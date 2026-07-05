GP de México apoya a la selección con la campaña “No inglés” rumbo al partido vs Inglaterra

México viene de vencer 2-0 a Ecuador en el estadio CDMX. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)

El Gran Premio de la Ciudad de México se sumará al operativo denominado “No inglés” en muestra de respaldo a la Selección Mexicana de Futbol, en vísperas de su siguiente compromiso del Mundial 2026 frente a la escuadra de Inglaterra.

A través de un reporte de prensa, emitido en sus plataformas de internet, el GP de México anunció que implementará una cobertura 100% en idioma español para el Gran Premio de la Gran Bretaña, carrera de la Fórmula 1 a celebrarse este domingo 5 de julio.

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“Sumándonos a la iniciativa de “No inglés” nuestra cobertura del Gran Premio Británico se realizará completamente en español", dicen las líneas de la cuenta oficial del Gran Premio de México rumbo a la próxima jornada en Silverstone.

Confirman cobertura del GP de la Gran Bretaña 100% en idioma español (X / México Gran Prix)

Respetando la campaña del “No inglés” mientras siga la cuenta regresiva del partido México vs Inglaterra, el Gran Premio de la CDMX llamó a los pilotos: Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc y Pierre Gasly de la manera que su nombre se escribiría en español.

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“Luis Hamilton, Jorge Russell, Carlos Leclerc, Pedro Gaseoso y nuestro Sergio Pérez corren este domingo a las 8:00 hrs. ¡No te los pierdas!”.

¿Dónde surgió la iniciativa de “No inglés”?

La campaña “No inglés” se originó gracias a un video de redes sociales previo al partido entre México e Inglaterra. La mexicana, Aisha Jones, pidió suspender el uso de salsa inglesa como una forma simbólica de apoyar a la Selección Azteca.

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Su mensaje, que mezcló humor y superstición, se viralizó a gran velocidad y fue adoptada por usuarios y marcas, quienes lo convirtieron en una tendencia colectiva.

(Tiktok)

Empresas mexicanas se sumaron al operativo publicando anuncios donde evitan cualquier palabra en inglés y hasta cambiaron los nombres de sus productos bajo la consigna: “No es personal, es futbol”, respaldando a la Selección de México de cara a su confrontación del Mundial 2026 ante Inglaterra.

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Checo Pérez competirá en Gran Bretaña

Checo Pérez sigue activo durante el Mundial 2026 (X / Sergio Pérez)

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez no podrá asistir al último partido del Mundial 2026 en la Ciudad de México. El tapatío tiene compromiso en Silverstone este domingo y no tendrá el tiempo suficiente para llegar a ver el México vs Inglaterra.

Checo representa a la escudería Cadillac a partir de la presente campaña 2026. En el Gran Premio de la Gran Bretaña, Pérez saldrá desde la vigésima posición, antepenúltima, sólo delante de los Aston Martin: Lance Stroll (21) y Fernando Alonso (22).

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Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º sitio. Gran Premio de Japón: 17º posición. Gran Premio de Miami: 16º escalón. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º puesto (por penalización). Gran Premio de Barcelona: 14º peldaño. Gran Premio de Austria: 21º espacio.