Técnico de Noruega destaca a México entre los mejores

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, admite que México es un gran equipo. Foto archivo. EFE/ Mariscal

El entusiasmo en torno a la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo ha trascendido las fronteras de la afición local. A medida que avanza el torneo, los elogios empiezan a llegar desde rincones inesperados, incluyendo a rivales directos y técnicos de otras selecciones.

Reconocimiento de Noruega para México

En la antesala del duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega, el entrenador noruego Ståle Solbakken sorprendió al ubicar a México entre las selecciones con mejor desempeño en el torneo.

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Durante una conferencia de prensa, el estratega valoró el papel de los tres países anfitriones, pero subrayó el nivel mostrado por el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Solbakken afirmó: “Brasil y Argentina han hecho lo que se espera de equipos grandes. Van mejorando. México está haciendo una gran competencia y está a la altura de lo que se esperaba de estas tres selecciones”.

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Brasil enfrenta a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: FIFA

Sus palabras reflejan el respeto que comienza a ganarse el conjunto mexicano en la escena internacional, tras consolidarse como una de las sorpresas del Mundial.

El reconocimiento no es casualidad. México suma cuatro victorias en igual número de partidos, un rendimiento que lo ha colocado como una de las selecciones más competitivas de la Copa. Este desempeño ha transformado la percepción internacional sobre su capacidad para enfrentar a las potencias futbolísticas.

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México ya es reconocido por más selecciones

Solbakken aprovechó para señalar que el torneo ha evidenciado una reducción en las diferencias entre selecciones nacionales.

“Cuando ves a los equipos en este Mundial, sean del continente que sean, están jugando un futbol más igualado”, opinó el técnico noruego.

Agregó que los equipos africanos, por ejemplo, muestran una organización táctica que contribuye a estos resultados más parejos.

El entrenador noruego consideró que ya no existen tantas distancias entre los equipos de distintos continentes.

Este fenómeno explica varias de las sorpresas en la actual edición, con selecciones sudamericanas y africanas desafiando los pronósticos y logrando resultados inesperados ante favoritos.

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En este contexto, México ha logrado abrirse un espacio entre los protagonistas del certamen.

Su rendimiento, que ya empieza a ser reconocido fuera de su país, lo sitúa como una selección capaz de competir de igual a igual ante cualquier rival, dejando atrás la etiqueta de equipo secundario.

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La afirmación de Solbakken responde a la pregunta de por qué México es considerado ahora entre las mejores selecciones del Mundial: el equipo ha mostrado un nivel competitivo superior, ha aprovechado su condición de anfitrión y, sobre todo, ha confirmado que puede desafiar a las potencias tradicionales del fútbol.

El hecho de que un técnico europeo destaque el papel de México añade valor a la campaña tricolor en la Copa.

No solo se trata de un reconocimiento externo, sino de una señal de que el fútbol mexicano está logrando un salto de calidad en el momento más exigente.

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El recorrido aún no termina. México deberá mantener su nivel para avanzar en el torneo y consolidar su lugar entre las selecciones más competitivas. La afición y el entorno internacional esperan ver si este desempeño histórico se traduce en una participación memorable hasta las fases definitivas.