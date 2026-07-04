Tunden en redes a Javier Alarcón por asegurar que Inglaterra está guardando a Palmer y Foden para enfrentar a México

Tras citar a Phil Foden y Cole Palmer en la previa del duelo de octavos en el Estadio Ciudad de México, usuarios compartieron el video, lo llenaron de memes y cuestionaron la preparación de Alarcón. (Fotos: Reuters/Paul Childs - Captura de pantalla)

En la antesala del esperado duelo de octavos de final entre México e Inglaterra en el Mundial 2026, una confusión en vivo de Javier Alarcón lo colocó en el centro de las burlas en redes sociales.

El comentarista aseguró que los ingleses “están guardando” a Phil Foden y Cole Palmer, a pesar de que ninguno fue convocado al torneo. La reacción inmediata de sus compañeros y la viralización del momento agudizaron la crítica.

PUBLICIDAD

Foden y Palmer fueron excluídos de la convocatoria inglesa de Thomas Tuchel, para sorpresa de millones. Reuters/Paul Childs

La escena, que inició como una discusión futbolística, ejemplificó cómo un error en vivo puede escalar y definir la conversación antes de un partido clave.

El comentario sobre la convocatoria inglesa de Foden y Palmer

La intervención se produjo cuando Alarcón analizó la alineación de Inglaterra y mencionó a dos jugadores ajenos a la convocatoria oficial. La reacción de la mesa fue inmediata y marcó el resto del segmento.

PUBLICIDAD

“No aparece Foden”, comenta uno de los panelistas al revisar el esquema inglés. Alarcón respondió: “Es que tiene una banca que todavía no utiliza completamente. Por ejemplo, Foden es un jugador extraordinario, no ha terminado por jugar. Y algunos más”.

El momento se dio durante una mesa de debate en Fútbol Picante, donde el resto de analistas le hicieron ver, entre risas, su error a Alarcón. (Televisión (Marlem Suárez/ Infobae México))

La confusión se amplió cuando Alarcón mencionó: “Ahorita te digo, Palmer está”. Su compañero replica: “No, tampoco”, y Alarcón insiste: “Sí”. La mesa lo desmiente en vivo: “No, en la banca no está Palmer”. Finalmente, el intercambio se cerró entre carcajadas con un: “Rooney tampoco está”.

PUBLICIDAD

Al final del segmento, la confusión queda como tema principal en el foro y la conversación se traslada de inmediato al entorno digital.

Burlas y críticas estallan en redes

El clip del momento circuló rápidamente en redes. Usuarios replicaron el video y lanzaron comentarios irónicos y memes sobre el desconocimiento de Alarcón respecto a la convocatoria inglesa.

PUBLICIDAD

Se multiplicaron frases como: “ ¿Y así se llaman profesionales? , al menos hay que saberse la convocatoria”

Algunos internautas señalaron que “opina de todo pero no tiene idea de nada” y otros sentenciaron “por eso nadie los ve”.

Usuarios se burlaorn con referencias a leyendas del futbol inglés como Bobby Charlton, David Beckam y Wayne Rooney, señalando a jugadores que también podrían enfrentar a México. (X@BlxckMxss_)

Así, el ambiente digital intensificó el escrutinio, mostrando la rapidez con la que un error puede escalar y poner en el foco la credibilidad de una personalidad en el entorno deportivo.

El caso Alarcón y la exigencia de rigor en el periodismo deportivo

La conversación no se limitó a la mesa de ESPN, sino que trascendió y dominó la antesala del partido en el Coloso de Santa Úrsula. Los comentarios negativos y los memes superaron cualquier intento de matizar el error en vivo.

PUBLICIDAD

Usuarios destacaron la falta de preparación y la “soberbia” del analista.

El sarcasmo sobre la ausencia de Rooney se convirtió en uno de los fragmentos más replicados.

En plena mesa de debate bromearon con Alarcón al señalarle que Rooney tampoco fue despertado. REUTERS/Toby Melville

Así, el caso de Javier Alarcón evidenció cómo un intercambio en vivo pudo marcar la previa del México vs Inglaterra.