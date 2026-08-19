Gobierno de Trump deporta a mexicanos a Guatemala y Honduras para frenar migración, reporta CBS News

El gobierno de Donald Trump ha enviado a cientos de mexicanos deportados a Guatemala y Honduras, según CBS News.

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El gobierno del presidente Donald Trump ha recurrido a una estrategia migratoria que contempla deportar a ciudadanos mexicanos a países de Centroamérica, principalmente Guatemala y Honduras, en lugar de retornarlos directamente a México, de acuerdo con un reportaje de CBS News.

El medio estadounidense, que citó a dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló que la administración Trump lleva meses utilizando esta medida con ciudadanos mexicanos detenidos por autoridades migratorias.

La práctica se realiza pese a que México acepta el retorno de sus connacionales y, según las fuentes citadas por CBS News, tendría como uno de sus principales objetivos desincentivar nuevos intentos de migración hacia Estados Unidos.

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La estrategia consiste en enviar a los mexicanos deportados más lejos de la frontera estadounidense, con lo que Washington busca aumentar las dificultades para que intenten regresar nuevamente a territorio estadounidense.

De acuerdo con el reporte, cientos de ciudadanos mexicanos han sido enviados durante los últimos meses a Guatemala y Honduras. Sin embargo, los funcionarios consultados por CBS News no proporcionaron una cifra exacta sobre el número de personas trasladadas bajo este mecanismo.

México rechazó que sus connacionales sean deportados desde Estados Unidos a terceros países. (AP Foto/Felix Marquez)

México rechaza deportaciones a terceros países

La decisión del gobierno estadounidense representa un cambio respecto al procedimiento habitual de retorno de ciudadanos mexicanos, quienes normalmente son enviados directamente a México después de concluir sus procesos migratorios en Estados Unidos.

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CBS News informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su rechazo a que ciudadanos mexicanos sean deportados a terceros países.

La dependencia mexicana sostuvo que el país mantiene una postura consistente para garantizar que sus connacionales regresen de manera segura y digna a territorio nacional.

La posición de la Cancillería se produce mientras la administración Trump mantiene una política migratoria de mayor endurecimiento y busca incrementar el número de deportaciones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin una situación migratoria regular.

De acuerdo con el reportaje, el envío de mexicanos a otros países de la región no ha sido anunciado públicamente como una política oficial específica por parte del gobierno estadounidense.

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La administración Trump busca utilizar todas las herramientas legales para ampliar las deportaciones de migrantes. EFE/José Méndez áá

Sin embargo, funcionarios del DHS confirmaron a CBS News que la práctica se ha aplicado durante meses.

Trump busca la mayor operación de deportación

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional explicó al medio que la administración Trump está utilizando las herramientas disponibles dentro del marco legal para ejecutar su política migratoria.

Según la declaración citada por CBS News, el gobierno estadounidense utiliza “todas las opciones legales” para llevar a cabo lo que considera la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos.

La estrategia incluye no sólo el incremento de las deportaciones, sino también medidas destinadas a desincentivar la migración irregular y dificultar que las personas deportadas puedan regresar rápidamente a la frontera estadounidense.

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En ese contexto, el traslado de mexicanos hacia Guatemala y Honduras representa una medida particularmente relevante debido a que México es uno de los principales países de origen de la migración hacia Estados Unidos y cuenta con mecanismos para recibir a sus ciudadanos deportados.

Guatemala y Honduras se han convertido en destinos para mexicanos deportados por Estados Unidos bajo una estrategia de disuasión migratoria. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El hecho de que algunos mexicanos sean trasladados a países centroamericanos añade una nueva dimensión a la política migratoria de Washington y podría generar tensiones con los gobiernos involucrados.

La información también pone de relieve el papel que Guatemala y Honduras están desempeñando dentro de la estrategia migratoria estadounidense, al convertirse en destinos para personas que originalmente serían retornadas a sus países de origen.

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Por ahora, CBS News señala que las autoridades estadounidenses no han informado públicamente cuántos mexicanos han sido enviados a esos países ni han detallado todos los criterios utilizados para determinar quiénes son trasladados fuera de México.

Mientras el gobierno de Trump busca ampliar las deportaciones, México mantiene su rechazo a que sus ciudadanos sean enviados a terceros países y sostiene que el retorno de sus connacionales debe realizarse bajo condiciones que garanticen su seguridad, dignidad y protección.