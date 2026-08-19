México
Agregar Infobae enGoogle

¿Quién es María Karunna? La integrante de Caló que llega a La Granja VIP 2

La artista construyó el inicio de su trayectoria en los noventa y mantiene vigente su presencia en los escenarios

María Karunna - Caló
Foto: Instagram/@mariakarunna
Guardar

María Karunna vuelve a estar en el centro de la conversación tras ser confirmada como la octava participante de La Granja VIP 2. La cantante cuenta con una carrera que comenzó mucho antes de su llegada al reality.

Su mayor reconocimiento llegó como integrante de Caló, agrupación que encontró una identidad propia al combinar rap, hip hop y música electrónica en una época en la que estos sonidos comenzaban a ganar espacio dentro de la escena mexicana. La propuesta convirtió al grupo en uno de los referentes musicales de los años noventa.

Ahora, María Karunna cambia los escenarios por un formato de convivencia que representa un desafío completamente distinto. Su participación en el reality permitirá al público conocer una faceta diferente de la artista, quien aseguró sentirse emocionada y nerviosa ante esta nueva experiencia.

PUBLICIDAD

María Karunna, una de las voces de Caló

María Karunna - Caló
Foto: Instagram/@mariakarunna/fernandofarfan_

La historia de María Karunna está estrechamente relacionada con Caló, proyecto en el que compartió créditos con su hermana Maya Karunna y Claudio Yarto. El grupo destacó por incorporar elementos de rap, hip hop y música electrónica a sus canciones, una combinación que le permitió diferenciarse dentro de la música mexicana de aquella época.

La propuesta de Caló encontró especial fuerza entre el público joven y en los espacios nocturnos. Su estilo, además de sus presentaciones y estética, ayudó a construir una identidad que permanece asociada con la música de los noventa.

Una carrera marcada por la música y el entretenimiento

María Karunna - Caló
Foto: Instagram/@mariakarunna

El vínculo de María Karunna con el mundo artístico también tiene un origen familiar. Es hija del actor José Roberto Hill y de la cantante Margarita Bauche, por lo que su acercamiento al espectáculo estuvo presente desde su entorno familiar.

PUBLICIDAD

Después de la etapa de mayor popularidad de Caló, Karunna continuó vinculada con la música y encontró una nueva conexión con el público a través de proyectos relacionados con los éxitos de aquella década.

Entre ellos se encuentra el 90’s Pop Tour, espectáculo que reúne a intérpretes y agrupaciones representativas de los años noventa. Su participación le ha permitido mantener vigente aquella parte de su historia y reencontrarse con quienes crecieron escuchando las canciones que marcaron su carrera.

¿Por qué María Karunna entrará a La Granja VIP 2?

maría karunna -México- 19 agosto
(Instagram VLA)

El 19 de agosto, María Karunna fue presentada oficialmente como la octava habitante de La Granja VIP 2. La revelación ocurrió durante la apertura del tradicional huevo gigante, momento en el que la cantante apareció entre confeti y habló sobre sus emociones ante el nuevo reto.

Karunna explicó que aceptó participar por la experiencia personal que representa y se definió como una persona “pacífica” y “amistosa”. También destacó su defensa de los animales y señaló que una de sus fortalezas es conservar la calma y mantenerse neutral cuando surgen conflictos.

Su principal preocupación, sin embargo, parece estar lejos de las discusiones: dormir bien durante la competencia. Después de años sobre los escenarios, María Karunna tendrá ahora que adaptarse al encierro, la convivencia y las dinámicas del reality, donde el público podrá descubrir una versión de la cantante que hasta ahora había permanecido fuera de los reflectores.

Temas Relacionados

María KarunnaLa Granja VIP 2La Granja 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Liberan al alcalde de San Salvador y a 14 personas tras casi 18 horas de retención en Hidalgo

Habitantes de La Flor exigían respuestas por obras pendientes cuando sacaron al presidente municipal de la cabecera y lo trasladaron a la comunidad; el operativo para liberarlos dejó 10 policías lesionados y siete detenidos

Liberan al alcalde de San Salvador y a 14 personas tras casi 18 horas de retención en Hidalgo

Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas

La pareja eligió conmemorar su primera década de matrimonio con una ceremonia religiosa en la Iglesia de Santa María de los Milagros y una fiesta exclusiva

Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas

Diputado Hugo Eric Flores pide licencia indefinida para postularse como candidato para dirigir el nuevo partido PAZ

Con ello, deja vacante la Sección Instructora, órgano encargado de investigar los procesos de juicio político y de desafuero contra servidores públicos

Diputado Hugo Eric Flores pide licencia indefinida para postularse como candidato para dirigir el nuevo partido PAZ

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Lourdes, su hija, y Marisol, su pareja, habrían sido capturadas esta mañana el el operativo contra el líder narco

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Temblor hoy 19 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 19 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Cae hija y pareja sentimental del Tío Lako en operativo que desató narcobloqueos en Michoacán

Quién es el “Tío Lako”, sujeto prioritario y líder del CJNG detrás de los narcobloqueos en Michoacán

De Colombia a Sinaloa: así recluta el narco a hombres con formación militar

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes calienta la posible pelea entre Crista y Doña Alegría: “Yo siento que mi mamá sí la mata”

Gala Montes calienta la posible pelea entre Crista y Doña Alegría: “Yo siento que mi mamá sí la mata”

Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas

Confirman a María Karunna como la octava habitante de ‘La Granja VIP 2′

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: Yahir propone controlar presupuesto de desayunas y comidas

Aldo Rendón desata polémica por comentario contra los fans de Pumas: “Es de nacos”

DEPORTES

Atlético de Madrid vs Málaga: cuándo y dónde ver el encuentro donde no fue convocado Obed Vargas

Atlético de Madrid vs Málaga: cuándo y dónde ver el encuentro donde no fue convocado Obed Vargas

Juárez FC vs América EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 5 del Apertura 2026

Desmantelan a Chivas: todas las bajas que tendría el Rebaño en el Apertura 2026

¿Mil pesos por estacionarse? El precio del Estadio Azteca supera a inmuebles de Europa

Charros de Jalisco vs Toros de Tijuana: a qué hora y dónde ver el segundo partido de la serie de la LMB