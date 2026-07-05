México vs Inglaterra tendrá lluvias fuertes y posible caída de granizo: estas son las recomendaciones de protección civil para el partido

Se prevé que haya lluvias durante el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se prepara para el partido entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio en medio de un pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las autoridades municipales han emitido una serie de recomendaciones para quienes asistan al Estadio Ciudad de México, a fin de reducir riesgos por las condiciones meteorológicas previstas al arranque y durante el encuentro.

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Para la tarde del partido, el pronóstico señala temperaturas entre 24 y 21 grados Celsius y chubascos con rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora antes del inicio.

Alto riesgo por lluvias fuertes y granizo a la hora del partido

La probabilidad de actividad eléctrica y granizo se mantiene elevada en ese horario. Durante el partido, que se jugará entre las 18:00 y las 20:00 horas, se esperan lluvias fuertes, viento de 45 a 50 kilómetros por hora y persistencia de tormentas eléctricas. El riesgo de caída de granizo se mantiene latente durante el desarrollo del encuentro.

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Se recomienda estar atento a las indicaciones de protección Civil. REUTERS/Henry Romero

El organismo de protección civil local advierte que la intensidad de las lluvias podría complicar la movilidad y la seguridad tanto dentro como fuera del estadio.

Después del partido, entre las 20:00 y las 22:00 horas, el pronóstico indica lluvias ligeras, con temperaturas descendiendo a 16 grados y rachas de viento de 40 kilómetros por hora. La actividad eléctrica será baja, pero aún existe una baja probabilidad de granizo.

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La presencia de tormentas eléctricas representa un riesgo adicional, por lo que se insiste en la importancia de atender las indicaciones del personal de Protección Civil y del Sistema de Alerta Temprana.

Las autoridades destacan que en caso de presentarse tormentas severas, el acceso al estadio y la evacuación deberán realizarse de manera ordenada y siguiendo rutas previamente identificadas.

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Recomendaciones para asistentes al estadio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a quienes asistan al partido identificar de inmediato las rutas de evacuación y salidas de emergencia dentro del estadio.

Es importante tener en cuenta las rutas de evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere establecer puntos de encuentro con los acompañantes y portar identificación en todo momento.

Entre las medidas preventivas destaca el uso de impermeable, el consumo frecuente de agua y la aplicación de bloqueador solar, ya que el clima podría variar durante las diferentes fases del evento.

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La dependencia pide evitar correr en pasillos, escaleras o rampas del estadio para prevenir accidentes derivados del piso mojado.

Se solicita no cruzar calles, avenidas ni pasar por debajo de puentes cuando haya corrientes de agua, especialmente ante la posible caída de granizo y la acumulación pluvial.

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Las autoridades insisten en cuidar pertenencias y evitar extravíos en la multitud, además de mantenerse atentos a las indicaciones del personal de la SGIRPC y del Sistema de Alerta Temprana.

El pronóstico de lluvias fuertes y tormentas eléctricas para el partido entre México e Inglaterra activó el protocolo de protección civil en la capital.

El llamado a la población es a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones climáticas durante el evento.