Por qué los mexicanos adoptaron “Hasta que te conocí” y “Aquí no es así” como himnos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel y “Aquí no es así” de Caifanes se vuelven himnos no oficiales, saltando de las redes a las tribunas. (Composición: Raúl A. González)

En el Mundial 2026, la afición mexicana, los himnos y la música popular se fusionan en una de las expresiones más notorias de identidad dentro y fuera de la cancha.

Dos canciones, “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel y “Aquí no es así” de Caifanes, se transforman en emblemas no oficiales de la Selección Mexicana, acompañando cada partido y viralizándose tanto en redes sociales como en el propio Estadio Azteca.

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La afición ha solicitado e impulsado que estos temas, reinterpretados como himnos, suenen en el Coloso de Santa Úrsula en el histórico duelo contra Inglaterra. REUTERS/Hannah Mckay

Ambos temas, con historias personales de dolor y resistencia, encuentran un nuevo significado en el contexto futbolístico actual. La suma de tradición musical y ambiente mundialista da pie a rituales inéditos de apoyo al Tri.

“Hasta que te conocí” y la voz de Juan Gabriel unen generaciones de mexicanos

La popularidad de “Hasta que te conocí” ha nacido en un contrexto en el que los aficionados crean videos que mezclan imágenes históricas del Tri con la inspirada voz de Juan Gabriel.

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El fenómeno inició en redes y pronto llegó a las tribunas, donde la canción se convierte en tradición antes y después de los partidos.

El tema dejó de ser sólo una balada de desamor y se convirtió en símbolo de unión, esperanza y emoción compartida ante la adversidad, con espíritu mexicano.

Durante el Mundial 2026, la canción ha rotó récords de reproducciones en plataformas como Spotify días antes del partido ante Inglaterra.

“Hasta que te conocí” dejó de ser balada de desamor y se resignificó como símbolo de unión y emoción compartida en torno al Tri. (X/ @miseleccionmx)

La interpretación de Juan Gabriel permite que cada persona le atribuya un sentido personal, facilitando su adopción como amuleto en la justa.

“Aquí no es así”: la canción de resistencia que acompaña al Tri contra Inglaterra

La canción de Caifanes adquiere relevancia especial en la previa contra Inglaterra. Escrita originalmente como reflexión sobre la resistencia cultural y la diferencia entre invasores y conquistados, su letra cobra nueva vida con fuerte carga.

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En redes, usuarios viralizan videos que contrastan la cultura inglesa con la mexicana, usando frases como “sigues caminando sobre viejos territorios, invocando fuerzas que jamás entenderás” .

La letra, acompañada de imágenes del Tri y lugares emblemáticos del país, se convierte en grito de resistencia e identidad colectiva.

La propia banda Caifanes compartió el video viral generado por la cuenta de la Selección, reforzando la conexión entre músicos, afición y representativo nacional.

“Aquí no es así” de Caifanes cobró relevancia en la previa contra Inglaterra por su letra sobre resistencia cultural y diferencia entre invasores y conquistados. (Video: X)

Así, el mensaje de “Aquí estamos hechos diferente” se replica en la campaña y es adoptado como declaración de orgullo nacional.

Mientras, la afición solicita que estos temas resuenen en el Coloso de Santa Úrsula, frases como “¿Oasis? Caifanes mejor” se mantienen vigentes en la conversación.

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La resignificación de estas canciones en el Mundial 2026 demuestra la capacidad de la música para unir a miles de personas alrededor de una pasión compartida, consolidando nuevos rituales en la historia del futbol mexicano.