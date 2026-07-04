México Deportes

Este es el estadio en el que jugaría México si vence a Inglaterra y avanza a cuartos de final

La Selección Mexicana y el Mundial 2026 se despedirán este domingo del Estadio Azteca, que ya hizo historia al albergar tres justas mundialistas

Guardar
Google icon
En caso de derrotar a los ingleses y seguir avanzando en los cuartos de final, el Tri continuaría su camino en Estados Unidos. (Fotos: REUTERS)
En caso de derrotar a los ingleses y seguir avanzando en los cuartos de final, el Tri continuaría su camino en Estados Unidos. (Fotos: REUTERS)

La Selección Mexicana enfrenta este domingo su mayor reto en lo que va del Mundial 2026. Además, el resultado de este compromiso presenta la posibilidad de cambiar abruptamente de sede y entorno en loque resta de la competencia.

En caso de superar a Inglaterra en el Estadio Azteca, el Tri no sólo avanzará de ronda, sino que dejará atrás la capital para mudarse a territorio estadounidense y buscar el histórico pase a semifinales.

PUBLICIDAD

El partido de octavos entre laSelección Mexicana e Inglaterra marcará el adiós de la Copa Mundial 2026 en México, ya que los encuentros restantes se juegan en Estados Unidos o Canadá. REUTERS/Pedro Nunes
El partido de octavos entre laSelección Mexicana e Inglaterra marcará el adiós de la Copa Mundial 2026 en México, ya que los encuentros restantes se juegan en Estados Unidos o Canadá. REUTERS/Pedro Nunes

En este sentido, el partido de octavos significa el adiós definitivo de la Copa del Mundo en México. A partir de cuartos de final, todos los encuentros restantes se jugarán en Estados Unidos o Canadá. Para la afición, este cambio marcará el cierre de una etapa en casa y el inicio de un reto mayor para el Tri.

La Selección Mexicana dejaría la altura y la localía: Texas sería su nuevo destino

Si México vence a Inglaterra, estos serían los cambios principales en su camino mundialista:

  • Nuevo estadio: El Tricolor jugaría en el Estadio Houston, conocido anteriormente como NRG Stadium.
  • Fecha del partido: El encuentro de cuartos de final está programado para el sábado 11 de julio.
  • Condiciones distintas: Houston está al nivel del mar, sin la altitud ni el clima de la Ciudad de México.
  • Afición mexicana: Se espera fuerte presencia de seguidores en Texas, una de las ciudades con mayor comunidad mexicana en Estados Unidos.
Se espera una fuerte presencia de la afición mexicana en Texas, una de las zonas con mayor comunidad mexicana en Estados Unidos. Reuters/Maria Lysaker
Se espera una fuerte presencia de la afición mexicana en Texas, una de las zonas con mayor comunidad mexicana en Estados Unidos. Reuters/Maria Lysaker

En este sentido, el último partido en territorio nacional será decisivo. A partir de ahí, el seleccionado cambiará de entorno y de público, con el reto de adaptarse de inmediato a una nueva sede.

PUBLICIDAD

El Houston Stadium recibiría a México con más de dos décadas de historia

El Estadio que espera a México en caso de avanzar a cuartos de final cuenta con elementos destacados:

  • Inauguración: El NRG Stadium abrió en 2002 y es uno de los recintos más modernos de Estados Unidos.
  • Capacidad: Más de 72 mil espectadores.
  • Techo retráctil: Fue el primero de la NFL en contar con este sistema, lo que permite eventos de cualquier clima.
  • Eventos históricos: Ha sido sede de dos Super Bowls, finales de la Copa Oro y conciertos masivos.
El NGR Stadium recibió el Super Bowl 51 entre New England Patriots y Atlanta Falcons, con una icónica presentación de Lady Gaga al mediotiempo. ( AFP PHOTO / VALERIE MACON)
El NGR Stadium recibió el Super Bowl 51 entre New England Patriots y Atlanta Falcons, con una icónica presentación de Lady Gaga al mediotiempo. ( AFP PHOTO / VALERIE MACON)

Este recinto está preparado para recibir partidos de alto perfil, con instalaciones renovadas y un récord de asistencia reciente que superó los 80 mil asistentes.

¿Quién sería el rival del Tri en caso de avanzar a cuartos de final?

En caso de superar la ronda de octavos ante los Tres Leones, el siguiente paso sería enfrentar a alguna potencia:

  • Brasil: El mayor campeón en Copas del Mundo, con figuras internacionales como Vinicius Junior y Rapinha.
  • Noruega: Una de las revelaciones del torneo, con Erling Haaland como su máxima figura.
  • Definición del cruce: El rival saldrá del duelo entre brasileños y noruegos, también agendado para este 5 de julio.
En caso de avanzar a cuartos, el Tri se mediría ante un rival de jerarquía en cuartos de final: Brasil, encabezada por Vinicius; o Noruega, liderada por Haaland. REUTERS/Isabel Infantes
En caso de avanzar a cuartos, el Tri se mediría ante un rival de jerarquía en cuartos de final: Brasil, encabezada por Vinicius; o Noruega, liderada por Haaland. REUTERS/Isabel Infantes

De esta manera, en caso de avanzar, el reto y el ambiente para la Selección Mexicana serán distintos, pero la afición buscará convertir a Houston en una extensión de casa para el Tricolor.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Estadio AztecaEstadio Ciudad de MéxicoEstadio HoustonMéxico vs InglaterraSelección Brasil Mundial 2026Selección Noruega Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

Solicitan una investigaciónpormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido de 16vos de Final en la Ciudad de México

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

México vuelve a encontrarse con Alireza Faghani, el silbante que llevó el duelo con Alemania en el Mundial de 2018

El silbante, que es conocido por tener experiencia en duelos de alta presión, ya conoce lo que es pitarle al Tri

México vuelve a encontrarse con Alireza Faghani, el silbante que llevó el duelo con Alemania en el Mundial de 2018

Cuántas veces ha perdido México en el Azteca, este es el historial que favorece al Tri frente a Inglaterra

El Coloso de Santa Úrsula se despide del Mundial 2026, en un duelo de octavos de final que promete ser histórico y vibrante

Cuántas veces ha perdido México en el Azteca, este es el historial que favorece al Tri frente a Inglaterra

Guillermo Almada en su presentación oficial con Las Águilas: “América se presenta una vez en la vida”

El equipo azulcrema estará bajo las órdenes del entrenador uruguayo, quien llega para suplir a André Jardine a partir de la siguiente campaña

Guillermo Almada en su presentación oficial con Las Águilas: “América se presenta una vez en la vida”

Así reaccionó la prensa inglesa al cambio de horario del México vs Inglaterra

El primer adelanto de seis horas generó preocupación sobre traslados, hospedajes y boletos para miles de ingleses que viajarán a la Ciudad de México

Así reaccionó la prensa inglesa al cambio de horario del México vs Inglaterra
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Masacre de Tehuitzingo: capturan a cuarto implicado en el ataque que dejó 10 víctimas en Puebla

Fiscalía Edomex procesa a 33 ex servidores y particulares por red de manipulación de plazas: 26 ya vinculados a proceso

Detienen a ex policía municipal de Mexicali en posesión de arma de fuego: lo ligan a Los Rusos

Del número de serie alterado al tanque oculto: FBI destapa alteraciones en el avión utilizado para trasladar a “El Mayo” a EEUU

ENTRETENIMIENTO

The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

Los mejores memes que dejó el estreno de Confessions II de Madonna en México

Renata Notni aclara rumores tras su encuentro con Diego Boneta en el Mundial

Maná confirma espectáculo de medio tiempo en el partido de México contra Inglaterra

Angélica María acusa a Lucía Méndez de bloquear su carrera y ella responde con amenaza de demanda

DEPORTES

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

México vuelve a encontrarse con Alireza Faghani, el silbante que llevó el duelo con Alemania en el Mundial de 2018

Cuántas veces ha perdido México en el Azteca, este es el historial que favorece al Tri frente a Inglaterra

Guillermo Almada en su presentación oficial con Las Águilas: “América se presenta una vez en la vida”

Así reaccionó la prensa inglesa al cambio de horario del México vs Inglaterra