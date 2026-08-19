¿Qué mexicanos están por definir su futuro en el extranjero? Ellos son las figuras del Tricolor que buscan nuevo equipo

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

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El cierre del mercado de fichajes en Europa comienza a meter presión y cuatro futbolistas mexicanos que estuvieron presentes en el Mundial 2026 todavía tienen situaciones por resolver. En medio de rumores, negociaciones y posibles cambios de club, Armando González, Erik Lira, Santiago Gimenez y Edson Álvarez aparecen como algunos de los nombres que podrían protagonizar movimientos antes de que termine el periodo de transferencias.

Aunque durante las últimas semanas parecía que los cuatro continuarían con sus respectivos equipos, el panorama cambió recientemente. Distintos reportes colocan a los jugadores en el radar de clubes europeos, por lo que sus próximos pasos podrían definirse en los últimos días del mercado.

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Para algunos, la posibilidad representa dar un salto dentro del futbol europeo; para otros, significa encontrar un equipo donde puedan recuperar protagonismo y minutos de juego.

Armando González listo para volar al Olympiacos

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - June 29, 2026 Mexico's Armando Gonzalez during training REUTERS/Henry Romero

Uno de los casos que más atención ha generado es el de Armando “Hormiga” González. El atacante de Chivas tuvo una destacada participación en el Clausura 2026, torneo en el que estuvo cerca de pelear por el título de goleo, pero su comienzo en el Apertura ha sido mucho más discreto.

La situación aumentó los rumores después de que no tuviera participación en el triunfo de Guadalajara sobre Santos. La ausencia del delantero alimentó las versiones que apuntan a una posible salida hacia el Olympiacos de Grecia.

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El interés del conjunto griego no sería reciente y González tendría ante sí la posibilidad de comenzar su primera aventura profesional en Europa. En el Mundial 2026, el delantero solamente disputó 14 minutos, pero su presencia en el plantel mexicano también elevó su exposición internacional.

Erik Lira, seguido por el Mónaco

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)

Otro jugador que podría cambiar de camiseta es Erik Lira. El mediocampista se ha convertido en una pieza importante de Cruz Azul y durante los últimos meses también consiguió consolidarse dentro de la Selección Mexicana.

Su desempeño provocó que su nombre comenzara a relacionarse con distintos clubes europeos. Sin embargo, hasta ahora ninguno de esos acercamientos se habría transformado en una propuesta formal.

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Uno de los equipos que recientemente apareció en escena es el AS Mónaco, conjunto de la Ligue 1 francesa. La posible operación tendría además un vínculo mexicano, pues Carlos Aviña, directivo del club francés, estaría relacionado con el interés por el mediocampista.

En Cruz Azul, mientras tanto, tendrían clara su postura: Lira solamente abandonaría la institución si aparece una propuesta que resulte suficientemente atractiva para el vigente campeón de la Liga MX.

Santiago Gimenez podría dejar al Milán

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Santiago Gimenez reacts REUTERS/Daniel Becerril

La situación de Santiago Gimenez también mantiene atentos a los aficionados mexicanos. El delantero llegó al AC Milan con grandes expectativas, pero los cambios en el proyecto deportivo podrían provocar que tenga que buscar un nuevo destino.

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Con la llegada de Ruben Amorim al banquillo, distintas versiones apuntan a que el mexicano no formaría parte de los planes principales y que el club italiano estaría dispuesto a analizar alternativas para su futuro.

Uno de los equipos que aparece como posible destino es el Porto, aunque hasta el momento el conjunto portugués no habría presentado una oferta formal por el atacante.

Las versiones sobre una posible negociación han aumentado, pero todavía no existe un acuerdo definitivo. Además, la llegada de Gonçalo Ramos podría modificar el papel que tendría Gimenez dentro del proyecto portugués, en caso de que finalmente se concrete su salida del Milan.

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Edson Álvarez busca mantenerse en Primera

Edson Álvarez regresa al West Ham de Inglaterra (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El cuarto caso es el de Edson Álvarez, quien podría cambiar nuevamente de club después de varias temporadas en Europa.

El mediocampista pertenece al West Ham, pero el descenso del conjunto inglés a la Championship abrió la puerta para que busque continuar en la máxima categoría de otro país.

El panorama se hizo todavía más evidente después de que el mexicano no tuviera participación en el empate del West Ham frente al Burnley en el inicio de la temporada.

Álvarez ya pasó por Ajax, West Ham y Fenerbahce, por lo que una llegada a España representaría una nueva etapa en su carrera europea. La Real Sociedad sería una de las opciones que aparecen sobre la mesa, especialmente porque el equipo español tendrá actividad en la Europa League y buscaría reforzar su plantilla.

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Cuatro futuros que podrían definirse en los próximos días

Los casos de González, Lira, Gimenez y Álvarez tienen un punto en común: los cuatro estuvieron en el Mundial 2026 y ahora podrían afrontar un cambio importante en sus carreras.

Mientras González podría dar el salto desde Chivas al futbol griego, Lira espera una propuesta que convenza a Cruz Azul. Gimenez podría abandonar el Milan en busca de minutos y Edson tendría la oportunidad de permanecer en una liga de primera división tras el descenso del West Ham.

Por ahora, ninguno de estos movimientos está completamente cerrado, pero el cierre del mercado europeo podría acelerar las negociaciones. Para los cuatro mexicanos, las próximas horas serán determinantes para conocer si continuarán con sus actuales clubes o emprenderán un nuevo capítulo lejos de México.

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