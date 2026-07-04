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Cuántas veces ha perdido México en el Azteca, este es el historial que favorece al Tri frente a Inglaterra

El Coloso de Santa Úrsula se despide del Mundial 2026, en un duelo de octavos de final que promete ser histórico y vibrante

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El choque ante los Tres Leones cerrará la participación del Estadio Ciudad de México como anfitrión en tres Copas Mundiales ante 84 mil aficionados. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)
El choque ante los Tres Leones cerrará la participación del Estadio Ciudad de México como anfitrión en tres Copas Mundiales ante 84 mil aficionados. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

En la historia del futbol, pocos escenarios pesan tanto como el Estadio Azteca. Cada partido en este histórico recinto suma capítulos a una narrativa construida con victorias, leyendas y cifras que rara vez permiten espacio a la derrota para la Selección Mexicana.

El próximo duelo ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 será más que una eliminatoria: representa el cierre de una era y la posibilidad de extender un legado que ha marcado generaciones.

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El México vs Inglaterra será el último partido del Mundial 2026 en México y el Azteca se despedirá de su afición tras ser anfitrión en 1970, 1986 y 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach
El México vs Inglaterra será el último partido del Mundial 2026 en México y el Azteca se despedirá de su afición tras ser anfitrión en 1970, 1986 y 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La condición de local en el Azteca para el Tricolor ha sido sinónimo de dominio, respaldada por partidos clave y la memoria colectiva de una afición que convierte cada compromiso en una prueba para cualquier visitante.

Sólo dos selecciones han vencido a México en el Azteca

El Coloso de Santa Úrsula ha sido testigo de muy pocas derrotas para la Selección Mexicana en competencias oficiales. Esta estadística ha fortalecido su reputación de auténtica fortaleza.

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  • Desde 1966, el Azteca ha albergado 89 partidos oficiales de México.
  • Solamente Costa Rica (2001) y Honduras (2013) han conseguido ganar en el histórico inmueble, ambas en eliminatorias mundialistas.
  • Ningún equipo europeo ha vencido al Tricolor en partidos oficiales disputados en el estadio.
  • El balance es de 69 triunfos, 17 empates y sólo dos “Aztecazos”.
Costa Rica en 2001 y Honduras en 2013 son las únicas selecciones que han provocado Aztecazos ante México en competencias oficiales. (X/ @laselecrc_)
Costa Rica en 2001 y Honduras en 2013 son las únicas selecciones que han provocado Aztecazos ante México en competencias oficiales. (X/ @laselecrc_)

Así, cada encuentro en el Azteca es un reto adicional para cualquier selección visitante, que debe enfrentar tanto la estadística como la inmensa presión de la afición mexicana.

Inglaterra nunca ha derrotado a México en el Azteca

La Selección Inglesa carga con un historial adverso cada vez que visita la capital mexicana. Enfrentar al Tricolor en el Azteca significa lidiar con recuerdos de eliminaciones y la presión de un escenario que nunca ha podido conquistar.

  • Inglaterra tiene dos derrotas y un empate contra México en el Estadio Azteca.
  • El recuerdo inglés más doloroso es la eliminación frente a Argentina en 1986, con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Armando Maradona.
  • El partido de octavos representa una oportunidad perfecta para romper la maldición, pero el contexto histórico pesará sobre los Tres Leones.
Inglaterra acumula dos derrotas y un empate contra México en el Estadio Azteca, sin victorias en la capital mexicana. (Ilustración: Jesús Aviles)
Inglaterra acumula dos derrotas y un empate contra México en el Estadio Azteca, sin victorias en la capital mexicana. (Ilustración: Jesús Aviles)

En este sentido, los antecedentes incrementan la presión sobre Inglaterra en el Coloso de Santa Úrsula.

El Azteca, última parada mundialista y ventaja mexicana

El duelo ante Inglaterra no sólo definirá el futuro inmediato del Tri, también marca el final de una era:

  • El México vs Inglaterra será el último partido del Mundial 2026 en México.
  • El Azteca se despide tras tres ediciones como anfitrión (1970, 1986 y 2026).
  • El recinto, con capacidad para más de 84 mil personas, ha vivido goles y coronaciones históricas de PeléMaradona y Negrete.
  • México quiere mantener el invicto y despedirse de su afición con el boleto a cuartos de final.
El Coloso de Santa Úrsula vio coronarse al Rey Pelé y a Diego Armando Maradona con la "Mano de Dios". (AP Photo/File)
El Coloso de Santa Úrsula vio coronarse al Rey Pelé y a Diego Armando Maradona con la "Mano de Dios". (AP Photo/File)

El balance de sólo dos derrotas oficiales en seis décadas confirma la fortaleza simbólica y deportiva del Coloso de Santa Úrsula ante cualquier país.

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