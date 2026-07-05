Sacerdote retirado de 82 años es asesinado con arma blanca en Guaymas: su agresor habría sido alguien de su confianza

El crimen fue confirmado por la Fiscalía de Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sacerdote retirado de 82 años fue hallado sin vida al interior de su domicilio en Guaymas, Sonora, con lesiones producidas por arma blanca. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó el crimen este 4 de julio y anunció la apertura de una investigación formal, detallando que ya estableció una línea sólida sobre la identidad del probable responsable.

Las primeras diligencias apuntan a que la víctima, identificada como Mario Núñez Campuzano, conocía a su agresor: presuntamente Núñez le permitió el acceso a la vivienda y convivió con él antes de ser ultimado.

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La FGJES, a través de la Delegación Regional Sur y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), mantiene acciones para localizar y detener al responsable.

Según los reportes, la Policía Municipal fungió como primer respondiente al llegar al domicilio donde fue localizado el cuerpo. Posteriormente, personal de la AMIC y de Servicios Periciales tomó el control del lugar y realizó el procesamiento de la escena del crimen.

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El hecho fue registrado en el fraccionamiento Los Arcos, en la zona de San Carlos, perteneciente al municipio de Guaymas.

Fiscalía analiza cámaras de seguridad y pertenencias de la víctima

Entre los indicios que se analizan figura material videográfico obtenido de cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes forman parte del conjunto de pruebas que la autoridad ministerial revisa para reconstruir la secuencia de los hechos.

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De manera paralela, se realiza una revisión exhaustiva de las pertenencias de Núñez Campuzano para determinar si existe algún faltante económico relacionado con el crimen. Esta línea de investigación apunta a un posible móvil de robo, aunque la fiscalía no lo confirmó de forma explícita en su comunicado.

La víctima presuntamente conocía a su agresor, según las primeras indagatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los indicios recabados en la escena permitieron a la FGJES establecer lo que describió como una línea sólida respecto de la identidad del probable responsable. Con base en ello, las autoridades mantienen operativos activos para su localización y detención.

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La fiscalía no proporcionó detalles adicionales sobre la identidad del sospechoso ni sobre su paradero, en tanto las diligencias de búsqueda permanecen en curso.

Entrevistas con familiar y asistente del sacerdote refuerzan la investigación

En el informe oficial, la FGJES señaló que llevó a cabo entrevistas con una familiar de la víctima y con la persona que asistía a Núñez Campuzano en su domicilio. Ambas declaraciones forman parte de las diligencias iniciales orientadas a fortalecer las líneas de investigación.

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El hecho de que la víctima hubiera permitido el acceso del agresor a su vivienda y convivido con él antes de la agresión es uno de los elementos que la fiscalía considera determinantes en la investigación. Este dato sitúa al probable responsable dentro del círculo cercano del sacerdote retirado.

La Delegación Regional Sur de la fiscalía encabeza las acciones de seguimiento al caso, en coordinación con la AMIC. Ambas instancias trabajan de forma conjunta en la localización del sospechoso.

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La FGJES reiteró que no habrá impunidad en el caso y que realizará todas las acciones necesarias para localizar, detener y presentar ante la autoridad competente a quien cometió el homicidio de Mario Núñez Campuzano.

Sonora acumula 187 homicidios dolosos en el primer trimestre de 2026

En los primeros tres meses de 2026, Sonora registró 187 homicidios dolosos, según el Reporte Estadístico Mensual sobre Incidencia Delictiva de la FGJES. Febrero fue el mes con menor número de casos, con 48, mientras enero acumuló 71 y marzo 68.

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En la suma de los tres meses, el arma de fuego fue el instrumento en 135 de esos homicidios, equivalente a casi tres de cada cuatro casos del trimestre. Los homicidios con arma blanca sumaron 10, en tanto que los cometidos con otro elemento ascendieron a 42.

Al corte de este 4 de julio, la FGJES no había actualizado las cifras correspondientes a abril, mayo ni junio en el reporte oficial.