Tunden en redes a Javier Alarcón por asegurar que Inglaterra está guardando a Palmer y Foden para enfrentar a México

En la antesala del esperado duelo de octavos de final entre México e Inglaterra en el Mundial 2026, una confusión en vivo de Javier Alarcón lo colocó en el centro de las burlas en redes sociales.
El comentarista aseguró que los ingleses “están guardando” a Phil Foden y Cole Palmer, a pesar de que ninguno fue convocado al torneo. La reacción inmediata de sus compañeros y la viralización del momento agudizaron la crítica.
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La escena, que inició como una discusión futbolística, ejemplificó cómo un error en vivo puede escalar y definir la conversación antes de un partido clave.
El comentario sobre la convocatoria inglesa de Foden y Palmer
La intervención se produjo cuando Alarcón analizó la alineación de Inglaterra y mencionó a dos jugadores ajenos a la convocatoria oficial. La reacción de la mesa fue inmediata y marcó el resto del segmento.
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“No aparece Foden”, comenta uno de los panelistas al revisar el esquema inglés. Alarcón respondió: “Es que tiene una banca que todavía no utiliza completamente. Por ejemplo, Foden es un jugador extraordinario, no ha terminado por jugar. Y algunos más”.
La confusión se amplió cuando Alarcón mencionó: “Ahorita te digo, Palmer está”. Su compañero replica: “No, tampoco”, y Alarcón insiste: “Sí”. La mesa lo desmiente en vivo: “No, en la banca no está Palmer”. Finalmente, el intercambio se cerró entre carcajadas con un: “Rooney tampoco está”.
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Al final del segmento, la confusión queda como tema principal en el foro y la conversación se traslada de inmediato al entorno digital.
Burlas y críticas estallan en redes
El clip del momento circuló rápidamente en redes. Usuarios replicaron el video y lanzaron comentarios irónicos y memes sobre el desconocimiento de Alarcón respecto a la convocatoria inglesa.
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- Se multiplicaron frases como: “¿Y así se llaman profesionales?, al menos hay que saberse la convocatoria”
- Algunos internautas señalaron que “opina de todo pero no tiene idea de nada” y otros sentenciaron “por eso nadie los ve”.
Así, el ambiente digital intensificó el escrutinio, mostrando la rapidez con la que un error puede escalar y poner en el foco la credibilidad de una personalidad en el entorno deportivo.
El caso Alarcón y la exigencia de rigor en el periodismo deportivo
La conversación no se limitó a la mesa de ESPN, sino que trascendió y dominó la antesala del partido en el Coloso de Santa Úrsula. Los comentarios negativos y los memes superaron cualquier intento de matizar el error en vivo.
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- Usuarios destacaron la falta de preparación y la “soberbia” del analista.
- El sarcasmo sobre la ausencia de Rooney se convirtió en uno de los fragmentos más replicados.
Así, el caso de Javier Alarcón evidenció cómo un intercambio en vivo pudo marcar la previa del México vs Inglaterra.
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