Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas (Instagram)

Guardar

La conductora Shanik Aspe y el abogado Mauricio Odiardi celebraron la renovación de sus votos matrimoniales el pasado 17 de agosto de 2026 en una isla privada de Venecia, Italia, acompañados de familiares y amigos, entre ellos las conductoras de Ventaneando, quienes participaron como madrinas.

La pareja eligió conmemorar su primera década de matrimonio con una ceremonia religiosa en la Iglesia de Santa María de los Milagros y una fiesta exclusiva, donde compartieron momentos con figuras del espectáculo y de la televisión mexicana.

Renovación de votos a diez años del primer enlace

La pareja optó por reafirmar su compromiso matrimonial justo diez años después de su boda inicial. Desde que se conocieron durante el Mundial de Brasil 2014, Shanik Aspe y Mauricio Odiardi han mantenido la tradición de renovar sus votos cada cinco años. En esta ocasión, eligieron Venecia para celebrar junto a sus hijos Carlota, de seis años, y Valentino, de cuatro.

PUBLICIDAD

El evento reunió a más de veinte invitados, entre ellos personalidades como Karla Díaz, Christian Larah, Jimena Pérez ‘La Choco’ y Atala Sarmiento, quienes difundieron en redes sociales las primeras imágenes de la lujosa celebración. Varias conductoras actuales y exintegrantes de Ventaneando viajaron especialmente a Italia para acompañar a la pareja en esta fecha.

La pareja eligió conmemorar su primera década de matrimonio con una ceremonia religiosa en la Iglesia de Santa María de los Milagros y una fiesta exclusiva (Ventaneando)

Ceremonia religiosa en la Iglesia de Santa María de los Milagros

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la icónica Iglesia de Santa María de los Milagros, en el barrio de Cannaregio, donde la pareja intercambió votos frente a sus invitados. El recinto, conocido por su arquitectura renacentista, fue elegido por la familia para dar un toque íntimo y solemne al evento. Posteriormente, los asistentes se trasladaron en bote hasta la isla privada Isola delle Rose.

PUBLICIDAD

Entre los datos destacados, la organización de la boda incluyó traslados en bote por los canales venecianos y una ambientación de alto nivel para la recepción. El menú de la cena incorporó platillos como burrata con camarones rojos, cebolla agridulce, flores y hierbas, así como risotto al Champagne con caviar.

Invitados del espectáculo y reencuentro de conductoras

En la lista de invitados figuraron conductores y exconductoras reconocidas de la televisión mexicana. Linet Puente, Mónica Castañeda y Jimena Pérez de Vaca ‘La Choco’ asistieron como madrinas, al igual que Atala Sarmiento y otras figuras de TV Azteca, como Kristal Silva y Amaranta Ruiz. El evento sirvió como escenario para un reencuentro emotivo entre integrantes actuales y antiguas de Ventaneando.

PUBLICIDAD

Las imágenes compartidas por los asistentes muestran a los invitados recorriendo los canales de Venecia y posando frente a monumentos emblemáticos. En redes sociales, los comentarios destacaron la exclusividad y el ambiente familiar del festejo. La presencia de niños y la asistencia de varios integrantes de la familia Odiardi y Aspe reforzaron el carácter íntimo del evento.

La presentadora y Mauricio Odiardi se conocieron durante el Mundial de Brasil de 2014 en el partido de la selección mexicana contra Camerún, dos años después de noviazgo decidieron llegar al altar. Actualmente, la pareja tiene dos hijos: Carlota, de 6 años de edad, y Valentino, de 4 (RS)

Menú y detalles de la celebración en Isola delle Rose

La recepción se realizó en un hotel de lujo ubicado en la Isola delle Rose, dentro de la laguna de Venecia. El menú incluyó una selección de platillos italianos y mariscos, entre los que sobresalieron la burrata con camarones y el risotto al Champagne con caviar. La ambientación incorporó arreglos florales y música en vivo.

PUBLICIDAD

Durante la cena, los invitados convivieron en un ambiente relajado y compartieron anécdotas sobre la pareja. Fotografías y videos difundidos muestran a los presentes brindando por los diez años de matrimonio de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi.

Tradición familiar y presencia de hijos

Desde su enlace en 2016, Shanik Aspe y Mauricio Odiardi han mantenido la costumbre de renovar sus votos cada cinco años. Sus hijos, Carlota y Valentino, participaron en la ceremonia en Venecia, donde se integraron al ritual religioso y a la cena de celebración.

La pareja, reconocida por su presencia en medios y su cercanía con figuras del espectáculo, difundió imágenes de la boda a través de redes sociales. El evento no solo representó la reafirmación de sus votos, sino también una oportunidad para reunir a familiares, amigos y colegas del medio televisivo.

PUBLICIDAD