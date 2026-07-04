Este es el estadio en el que jugaría México si vence a Inglaterra y avanza a cuartos de final

La Selección Mexicana enfrenta este domingo su mayor reto en lo que va del Mundial 2026. Además, el resultado de este compromiso presenta la posibilidad de cambiar abruptamente de sede y entorno en loque resta de la competencia.
En caso de superar a Inglaterra en el Estadio Azteca, el Tri no sólo avanzará de ronda, sino que dejará atrás la capital para mudarse a territorio estadounidense y buscar el histórico pase a semifinales.
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En este sentido, el partido de octavos significa el adiós definitivo de la Copa del Mundo en México. A partir de cuartos de final, todos los encuentros restantes se jugarán en Estados Unidos o Canadá. Para la afición, este cambio marcará el cierre de una etapa en casa y el inicio de un reto mayor para el Tri.
La Selección Mexicana dejaría la altura y la localía: Texas sería su nuevo destino
Si México vence a Inglaterra, estos serían los cambios principales en su camino mundialista:
- Nuevo estadio: El Tricolor jugaría en el Estadio Houston, conocido anteriormente como NRG Stadium.
- Fecha del partido: El encuentro de cuartos de final está programado para el sábado 11 de julio.
- Condiciones distintas: Houston está al nivel del mar, sin la altitud ni el clima de la Ciudad de México.
- Afición mexicana: Se espera fuerte presencia de seguidores en Texas, una de las ciudades con mayor comunidad mexicana en Estados Unidos.
En este sentido, el último partido en territorio nacional será decisivo. A partir de ahí, el seleccionado cambiará de entorno y de público, con el reto de adaptarse de inmediato a una nueva sede.
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El Houston Stadium recibiría a México con más de dos décadas de historia
El Estadio que espera a México en caso de avanzar a cuartos de final cuenta con elementos destacados:
- Inauguración: El NRG Stadium abrió en 2002 y es uno de los recintos más modernos de Estados Unidos.
- Capacidad: Más de 72 mil espectadores.
- Techo retráctil: Fue el primero de la NFL en contar con este sistema, lo que permite eventos de cualquier clima.
- Eventos históricos: Ha sido sede de dos Super Bowls, finales de la Copa Oro y conciertos masivos.
Este recinto está preparado para recibir partidos de alto perfil, con instalaciones renovadas y un récord de asistencia reciente que superó los 80 mil asistentes.
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¿Quién sería el rival del Tri en caso de avanzar a cuartos de final?
En caso de superar la ronda de octavos ante los Tres Leones, el siguiente paso sería enfrentar a alguna potencia:
- Brasil: El mayor campeón en Copas del Mundo, con figuras internacionales como Vinicius Junior y Rapinha.
- Noruega: Una de las revelaciones del torneo, con Erling Haaland como su máxima figura.
- Definición del cruce: El rival saldrá del duelo entre brasileños y noruegos, también agendado para este 5 de julio.
De esta manera, en caso de avanzar, el reto y el ambiente para la Selección Mexicana serán distintos, pero la afición buscará convertir a Houston en una extensión de casa para el Tricolor.
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