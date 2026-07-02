Esta es la maldición de Inglaterra cuando juega en México que el Tri puede aprovechar

El Mundial 2026 reaviva los tropiezos británicos en el país: del 2-0 perdido ante Alemania Occidental en 1970 al golpe de Argentina en 1986, ahora contra México en casa. (Composición: Raúl A. González/Infobae México - Foto: Action Images / Juha Tamminen, via Reuters)

Tras un agónico pase conseguido al vencer a República Democrática del Congo, la Selección de Inglaterra regresará al Estadio Azteca este domingo para enfrentar a la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026.

El duelo se disputará bajo una sombra histórica: la racha de frustraciones y eliminaciones que persigue a los ingleses cada vez que pisan territorio mexicano.

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Inglaterra llega tras superar a RD del Congo con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham. Reuters/Brett Davis

Más allá de la calidad de figuras como Harry Kane, Jude Bellingham o Declan Rice, la narrativa previa al partido revive una maldición que, durante décadas, ha frenado las aspiraciones inglesas en Mundiales celebrados en México. Este contexto abre una oportunidad para el Tri, que buscará aprovechar los fantasmas que arrastra su rival.

Inglaterra y sus derrotas en suelo mexicano

El historial de los ingleses en México está marcado por episodios que la afición británica prefiere olvidar. En cada visita, la Selección de los Tres Leones ha enfrentado obstáculos que han terminado en eliminaciones dolorosas.

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Nunca ha vencido a México en territorio nacional.

En 1970 , Inglaterra fue eliminada en los cuartos de final tras perder una ventaja de 2-0 ante Alemania Occidental en León.

En 1986, el Estadio Azteca fue testigo de la derrota ante Argentina, con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Armando Maradona.

En 1986, el Estadio Azteca presenció la derrota de Inglaterra ante Argentina con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Armando Maradona. (AP)

Estos antecedentes han construido la percepción de que México es un terreno históricamente adverso para los británicos, especialmente en partidos de vida o muerte.

La carga de 60 años sin levantar la copa

La falta de éxitos recientes amplifica la presión sobre los Tres Leones. Inglaterra sólo ha ganado una Copa del Mundo, en 1966, y desde entonces ha acumulado múltiples decepciones en instancias clave de Copas Mundiales y Eurocopas.

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Sesenta años sin título mundial.

Eliminaciones frecuentes en penales y finales perdidas.

Fracaso en romper rachas negativas hasta 2026 con Congo.

La Inglaterra de Bobby Charlton y Gordon Bankse otorgó al país su única Copa del Mundo en 1966. (PA Images via Reuters)

Esta carga emocional se suma al reto de jugar en el Azteca, donde la atmósfera y la memoria pesarán tanto como el inspirado rival.

México, en gran momento e invicto en casa ante Inglaterra

Para el Tri, enfrentar a Inglaterra en casa significa defender una tradición positiva. La localía ha sido clave para romper pronósticos y firmar victorias memorables contra los inventores del futbol.

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México nunca ha perdido ante Inglaterra en territorio nacional.

Las únicas dos victorias del Tri sobre los ingleses ocurrieron en México.

El Azteca se mantiene como fortaleza cuando el rival es Inglaterra.

La Selección de Inglaterra llegará con la misión de romper su historial negativo en el país, mientras que el Tri, inspirado e invicto, buscará valerse de su jerarquía en el Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el partido del domingo en el Coloso de Santa Úrsula representa una oportunidad ideal para que México aproveche esta combinación de historia, presión y ambiente para avanzar a cuartos de final y alimentar la narrativa de la maldición inglesa en el país.