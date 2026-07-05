Mejor que jugar la Champions: Jordan Henderson asegura que enfrentar a México no tiene comparación

Jordan Henderson dice que enfrentar a México supera cualquier duelo de Champions. REUTERS/Henry Romero

La Selección Mexicana de Futbol está a pocas horas de jugar contra la Selección de Inglaterra en el marco de los 8vos de Final del Mundial 2026.

En su estadía en la Ciudad de México el técnico Thomas Tuchel y el jugador Jordan Henderson se presentaron hoy a conferencia de prensa tras entrenar en La Cantera de Pumas UNAM para tratar de aclimatarse a la altura de la capital.

PUBLICIDAD

Para el entrenador Thomas Tuchel el recibimiento de la gente mexicana ha sido grandiosa y el tema de la altitud no le preocupa aunque su equipo llegó el viernes por la tarde-noche, después de vencer a la República Democratica del Congo en 16vos.

En tanto, Jordan Henderson sorprendió con sus declaraciones pues asevera que el duelo contra la Selección de México será uno de los mayores retos que afrontará como futbolista. Incluso, coloca el duelo frente a México por encima de cualquier partido de la UEFA Champions League.

PUBLICIDAD

“Es cierto que he jugado UEFA Champions League y partidos importantes, pero ninguno se compara con el de mañana (domingo). Es una ocasión enorme. No hay nada mejor ni más importante que jugar contra México en la Ciudad de México“, declaró el atacante.

Jordan Henderson responde las preguntas de la rueda de prensa. REUTERS/Henry Romero

Realmente sobran las palabras. es una ocasión increíble para todos y para nosotros como equipo. Se trata de mantenernos enfocados en nuestro objetivo: venir aquí y ganar el partido. Por supuesto, esto conlleva desafíos".

PUBLICIDAD

“México es un equipo muy bueno, con jugadores de gran calidad, será una prueba realmente dura, pero todos los partidos de la Copa del Mundo son difíciles. Todos estamos deseando jugar este partido mañana, y espero que saque lo mejor de nosotros. Si es así, estoy seguro de que podremos conseguir un buen resultado", añadió Jordan Henderson.

¿Preocupados por la altura de la CDMX?

México e Inglaterra harán frente en los 8vos de Final del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

Jordan Henderson asegura que en el equipo inglés no preocupa el tema de la altitud en la Ciudad de México, a cualquier horario se podrían adaptar para competirle a la Selección Nacional.

PUBLICIDAD

“Creo que el entrenador (Thomas Tuchel) tiene toda la razón. Como jugadores, somos muy adaptables y simplemente nos centramos en lo que toca. Por ejemplo, el horario del partido, juguemos a las doce o a las seis no nos afecta realmente", dijo.

“Venimos aquí a hacer nuestro trabajo, que consiste en ofrecer nuestra mejor versión, mantenernos unidos, competir, darlo todo unos por los otros y por el país, hacer que se sientan orgullosos e intentar ganar el partido”.

PUBLICIDAD

“Para nosotros, lo importante es centrarnos totalmente en la tarea que tenemos por delante, sin excusas. Estamos listos y queremos ofrecer nuestra mejor versión mañana, si lo logramos, tendremos muchas posibilidades de ganar”, enfatizó Jordan Henderson.

¿A qué hora empezará el partido México vs Inglaterra?

México recibirá a Inglaterra por los 8vos de Final en el estadio CDMX.

El viernes temprano surgió el rumor que el cotejo cambiaría al mediodía, pero la FIFA nunca confirmó nada. Es por ello que la cita para este partido de 8vos de Final de la Copa del Mundo 2026 se jugará a las 18:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

PUBLICIDAD