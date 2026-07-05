¿Les pesó la altitud? Así fue el entrenamiento de la Selección de Inglaterra en la Cantera de Pumas

Este sábado 4 de julio, Inglaterra realizó su última práctica antes de enfrentar a la Selección Mexicana en la Cantera de Pumas, en el sur de la Ciudad de México.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscó aprovechar la infraestructura universitaria para adaptarse a la altitud y terminar su preparación de cara al ansiado partido en el Estadio Azteca.
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El equipo de Thomas Tuchel usó la infraestructura universitaria para adaptarse a la altitud y cerrar su preparación rumbo al Estadio Azteca. (X/ @England)
El entrenamiento estuvo marcado por un ambiente de expectativa y presión, tanto por la logística de seguridad como por la presencia de aficionados locales atentos a cada movimiento de los ingleses.
Los Tres Leones entrenan bajo vigilancia extrema y presión de la afición mexicana
Desde su llegada a México, la delegación inglesa experimentó medidas extraordinarias para garantizar su privacidad y concentración.
- El hotel de concentración en Santa Fe fue resguardado por la Guardia Nacional, con convoyes y patrullas en todo momento.
- El traslado hasta la Cantera contó con bloqueos viales y filtros de acceso, restringiendo la circulación en las inmediaciones del complejo.
- A su llegada, la afición mexicana se hizo notar con incesantes gritos de “¡México, México!”, generando presión desde el primer momento.
De esta manera, la seguridad fue un factor determinante para que Inglaterra pudiera trabajar sin distracciones externas. La ausencia de Reece James, quien se mantuvo bajo un programa especial de recuperación por lesión, fue la única baja en la sesión grupal.
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Infraestructura de primer nivel y adaptación exprés
La Cantera de Pumas fue seleccionada por su capacidad para ofrecer privacidad y servicios de alto nivel en todos los rubros:
- El complejo cuenta con canchas de césped natural rodeadas de muros de piedra volcánica, lo que aísla el ruido y facilita una práctica tranquila.
- Gimnasio, áreas de fisioterapia, vestidores, comedor y consultorios médicos están integrados en la misma zona.
- Zonas de descanso y espacios exclusivos permitieron al plantel trabajar en la recuperación tras el viaje a la capital.
El entrenamiento dirigido por Thomas Tuchel incluyó ejercicios regenerativos y tácticos. Figuras como Harry Kane, Declan Rice y Bukayo Saka participaron activamente, enfocándose en contrarrestar el desgaste producido por la altitud, dejando al equipo listo para el reto que representa el Azteca.
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Presión, historia y el reto del Azteca
El contexto del escenario añade motivos extra para la tensión y la concentración inglesa. El Coloso de Santa Úrsula es uno de los escenarios más complicados para cualquier visitante.
- México presume 69 triunfos, 17 empates y sólo dos derrotas oficiales en más de ochenta partidos jugados ahí.
- Ningún equipo europeo ha vencido a la Selección Mexicana en el Azteca, e Inglaterra suma dos derrotas y un empate en partidos oficiales en ese estadio.
- La narrativa de revancha está presente: Thomas Tuchel recordó la “Mano de Dios” de 1986, señalando al duelo como una oportunidad para saldar cuentas pendientes.
Así, la preparación inglesa finalizó en un entorno marcado por la presión histórica, la expectativa mediática y la fortaleza local del Tricolor.
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