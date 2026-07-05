Embajada de Estados Unidos emite alerta de seguridad por partido de México vs Inglaterra, pide extremar precauciones por eventos masivos. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses de cara al partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra, programado este domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

La misión diplomática advierte que grandes multitudes se congregarán en estadios, Fan Fests y espacios públicos durante todo el día y hasta la noche, y recuerda que en eventos recientes el hacinamiento ha provocado heridos y fallecimientos.

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La embajada señala que protestas han sido organizadas en paralelo a eventos masivos para aprovechar la afluencia de público y la atención mediática. Advierte que los extranjeros que participen en manifestaciones consideradas políticas por las autoridades mexicanas pueden enfrentar detención o deportación, ya que la ley prohíbe las actividades políticas de los no nacionales.

La Embajada pide extremar precauciones en aglomeraciones

El comunicado emitido este 4 de julio enumera una serie de medidas para los ciudadanos estadounidenses que asistan al partido o a cualquier punto de reunión masiva:

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Tomar precauciones adicionales y mantenerse alerta en grandes multitudes, que pueden ser impredecibles.

Prestar atención a las salidas cercanas y tener un plan de evacuación si se siente incómodo.

Evitar las zonas cercanas a protestas y manifestaciones.

Mantenerse informado a través de los medios locales.

Seguir las redes sociales de las ciudades sede (@fwc26monterrey, @mexicocity26_ y @gdl2026) para actualizaciones en tiempo real sobre el cierre de accesos al Fan Fest.

Buscar lugares alternativos si el Fan Fest alcanza su capacidad máxima.

Descargar la guía de contacto de la embajada o guardarla en el celular.

Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP).

Llamar al 911 en caso de emergencia.

Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo ante Ecuador en el Ángel de la Independencia en un partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026, en Ciudad de México (México). EFE/ Tomás Pérez

Quien requiera asistencia puede comunicarse con la Embajada de Estados Unidos a los teléfonos (55) 2579-2000 desde México, o al 011-52-(55)-2579-2000 y 301-985-8843 desde Estados Unidos. El Departamento de Estado atiende al +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444.

Así será el operativo en CDMX por el partido México contra Inglaterra

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó una conferencia de prensa en la que su gabinete detalló el operativo de seguridad para el domingo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará más de 17 mil policías en el estadio, el Zócalo y el corredor Paseo de la Reforma.

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En el Estadio Ciudad de México se desplegarán 7 mil 500 elementos, que implementarán un polígono de Última Milla para ordenar el arribo de aficionados y realizarán cierres parciales a la circulación desde las primeras horas del día.

El FIFA Fan Festival en el Zócalo contará con 3 mil 300 elementos de seguridad, con filtros de acceso que incluirán revisiones aleatorias en los cinco accesos: 5 de febrero, 20 de noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero.

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Aficionados mexicanos ondean banderas mientras observan el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre México y Ecuador cerca del monumento al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

En el corredor Paseo de la Reforma, desde la fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, el despliegue policial aumentará cerca del 50%, con poco más de 6 mil elementos. La capacidad máxima estimada para el Ángel de la Independencia es de 25 mil personas; al alcanzarse ese límite, se restringirá el ingreso y el flujo se redirigirá a otros puntos del corredor.

Los filtros de acceso endurecerán las medidas para el aseguramiento y desecho de pirotecnia o cualquier objeto que represente un riesgo.

El gobierno de la CDMX implementa Ley Seca a partir de las cero horas del 5 de julio y hasta las 7:00 horas del 6 de julio. La medida aplica exclusivamente para la venta de alcohol para llevar en establecimientos mercantiles; los locales con licencia para consumo en interiores podrán operar con normalidad, siempre que no permitan que sus clientes salgan con bebidas.

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