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Así es la Cantera de Pumas, base de entrenamientos de Inglaterra para enfrentar a México

Los Tres Leones convertirán el complejo universitario en su base para afrontar los octavos de final ante México en el Estadio Azteca

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El director del club confirmó el arribo del conjunto británico al complejo de Pumas para enfrentar un historial sin triunfos en la Ciudad de México. (Fotos: Reuters/X)
El director del club confirmó el arribo del conjunto británico al complejo de Pumas para enfrentar un historial sin triunfos en la Ciudad de México. (Fotos: Reuters/X)

De manera sorpresiva, la Selección de Inglaterra eligió la Cantera de Pumas como su centro de operaciones para afrontar el trascendental duelo de octavos de final ante México, que se disputará este domingo en el Estadio Azteca.

La decisión obedece a la necesidad de adaptarse tanto a la altitud de la Ciudad de México como a la presión de disputar un partido eliminatorio en territorio históricamente adverso para los británicos.

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Inglaterra busca adaptarse a la altitud de la Ciudad de México y a la presión de un Estadio Azteca historicamente adverso para los británicos. REUTERS/Paul Childs
Inglaterra busca adaptarse a la altitud de la Ciudad de México y a la presión de un Estadio Azteca historicamente adverso para los británicos. REUTERS/Paul Childs

De acuerdo con Luis Raúl González, presidente del club universitario, el complejo universitario ya está listo para recibir a los Tres Leones. Con adecuaciones especiales y logística afinada, la Cantera se convierte en espacio clave para la misión inglesa de enfrentar a un rival invicto y respaldado por su gran afición.

La Cantera Universitaria como refugio de Inglaterra en la CDMX

La Cantera Universitaria se distingue por su ubicación en el sur de la capital y su integración con el entorno volcánico del Pedregal.

  • Canchas principales de césped natural, rodeadas de altos muros de piedra volcánica, que aíslan el ruido y preservan la privacidad.
  • Accesos controlados y vigilancia permanente para garantizar exclusividad.
  • Edificios modernos con ventanales, áreas de sombra y zonas de descanso, diseñados para favorecer la concentración.
La Cantera de Pumas destaca por su ubicación en el sur de la CDMX y su integración con el entorno volcánico del Pedregal. (X/ @PumasMX)
La Cantera de Pumas destaca por su ubicación en el sur de la CDMX y su integración con el entorno volcánico del Pedregal. (X/ @PumasMX)

De esta manera, la privacidad y el ambiente permitirán a la Selección Inglesa trabajar sin distracciones, factor que cobra relevancia ante la presión que se vivirá en el Coloso de Santa Úrsula el domingo.

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Instalaciones de primer nivel para los ingleses

El complejo universitario está pensado para cubrir todas las necesidades de equipos de élite.

  • Gimnasio equipado y zonas de fisioterapia para recuperación muscular y fortalecimiento físico.
  • Consultorios médicos, vestidores y comedor para la atención integral del plantel.
  • Dormitorios y áreas de estudio para el desarrollo de los jugadores.
Erik Lira, estrella actual de la Selección Mexicana, en sus primeros años como profesional en la Cantera de Pumas. (X/ @PumasMX)
Erik Lira, estrella actual de la Selección Mexicana, en sus primeros años como profesional en la Cantera de Pumas. (X/ @PumasMX)

La proximidad de todos estos servicios facilita la logística diaria y permitirá a Inglaterra enfocarse en la preparación específica para su partido más exigente hasta ahora en la Copa del Mundo.

El Estadio Azteca y la altitud, el mayor reto para los Tres Leones

El principal desafío para Inglaterra será la altitud de la Ciudad de México, que supera los 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

El cuerpo técnico, encabezado por Thomas Tuchel, habría diseñado las sesiones en la Cantera para acelerar la adaptación física y optimizar la recuperación en condiciones de menor oxígeno.

  • Mantenimiento de primer nivel permite entrenamientos intensos y rutinas de aclimatación específicas.
  • Preparación táctica y física enfocada en contrarrestar el desgaste que impone el Estadio Ciudad de México y la presión de la afición local.
  • Historial adverso: Inglaterra nunca ha conseguido una victoria oficial en la capital mexicana, lo que añade un componente psicológico a la preparación.
El cuerpo técnico de Inglaterra, encabezado por Thomas Tuchel, habría diseñado sesiones para acelerar la aclimatación a más de 2 mil 200 metros y preparar el reto del Coloso de Santa Úrsula. Reuters/Andrew Couldridge
El cuerpo técnico de Inglaterra, encabezado por Thomas Tuchel, habría diseñado sesiones para acelerar la aclimatación a más de 2 mil 200 metros y preparar el reto del Coloso de Santa Úrsula. Reuters/Andrew Couldridge

De esta manera, la Cantera de Pumas será el escenario en el que Inglaterra buscará romper viejas rachas y desafiar la altitud antes de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.

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