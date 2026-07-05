México Deportes

México vs Inglaterra tendrá lluvias fuertes y posible caída de granizo: estas son las recomendaciones de protección civil para el partido

Autoridades dan recomendaciones para asistentes ante el riesgo de lluvias fuertes en el Estadio Ciudad de México

Guardar
Google icon
Se prevé que haya lluvias durante el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se prevé que haya lluvias durante el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se prepara para el partido entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio en medio de un pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las autoridades municipales han emitido una serie de recomendaciones para quienes asistan al Estadio Ciudad de México, a fin de reducir riesgos por las condiciones meteorológicas previstas al arranque y durante el encuentro.

PUBLICIDAD

Para la tarde del partido, el pronóstico señala temperaturas entre 24 y 21 grados Celsius y chubascos con rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora antes del inicio.

Alto riesgo por lluvias fuertes y granizo a la hora del partido

La probabilidad de actividad eléctrica y granizo se mantiene elevada en ese horario. Durante el partido, que se jugará entre las 18:00 y las 20:00 horas, se esperan lluvias fuertes, viento de 45 a 50 kilómetros por hora y persistencia de tormentas eléctricas. El riesgo de caída de granizo se mantiene latente durante el desarrollo del encuentro.

PUBLICIDAD

Se recomienda estar atento a las indicaciones de protección Civil. REUTERS/Henry Romero
Se recomienda estar atento a las indicaciones de protección Civil. REUTERS/Henry Romero

El organismo de protección civil local advierte que la intensidad de las lluvias podría complicar la movilidad y la seguridad tanto dentro como fuera del estadio.

Después del partido, entre las 20:00 y las 22:00 horas, el pronóstico indica lluvias ligeras, con temperaturas descendiendo a 16 grados y rachas de viento de 40 kilómetros por hora. La actividad eléctrica será baja, pero aún existe una baja probabilidad de granizo.

La presencia de tormentas eléctricas representa un riesgo adicional, por lo que se insiste en la importancia de atender las indicaciones del personal de Protección Civil y del Sistema de Alerta Temprana.

Las autoridades destacan que en caso de presentarse tormentas severas, el acceso al estadio y la evacuación deberán realizarse de manera ordenada y siguiendo rutas previamente identificadas.

Recomendaciones para asistentes al estadio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a quienes asistan al partido identificar de inmediato las rutas de evacuación y salidas de emergencia dentro del estadio.

Ilustración plana de un estadio de fútbol moderno en la Ciudad de México bajo lluvia intensa. Se ve el logo de la Copa Mundial 2026 y multitudes con paraguas.
Es importante tener en cuenta las rutas de evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere establecer puntos de encuentro con los acompañantes y portar identificación en todo momento.

Entre las medidas preventivas destaca el uso de impermeable, el consumo frecuente de agua y la aplicación de bloqueador solar, ya que el clima podría variar durante las diferentes fases del evento.

La dependencia pide evitar correr en pasillos, escaleras o rampas del estadio para prevenir accidentes derivados del piso mojado.

Se solicita no cruzar calles, avenidas ni pasar por debajo de puentes cuando haya corrientes de agua, especialmente ante la posible caída de granizo y la acumulación pluvial.

Las autoridades insisten en cuidar pertenencias y evitar extravíos en la multitud, además de mantenerse atentos a las indicaciones del personal de la SGIRPC y del Sistema de Alerta Temprana.

El pronóstico de lluvias fuertes y tormentas eléctricas para el partido entre México e Inglaterra activó el protocolo de protección civil en la capital.

El llamado a la población es a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones climáticas durante el evento.

Temas Relacionados

México vs InglaterraSelección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tunden en redes a Javier Alarcón por asegurar que Inglaterra está guardando a Palmer y Foden para enfrentar a México

El clip del analista sobre los dos jugadores que no fueron convocados se viralizó luego de ser corregido al aire por sus compañeros

Tunden en redes a Javier Alarcón por asegurar que Inglaterra está guardando a Palmer y Foden para enfrentar a México

Chicote Calderón refuerza a los Pumas tras su paso por Chivas y América

El jugador mexicano llega a Universidad Nacional para realizar labores defensivas y de ataque en el próximo Torneo Apertura 2026

Chicote Calderón refuerza a los Pumas tras su paso por Chivas y América

El reto viral de periodistas ingleses en CDMX por la altitud previo al partido México vs Inglaterra

La prensa de Inglaterra puso a prueba la altitud de la capital mexicana previendo las condiciones a las que estará expuesta su selección para el duelo ante el Tri

El reto viral de periodistas ingleses en CDMX por la altitud previo al partido México vs Inglaterra

Cómo se enteró Javier Aguirre sobre el presunto cambio de horario del México vs Inglaterra

En conferencia de prensa el Vasco sentenció que era inconveniente esa decisión porque habría alterado la preparación del equipo Tricolor

Cómo se enteró Javier Aguirre sobre el presunto cambio de horario del México vs Inglaterra

Así nació una estrella: Tuca Ferretti recuerda los inicios de Julián Quiñones tras llegar a México

El exDT brasileño afirma que Quiñones es el mejor jugador naturalizado de la Selección Mexicana gracias a su desempeño en el Mundial 2026

Así nació una estrella: Tuca Ferretti recuerda los inicios de Julián Quiñones tras llegar a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

Reportan intenso operativo federal en la localidad de Agua Verde, Sinaloa

¿Quién pilotó el avión de ‘El Mayo’ Zambada? El gran misterio que persiste casi dos años después

Dos embarcaciones y cerca de tres toneladas de cocaína aseguradas: nuevo golpe de la Marina en el Océano Pacífico

Mundial 2026: crece la preocupación por el riesgo de explotación infantil en las sedes del torneo

ENTRETENIMIENTO

Mau y Ricky, Los Cardenales de Nuevo León, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules: los próximos conciertos del Zona Fest de Querétaro

Mau y Ricky, Los Cardenales de Nuevo León, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules: los próximos conciertos del Zona Fest de Querétaro

Falta poco, NSQK dará concierto en Campo Marte este mes: disponibilidad, fecha y horario

Verónica Castro visita la Casa del Actor y conmueve a residentes con emotivo encuentro

La Original Banda El Limón dará concierto gratis en el Monumento a la Revolución tras México vs Inglaterra

Libro “Todo a la Luz”, de Karla de la Cuesta, podrá seguir circulando en México

DEPORTES

Tunden en redes a Javier Alarcón por asegurar que Inglaterra está guardando a Palmer y Foden para enfrentar a México

Tunden en redes a Javier Alarcón por asegurar que Inglaterra está guardando a Palmer y Foden para enfrentar a México

Chicote Calderón refuerza a los Pumas tras su paso por Chivas y América

El reto viral de periodistas ingleses en CDMX por la altitud previo al partido México vs Inglaterra

Cómo se enteró Javier Aguirre sobre el presunto cambio de horario del México vs Inglaterra

Así nació una estrella: Tuca Ferretti recuerda los inicios de Julián Quiñones tras llegar a México