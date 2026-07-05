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¿Les pesó la altitud? Así fue el entrenamiento de la Selección de Inglaterra en la Cantera de Pumas

Los Tres Leones arribaron en medio de bloqueos desde Santa Fe hasta las inmediaciones universitarias, en una jornada con gritos de “¡México, México!”

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Con Harry Kane, Declan Rice y Bukayo Saka, el conjunto inglés cerró su preparación en el sur de la Ciudad de México para adaptarse a la altitud con la mira en el Estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero
Con Harry Kane, Declan Rice y Bukayo Saka, el conjunto inglés cerró su preparación en el sur de la Ciudad de México para adaptarse a la altitud con la mira en el Estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero

Este sábado 4 de julio, Inglaterra realizó su última práctica antes de enfrentar a la Selección Mexicana en la Cantera de Pumas, en el sur de la Ciudad de México.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscó aprovechar la infraestructura universitaria para adaptarse a la altitud y terminar su preparación de cara al ansiado partido en el Estadio Azteca.

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El equipo de Thomas Tuchel usó la infraestructura universitaria para adaptarse a la altitud y cerrar su preparación rumbo al Estadio Azteca. (X/ @England)

El entrenamiento estuvo marcado por un ambiente de expectativa y presión, tanto por la logística de seguridad como por la presencia de aficionados locales atentos a cada movimiento de los ingleses.

Los Tres Leones entrenan bajo vigilancia extrema y presión de la afición mexicana

Desde su llegada a México, la delegación inglesa experimentó medidas extraordinarias para garantizar su privacidad y concentración.

  • El hotel de concentración en Santa Fe fue resguardado por la Guardia Nacional, con convoyes y patrullas en todo momento.
  • El traslado hasta la Cantera contó con bloqueos viales y filtros de acceso, restringiendo la circulación en las inmediaciones del complejo.
  • A su llegada, la afición mexicana se hizo notar con incesantes gritos de “¡México, México!”, generando presión desde el primer momento.
Llegó un grupo de animación a la cancha uno de Cantera para la presentación de Dani Alves como nuevo jugador de Pumas (Foto: Ximena Ochoa/Infobae)
La afición mexicana se hizo sentir en la Cantera universitaria con presión y cánticos al ritmo de "¡México, México!" (Foto: Ximena Ochoa/Infobae)

De esta manera, la seguridad fue un factor determinante para que Inglaterra pudiera trabajar sin distracciones externas. La ausencia de Reece James, quien se mantuvo bajo un programa especial de recuperación por lesión, fue la única baja en la sesión grupal.

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Infraestructura de primer nivel y adaptación exprés

La Cantera de Pumas fue seleccionada por su capacidad para ofrecer privacidad y servicios de alto nivel en todos los rubros:

  • El complejo cuenta con canchas de césped natural rodeadas de muros de piedra volcánica, lo que aísla el ruido y facilita una práctica tranquila.
  • Gimnasio, áreas de fisioterapia, vestidores, comedor y consultorios médicos están integrados en la misma zona.
  • Zonas de descanso y espacios exclusivos permitieron al plantel trabajar en la recuperación tras el viaje a la capital.
El entrenamiento en la Cantera de Pumas incluye ejercicios regenerativos y tácticos con Harry Kane, Declan Rice y Bukayo Saka para contrarrestar el desgaste por la altitud. REUTERS/Henry Romero
El entrenamiento en la Cantera de Pumas incluye ejercicios regenerativos y tácticos con Harry Kane, Declan Rice y Bukayo Saka para contrarrestar el desgaste por la altitud. REUTERS/Henry Romero

El entrenamiento dirigido por Thomas Tuchel incluyó ejercicios regenerativos y tácticos. Figuras como Harry Kane, Declan Rice y Bukayo Saka participaron activamente, enfocándose en contrarrestar el desgaste producido por la altitud, dejando al equipo listo para el reto que representa el Azteca.

Presión, historia y el reto del Azteca

El contexto del escenario añade motivos extra para la tensión y la concentración inglesa. El Coloso de Santa Úrsula es uno de los escenarios más complicados para cualquier visitante.

  • México presume 69 triunfos17 empates y sólo dos derrotas oficiales en más de ochenta partidos jugados ahí.
  • Ningún equipo europeo ha vencido a la Selección Mexicana en el Azteca, e Inglaterra suma dos derrotas y un empate en partidos oficiales en ese estadio.
  • La narrativa de revancha está presente: Thomas Tuchel recordó la “Mano de Dios” de 1986, señalando al duelo como una oportunidad para saldar cuentas pendientes.
México presume 69 triunfos, 17 empates y dos derrotas oficiales en el Estadio Azteca, donde ningún equipo europeo lo ha vencido. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
México presume 69 triunfos, 17 empates y dos derrotas oficiales en el Estadio Azteca, donde ningún equipo europeo lo ha vencido. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Así, la preparación inglesa finalizó en un entorno marcado por la presión histórica, la expectativa mediática y la fortaleza local del Tricolor.

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