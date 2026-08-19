¿Quién es María Karunna? La integrante de Caló que llega a La Granja VIP 2

Foto: Instagram/@mariakarunna

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María Karunna vuelve a estar en el centro de la conversación tras ser confirmada como la octava participante de La Granja VIP 2. La cantante cuenta con una carrera que comenzó mucho antes de su llegada al reality.

Su mayor reconocimiento llegó como integrante de Caló, agrupación que encontró una identidad propia al combinar rap, hip hop y música electrónica en una época en la que estos sonidos comenzaban a ganar espacio dentro de la escena mexicana. La propuesta convirtió al grupo en uno de los referentes musicales de los años noventa.

Ahora, María Karunna cambia los escenarios por un formato de convivencia que representa un desafío completamente distinto. Su participación en el reality permitirá al público conocer una faceta diferente de la artista, quien aseguró sentirse emocionada y nerviosa ante esta nueva experiencia.

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María Karunna, una de las voces de Caló

Foto: Instagram/@mariakarunna/fernandofarfan_

La historia de María Karunna está estrechamente relacionada con Caló, proyecto en el que compartió créditos con su hermana Maya Karunna y Claudio Yarto. El grupo destacó por incorporar elementos de rap, hip hop y música electrónica a sus canciones, una combinación que le permitió diferenciarse dentro de la música mexicana de aquella época.

La propuesta de Caló encontró especial fuerza entre el público joven y en los espacios nocturnos. Su estilo, además de sus presentaciones y estética, ayudó a construir una identidad que permanece asociada con la música de los noventa.

Una carrera marcada por la música y el entretenimiento

Foto: Instagram/@mariakarunna

El vínculo de María Karunna con el mundo artístico también tiene un origen familiar. Es hija del actor José Roberto Hill y de la cantante Margarita Bauche, por lo que su acercamiento al espectáculo estuvo presente desde su entorno familiar.

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Después de la etapa de mayor popularidad de Caló, Karunna continuó vinculada con la música y encontró una nueva conexión con el público a través de proyectos relacionados con los éxitos de aquella década.

Entre ellos se encuentra el 90’s Pop Tour, espectáculo que reúne a intérpretes y agrupaciones representativas de los años noventa. Su participación le ha permitido mantener vigente aquella parte de su historia y reencontrarse con quienes crecieron escuchando las canciones que marcaron su carrera.

¿Por qué María Karunna entrará a La Granja VIP 2?

(Instagram VLA)

El 19 de agosto, María Karunna fue presentada oficialmente como la octava habitante de La Granja VIP 2. La revelación ocurrió durante la apertura del tradicional huevo gigante, momento en el que la cantante apareció entre confeti y habló sobre sus emociones ante el nuevo reto.

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Karunna explicó que aceptó participar por la experiencia personal que representa y se definió como una persona “pacífica” y “amistosa”. También destacó su defensa de los animales y señaló que una de sus fortalezas es conservar la calma y mantenerse neutral cuando surgen conflictos.

Su principal preocupación, sin embargo, parece estar lejos de las discusiones: dormir bien durante la competencia. Después de años sobre los escenarios, María Karunna tendrá ahora que adaptarse al encierro, la convivencia y las dinámicas del reality, donde el público podrá descubrir una versión de la cantante que hasta ahora había permanecido fuera de los reflectores.

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