Narcobloqueos tras operativos contra capos: los antecedentes de las reacciones violentas en Michoacán ante objetivos prioritarios del CJNG

Los bloqueos afectaron carreteras de municipios como Zamora, Ecuandureo, La Piedad y Sahuayo tras el operativo federal. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

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La detención de nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo en Michoacán fue seguida este miércoles por una jornada de bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos de la entidad, principalmente en la región de Zamora.

Entre las personas detenidas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por autoridades federales como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, señalado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco.

El despliegue se realizó en las localidades de Tinaja de Vargas, Tanhuato, Ecuandureo y Colesio, como parte de trabajos de inteligencia. Sin embargo, los hechos se trasladaron rápidamente a las carreteras: desde las primeras horas, grupos criminales despojaron a conductores de vehículos y utilizaron algunas unidades para bloquear e incendiar vialidades.

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En este contexto, durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los hechos estaban relacionados con un operativo contra integrantes de una organización criminal, mientras que reportes posteriores situaron las afectaciones en más de una veintena de puntos carreteros del estado.

Los bloqueos se extendieron por el norte y centro de Michoacán

La reacción comenzó alrededor de las primeras horas de este miércoles y alcanzó diferentes tramos carreteros.

Entre las vialidades afectadas estuvieron las carreteras Zamora-Ecuandureo, Zamora-La Barca, Zamora-Carapan, Zamora-Ixtlán, La Piedad-Ecuandureo, La Piedad-Vista Hermosa y La Piedad-Numarán, además de puntos de las rutas Pátzcuaro-Tzintzuntzan, Morelia-Quiroga, Comanja-Coeneo y Tangancícuaro-Carapan.

En algunos puntos, los responsables interceptaron vehículos de carga y otras unidades, las atravesaron sobre el camino y posteriormente les prendieron fuego. El objetivo inmediato fue impedir o dificultar la circulación en las carreteras.

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Los bloqueos y quemas de vehículos son utilizados por grupos criminales para obstaculizar el despliegue de las fuerzas de seguridad y dificultar el tránsito en las zonas donde se realizan operativos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La magnitud de los cierres obligó a desplegar elementos de seguridad para retirar las unidades y recuperar el tránsito en las zonas afectadas.

Los reportes sobre el número exacto de bloqueos variaron durante la mañana conforme las autoridades liberaban distintos puntos. Para las primeras horas ya se contabilizaban más de 20 afectaciones, con Zamora y Ecuandureo entre las zonas con mayor concentración.

La detención de familiares de “El Tío Lako” quedó en el centro del episodio

El operativo federal permitió detener a nueve presuntos integrantes del CJNG, pero dos de los arrestos adquirieron especial relevancia por su vínculo familiar con “El Tío Lako”.

Las autoridades identificaron a Marisol “N” como hija y a Lourdes “N” como pareja sentimental del presunto jefe regional.

El Gobierno federal también señaló a Guerrero Martínez como responsable de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, después de la operación en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, entonces líder del CJNG.

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Un patrón que ya se había observado en Michoacán

La utilización de vehículos para cerrar carreteras y provocar interrupciones masivas no es nueva en el estado.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en noviembre de 2025, cuando un operativo dirigido contra Ángel Chávez Ponce, “El Camaleón”, señalado como integrante del CJNG, fue seguido por bloqueos y quema de vehículos en distintos municipios de Michoacán.

En aquella jornada fueron afectados tramos carreteros de municipios como Zamora, Ecuandureo, La Piedad, Sahuayo, Chavinda y Tangamandapio, entre otros. La respuesta criminal se produjo mientras las autoridades realizaban acciones para localizar al objetivo.

Meses antes, en abril de 2025, otra ofensiva contra estructuras del CJNG derivó en bloqueos e incendios en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. En territorio michoacano fueron reportadas afectaciones en diferentes carreteras y municipios.

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La diferencia entre ambos episodios es relevante: mientras en noviembre las autoridades relacionaron directamente los bloqueos con el operativo contra un mando identificado, en abril se trató de una reacción más amplia contra las acciones de seguridad desplegadas contra la organización.

“El Mencho” y el precedente más reciente

La reacción de este miércoles también ocurre meses después de otro episodio de gran escala relacionado con el CJNG.

El 22 de febrero de 2026, tras la muerte de “El Mencho” durante un operativo en Jalisco, integrantes de la organización criminal respondieron con bloqueos, quema de vehículos y ataques en diferentes estados, incluido Michoacán.

El episodio mostró que la capacidad de respuesta del CJNG no se limita al sitio donde ocurre un operativo. La organización puede trasladar las acciones de presión hacia otros territorios donde mantiene presencia y utilizar las carreteras para multiplicar los puntos de conflicto.

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Ahora, el norte de Michoacán volvió a experimentar una reacción de características similares después de una operación que afectó a una célula vinculada con “El Tío Lako”.

Las carreteras, otro frente de la disputa criminal

Los bloqueos permiten a las organizaciones criminales interrumpir el tránsito, dificultar el desplazamiento de las fuerzas de seguridad y obligar a las autoridades a distribuir sus recursos en varios puntos simultáneamente.

La táctica también genera un impacto inmediato para la población: afecta el transporte público y de mercancías, deja varados a automovilistas y puede aislar comunidades durante las horas que permanecen cerradas las vialidades.

En Michoacán, la secuencia observada este miércoles volvió a ser similar a la de otros operativos: una acción de seguridad contra una estructura criminal, seguida por la movilización de células que utilizaron vehículos como barricadas y los incendiaron para cerrar carreteras.

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