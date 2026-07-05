El “No inglés” invade las redes: los mejores memes antes del partido México vs Inglaterra

Marcas se unen al No inglés de cara al duelo de México vs Inglaterra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa del “No inglés” para apoyar a la Selección Mexicana de Futbol de cara a su enfrentamiento con Inglaterra, tomó una fuerza espectacular por las redes sociales y por supuesto que los memes no faltaron para hacer más humorística la previa del Mundial 2026.

Empresas, marcas y hasta equipos deportivos se han sumado a la campaña tras la viralización del clip que Aisha Jones publicó en su cuenta de Tik Tok al pedir la suspensión del uso de la salsa inglesa como una forma simbólica de apoyar a la Selección Nacional para su duelo de 8vos de Final.

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Para respaldar al equipo mexicano marcas como Home Office, Uber Eats, Prudence, Halls, 7-eleven y otras más cambiaron su nombre oficial en idioma español por tiempo definido. Asimismo, el equipo de los 49ers, de la NFL, también se añadió a la tendencia al ser una de las franquicias con mayor afición en México.

Marcas muestran su apoyo a la Selección Mexicana

La marca apoya a la Selección Nacional vs Inglatera (OfficeMax)

Esta estrategia de marketing ha hecho que más marcas vengan y adopten nombres en español como método de apoyo para la Selección Mexicana, reflejando el nexo que existe con los jugadores que han regalado más de una sonrisa desde el día uno del torneo mundialista.

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La tienda de comercio cambia su nombre por el Tri (X / 7-Eleven)

Esta forma creativa no sólo ha puesto más sabor a la previa del partido, sino que reafirma que un mexicano no anda solo y al mismo tiempo crece la emoción de lo que se espera para el cotejo de la Copa del Mundo, en el interior del estadio Ciudad de México.

Los Niners se unen al trend del "No inglés" (X / 49ers en Español)

Asimismo, las marcas que se agregan al trend del “No inglés” han adaptado el lema: “No es nada personal, es futbol”, porque cuando se presenta México en un duelo de esta envergadura todo el país se pinta de verde, blanco y rojo sea del equipo que seas.

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La marca de preservativos se sumó al "No inglés" rumbo al partido (Condones Prudence)

Las propias empresas deciden cuánto tiempo portarán los nombres en español. Lo más lógico es que sólo se utilice durante el fin de semana que culmine el encuentro de México, mientras tanto otros logotipos serán rediseñados para darle ánimos al Tricolor.

Las pastillas asistieron al trend por el duelo vs Inglaterra (Halls cambia su nombre y se pinta de Tricolor)

La CDMX se inunda de miles de personas con su camiseta de la Selección Mexicana y las redes sociales hace lo propio con los comunicados emitidos por las empresas para mostrar su confianza y respeto al Tricolor de Javier Aguirre por histórica actuación en el Mundial 2026.

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La marca de aplicación de comida se suma al No inglés por el duelo del Tricolor. (X / Uber )

¿A qué hora juega México vs Inglaterra?

El Estadio Azteca albergará su último juego del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 5 de julio la Selección Nacional saldrá al campo del estadio de la Ciudad de México para estar cara a cara con la representación inglesa de futbol. La cita será a las 18:00 horas (tiempo de la capital). El ganador en 90 minutos pasará a 4tos de Final.

En caso de algún empate, se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno pero si el resultado en tablas no cambia hasta el final del encuentro, la serie va a definirse en tanda de penaltis.

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