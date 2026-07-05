GP de México apoya a la selección con la campaña “No inglés” rumbo al partido vs Inglaterra

El Gran Premio de la Ciudad de México se sumará al operativo denominado “No inglés” en muestra de respaldo a la Selección Mexicana de Futbol, en vísperas de su siguiente compromiso del Mundial 2026 frente a la escuadra de Inglaterra.
A través de un reporte de prensa, emitido en sus plataformas de internet, el GP de México anunció que implementará una cobertura 100% en idioma español para el Gran Premio de la Gran Bretaña, carrera de la Fórmula 1 a celebrarse este domingo 5 de julio.
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“Sumándonos a la iniciativa de “No inglés” nuestra cobertura del Gran Premio Británico se realizará completamente en español", dicen las líneas de la cuenta oficial del Gran Premio de México rumbo a la próxima jornada en Silverstone.
Respetando la campaña del “No inglés” mientras siga la cuenta regresiva del partido México vs Inglaterra, el Gran Premio de la CDMX llamó a los pilotos: Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc y Pierre Gasly de la manera que su nombre se escribiría en español.
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“Luis Hamilton, Jorge Russell, Carlos Leclerc, Pedro Gaseoso y nuestro Sergio Pérez corren este domingo a las 8:00 hrs. ¡No te los pierdas!”.
¿Dónde surgió la iniciativa de “No inglés”?
La campaña “No inglés” se originó gracias a un video de redes sociales previo al partido entre México e Inglaterra. La mexicana, Aisha Jones, pidió suspender el uso de salsa inglesa como una forma simbólica de apoyar a la Selección Azteca.
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Su mensaje, que mezcló humor y superstición, se viralizó a gran velocidad y fue adoptada por usuarios y marcas, quienes lo convirtieron en una tendencia colectiva.
Empresas mexicanas se sumaron al operativo publicando anuncios donde evitan cualquier palabra en inglés y hasta cambiaron los nombres de sus productos bajo la consigna: “No es personal, es futbol”, respaldando a la Selección de México de cara a su confrontación del Mundial 2026 ante Inglaterra.
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Checo Pérez competirá en Gran Bretaña
El piloto mexicano Sergio Checo Pérez no podrá asistir al último partido del Mundial 2026 en la Ciudad de México. El tapatío tiene compromiso en Silverstone este domingo y no tendrá el tiempo suficiente para llegar a ver el México vs Inglaterra.
Checo representa a la escudería Cadillac a partir de la presente campaña 2026. En el Gran Premio de la Gran Bretaña, Pérez saldrá desde la vigésima posición, antepenúltima, sólo delante de los Aston Martin: Lance Stroll (21) y Fernando Alonso (22).
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Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026
- Gran Premio de Australia: 16º lugar.
- Gran Premio de China: 15º sitio.
- Gran Premio de Japón: 17º posición.
- Gran Premio de Miami: 16º escalón.
- Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera.
- Gran Premio de Mónaco: 15º puesto (por penalización).
- Gran Premio de Barcelona: 14º peldaño.
- Gran Premio de Austria: 21º espacio.
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