este domingo 5 de julio

Precio de la gasolina en Nuevo León este 4 de julio

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Nuevo León este 4 de julio

Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?

La conductora habló sobre la etapa personal que atraviesa y reveló que su pareja ya forma parte de su entorno familiar más cercano

Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

Vinculan a proceso a “El Chayanne” y “La Patrona”, de “Los Madame”, por narcomenudeo en Iztapalapa

Reportan intenso operativo federal en la localidad de Agua Verde, Sinaloa

¿Quién pilotó el avión de ‘El Mayo’ Zambada? El gran misterio que persiste casi dos años después

Dos embarcaciones y cerca de tres toneladas de cocaína aseguradas: nuevo golpe de la Marina en el Océano Pacífico

ENTRETENIMIENTO

Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?

Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?

¿Alejandro Speitzer prepotente? Circula video de fallida entrevista al actor

Estas son las colaboraciones más importantes entre artistas ingleses y mexicanos

Belinda y Danna grabarán su esperada colaboración juntas ¿Qué pasó con Kenia Os?

Mau y Ricky, Los Cardenales de Nuevo León, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules: los próximos conciertos del Zona Fest de Querétaro

DEPORTES

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Aficionados irrumpen en hotel de Inglaterra con serenata, tambora y pirotecnia: Policía ‘apaga fiesta’

México vs Inglaterra: Javier Aguirre asegura que se debe hacer un partido perfecto para llevar a la Selección Mexicana a la siguiente fase

El miedo de Inglaterra en México va más allá del Azteca: The Sun revela blindaje extremo para proteger a familias de los jugadores

Checo Pérez hace enojar a la afición de Inglaterra: “La copa no va a volver a casa”