Estos son los números de Harry Kane, máximo goleador de Inglaterra que se enfrentará a México

El capitán inglés suma 82 goles con Inglaterra y 61 con el Bayern Múnich, marca inédita para cualquier futbolista británico, por lo cual representa un reto mayúsculo para la zaga del Tri. REUTERS/Hannah Mckay

El delantero de élite Harry Kane encabeza la ofensiva de Inglaterra en el Mundial 2026 y llega al duelo contra México en el Estadio Azteca como el máximo artillero de su selección.

Sus números en la temporada y la Copa del Mundo representan un desafío mayúsculo para la defensa mexicana, que puede presumir ser la mejor del torneo.

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Harry Kane es el capitán y máximo goleador histórico de su país, con 82 dianas, por lo cual su llegada al Coloso de Santa Úrsula representa una gran amenaza para una defensa mexicana que se mantiene imbatida hasta ahora. Reuters/Peter Cziborra

Hurrikane vive uno de los mejores momentos de su carrera. El atacante del Bayern Múnich no sólo destaca por sus goles, sino por su presencia como líder y referente ofensivo. Frente al Tri, representará la mayor amenaza que ha enfrentado la zaga nacional en este Mundial.

Las cifras letales de Kane en clubes y selección

Los registros goleadores de Kane en la temporada 2025/26 son inéditos en el futbol global. El delantero llega a la cita mundialista superando promedios históricos y con la mira puesta en la Bota de Oro.

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72 goles en 62 partidos sumando club y selección, sólo por debajo de la marca histórica de Lionel Messi .

61 goles con el Bayern Múnich y 11 tantos con Inglaterra en un sólo ciclo.

5 goles en el Mundial 2026, con un promedio superior a un gol por partido en la temporada.

Kane logró clasificar a la Selección Inglesa a octavos tras un milagroso doblete ante la República Democrática del Congo. REUTERS/Claudia Greco

Estas cifras explican la fortaleza que muestra el delantero en cada jugada y su capacidad para definir en los momentos decisivos.

La eficacia goleadora en los máximos escenarios

El desempeño de Hurrikane en los principales escenarios europeos lo ubica entre los delanteros con mejores registros de la última década.

14 goles en la Champions League 2025/26 , récord absoluto para un inglés en cualquier edición.

Dos hat-tricks en la temporada actual de Champions .

54 goles en 70 partidos de Champions League .

98 remates, 81 toques en área rival, 32 duelos individuales ganados y 55 remates de cabeza en lo que va de 2026.

El delantero del Bayern Múnich suma 72 goles en 62 partidos entre club y selección en la temporada 2025/26, registro de su letalidad ofensiva. REUTERS/Angelika Warmuth

Este despliegue ofensivo obliga a cualquier defensa a diseñar ajustes y coberturas específicas para intentar limitar su impacto.

Harry Kane, máximo goleador histórico de Inglaterra

El delantero encabeza la tabla histórica de anotadores con su camiseta nacional y ha dejado atrás marcas que parecían inalcanzables:

82 goles en 117 partidos con la Selección Inglesa desde 2015.

Superó a jugadores históricos como Wayne Rooney (53 goles) y Bobby Charlton (49).

13 goles en Copas del Mundo, cifra que lo lleva a superar a leyendas como Pelé y lo coloca como el máximo anotador inglés en la historia del torneo.

Antes de Kane, el máximo goleador de Inglaterra era la leyenda Wayne Rooney, con 53 goles. (Reuters)

Así, el crecimiento de Kane como referente ofensivo es resultado de su constancia y capacidad de definición en el área rival.

Mentalidad y liderazgo ante el reto mexicano

Las palabras de Harry en la previa a los octavos reflejan respeto y la dimensión del desafío que representa jugar en la Ciudad de México.

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Sobre la altitud y el entorno, el delantero admitió: “Entiendo que no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja que tiene México. No hay suficiente tiempo; ya lo sabíamos desde antes”.

Harry Kane admitió que enfrentar a México en su casa será algo muy díficil, más tomando en cuenta la condición de la altitud en la CDMX. REUTERS/Hannah Mckay

Así, la Selección Mexicana se medirá a un delantero de gran peligro que llega respaldado por sus números y mentalidad ganadora: “Contra México en México, será un ambiente increíble y difícil. Pero si quieres ser campeón del mundo, debes enfrentar los juegos difíciles”.

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