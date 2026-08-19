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Hormiga González al Olympiacos: esta sería la competencia del delantero mexicano en el equipo griego

La Hormiga será dirigido por el entrenador español José Luis Mendilibar

El delantero mexicano Armando “Hormiga” González está a punto de vivir su primera experiencia en el futbol europeo (Foto: Chivas)
El delantero mexicano Armando “Hormiga” González está a punto de vivir su primera experiencia en el futbol europeo (Foto: Chivas)
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Armando “Hormiga” González está a punto de vivir su primera experiencia en el futbol europeo. El club Olympiacos de Grecia alcanzó un acuerdo con Chivas para adquirir el 80% de su carta por 12 millones de dólares, según reportó el periodista César Luis Merlo. Aunque el fichaje aún no es oficial, González firmaría por cinco temporadas y Guadalajara conservaría un 20% para una futura venta.

La Hormiga será dirigido por el entrenador español José Luis Mendilibar, además enfrentará una competencia directa de alto nivel en la delantera griega, donde buscará ganarse un lugar ante jugadores con trayectoria internacional.

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Tras varios días de suspenso, por fin el delantero mexicano pudo obtener su transferencia al futbol de Europa.
Tras varios días de suspenso, por fin el delantero mexicano pudo obtener su transferencia al futbol de Europa. (Jesús Avilés | Infobae México)

El reto ofensivo de la Hormiga González: El Kaabi, Taremi y Fortounis

El primer reto para Armando González será superar a tres atacantes consolidados. Ayoub El Kaabi, seleccionado de Marruecos; Mehdi Taremi, titular con Irán, y Konstantinos Fortounis, referente griego, son los principales candidatos por minutos en la ofensiva de Olympiacos.

El Kaabi y Taremi llegan tras ser titulares indiscutibles en sus selecciones durante el ciclo mundialista más reciente. Fortounis, por su parte, es uno de los futbolistas con mayor peso en el vestidor y suma ya más de una década con el equipo griego.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 24, 2026 Haiti's Ruben Providence in action with Morocco's Ayoub El Kaabi IMAGN IMAGES via Reuters/Jordan Godfree
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 24, 2026 Haiti's Ruben Providence in action with Morocco's Ayoub El Kaabi IMAGN IMAGES via Reuters/Jordan Godfree
Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Egipto contra Irán - Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EEUU - 26 de junio de 2026. Mehdi Taremi, de Irán, aplaude a los aficionados después del partido. REUTERS/Carlos Barria
Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Egipto contra Irán - Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EEUU - 26 de junio de 2026. Mehdi Taremi, de Irán, aplaude a los aficionados después del partido. REUTERS/Carlos Barria

Números de la Hormiga González

Con solo 23 años, González ha logrado 29 goles en 69 apariciones oficiales con el primer equipo, consolidando su aporte constante al ataque de Guadalajara. Su desempeño como campeón de goleo en el Apertura 2025 lo convirtió en una de las piezas fundamentales en la ofensiva del club.

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El delantero, formado en las fuerzas básicas, fue seleccionado entre los 26 futbolistas que representaron a México en el Mundial 2026 gracias a su efectividad en las dos temporadas previas. Aunque no ha convertido en los últimos doce partidos, tanto la directiva como la afición mantienen la confianza en su proyección internacional y potencial.

Al menos dos equipos europeos tendrían en la mira González. REUTERS/Eloisa Sanchez
Al menos dos equipos europeos tendrían en la mira González. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chivas se podría desmantelar en el Apertura 2026

El inminente traspaso de la Hormiga podría darse en un contexto de cambios profundos en Chivas. El club de Guadalajara también podría perder a otros elementos clave: el portero Raúl “Tala” Rangel está en la órbita del Dinamo Zagreb de Croacia, y el mediocampista Brian Gutiérrez negocia con New York Red Bulls en la MLS.

Rangel, quien suma más de 100 partidos con la institución rojiblanca y fue titular en la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, tiene contrato vigente hasta 2028 y está valuado en ocho millones de euros. Gutiérrez alterna entre la titularidad y la banca, pero se mantiene como una pieza regular en el mediocampo, con conversaciones abiertas para su salida.

A pesar de la incertidumbre por las bajas, Chivas marcha en el noveno lugar de la tabla en el Apertura 2026, con siete puntos tras cuatro jornadas.

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