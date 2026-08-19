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Bloqueos tras operativo contra El Tío Lako exhiben su poder dentro del CJNG en Michoacán, advierte especialista

Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la UAdeC y especialista en seguridad pública, consideró que el operativo federal no puede calificarse como un fracaso, pero advirtió que las autoridades fallaron al contener la reacción del CJNG

Primer plano de un hombre con barba corta y expresión seria. Al fondo, un mapa de Michoacán y las siglas CJNG en letras rojas.
Fuerzas federales desplegaron un operativo en Michoacán para capturar a Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako, jefe regional del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El operativo desplegado este miércoles en Michoacán para capturar a Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no puede considerarse un fracaso pese a que el líder criminal logró escapar, pero sí dejó en evidencia una falla en la estrategia para contener la reacción del grupo criminal, consideró Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), doctor por el CIDE y especialista en seguridad pública.

En entrevista con Infobae México, el académico explicó que detener a integrantes de la cúpula de una organización criminal constituye una acción necesaria para debilitar sus estructuras; sin embargo, este tipo de operaciones también deben contemplar los efectos que pueden provocar en la población.

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Su análisis ocurre después de que fuerzas federales desplegaran una operación de precisión en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente.

De acuerdo con las autoridades, la operación derivó de trabajos de Inteligencia Central Militar y fue realizada por elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.

El saldo fue de nueve presuntos integrantes del CJNG detenidos, entre ellos Marisol N y Lourdes N, identificadas como hija y pareja sentimental de El Tío Lako.

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La hija Marisol y la presunta pareja del Tío Lako fueron capturadas junto a colaboradores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Foto: FGR
La hija Marisol y la presunta pareja del Tío Lako fueron capturadas junto a colaboradores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Foto: FGR

Además, fueron asegurados dos inmuebles, 64 vehículos —uno de ellos blindado—, una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas, un arma corta, dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos, cargadores, droga, ocho artefactos explosivos, siete motocicletas, un dron y equipo táctico.

“El plan de contención fue el que falló”

Para Sánchez Valdés, el problema principal no fue haber intentado capturar a El Tío Lako, sino no haber previsto adecuadamente la respuesta del CJNG.

El especialista recordó que existen numerosos antecedentes de organizaciones criminales que, ante operativos dirigidos contra sus principales líderes, responden con bloqueos carreteros, quema de establecimientos, ataques y acciones destinadas a generar temor entre la población.

En este caso, tras el despliegue federal se registraron interrupciones en distintas vías de comunicación de Michoacán, por lo que las autoridades activaron el Plan Antibloqueo para garantizar el tránsito.

“Si vas a implementar un operativo con el objetivo de capturar a un líder criminal de alto nivel (...) tienes dentro de tu planificación que tomar en cuenta el impacto que puede tener en la seguridad de la población”, explicó el investigador.

Sánchez Valdés reconoció que existe una dificultad para coordinar previamente este tipo de acciones con autoridades locales, debido al riesgo de que información sensible pueda filtrarse a las organizaciones criminales. No obstante, consideró que una vez iniciado el operativo debe existir una coordinación inmediata para contener posibles reacciones.

Desde su perspectiva, los bloqueos registrados demuestran que el operativo estuvo cerca de alcanzar a El Tío Lako, pues este tipo de acciones son utilizadas por los grupos criminales para distraer a las fuerzas de seguridad, entorpecer su avance y facilitar la huida de sus líderes.

¿Quién es El Tío Lako y por qué es importante para el CJNG?

Aunque su nombre no había alcanzado la notoriedad de otros dirigentes del CJNG, Sánchez Valdés explicó que El Tío Lako es uno de los líderes regionales más longevos de la organización y que desde hace años mantiene influencia en el noroeste de Michoacán y en municipios de Jalisco que colindan con esa entidad.

Su zona de influencia incluye municipios como Zamora y La Piedad, donde, de acuerdo con el investigador, su estructura ha mantenido una importante capacidad de operación.

Sánchez Valdés señaló que la célula encabezada por El Tío Lako obtiene recursos mediante actividades como robo de combustible, producción y venta de drogas sintéticas y extorsión a comerciantes, transportistas y productores agrícolas.

Tío Lako Michoacán narcobloqueos
Los bloqueos registrados tras el operativo obligaron a activar el Plan Antibloqueo en Michoacán. Foto: X/HEARST_BB/ Captura de pantalla

El académico explicó además que el CJNG mantiene una estructura regional particularmente compleja en Michoacán. A diferencia de otras entidades, donde la organización puede operar bajo un solo jefe regional, en este estado existen cuatro liderazgos territoriales.

Además de El Tío Lako en el noroeste, mencionó a William Edwin Rivera, alias El Barbas, en la zona norte; a Rafael Álvarez Ayala, El R2, en la región central; y a Abraham de Jesús Zambriskeño, El Yogurt, en el sur.

La división territorial permite al CJNG mantener presencia en diferentes zonas pese a los golpes contra sus estructuras.

El CJNG ha resistido golpes contra su cúpula

Para el especialista, la captura de la hija y la pareja sentimental de El Tío Lako difícilmente provocará por sí sola un debilitamiento significativo de su célula.

Por el contrario, anticipó que la zona podría mantenerse bajo tensión durante los próximos días debido a que las autoridades demostraron que estuvieron cerca de capturar al jefe regional.

Las imágenes muestran un incendio vehicular en una carretera, donde un pickup blanco con las puertas abiertas y un camión están envueltos en llamas. Video: Redes sociales

“Cuando están cerca de detener un líder de estas características es cuando el crimen organizado procede a bloquear para entorpecer y para distraer”, explicó.

Por ello, consideró probable que las fuerzas federales mantengan presencia en la región y continúen buscando al líder del CJNG, situación que podría derivar en nuevos enfrentamientos con integrantes de su red.

Sánchez Valdés también destacó la capacidad de resiliencia del CJNG, organización que ha logrado mantener sus operaciones pese a golpes importantes contra su estructura.

El especialista señaló que incluso tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y la detención de otros integrantes relevantes de la organización, el grupo criminal no ha sufrido una fragmentación mayor.

Sin embargo, advirtió que una cadena de detenciones de líderes regionales sí podría generar un debilitamiento más profundo. Si las autoridades consiguen capturar a El Tío Lako y posteriormente a otros mandos importantes del CJNG, sostuvo, entonces podrían comenzar a observarse efectos de mayor alcance sobre la capacidad operativa de la organización.

Por ahora, el operativo en Michoacán deja dos conclusiones: las autoridades federales lograron golpear a una célula relevante del CJNG y estuvieron cerca de su líder, pero no consiguieron capturarlo; al mismo tiempo, la reacción del grupo criminal mostró que mantiene capacidad para alterar la movilidad y generar tensión en amplias zonas del estado.

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