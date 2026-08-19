Tigres busca a Víctor Manuel Vucetich como nuevo entrenador

Vucetich sería opción para Tigres. (EFE/Felipe Gutiérrez)

Guardar

Tigres continúa con la búsqueda de su nuevo director técnico y, en las últimas horas, Víctor Manuel Vucetich apareció como una alternativa que tomó fuerza de manera inesperada.

De acuerdo con la información difundida por David Medrano, el experimentado estratega habría sostenido una reunión con la directiva felina para analizar la posibilidad de tomar el banquillo tras la salida de Guido Pizarro.

La eventual llegada del llamado “Rey Midas” tendría un ingrediente especial por su pasado con Rayados de Monterrey, donde Vucetich construyó una de las etapas más exitosas de su carrera al conquistar dos títulos de Liga MX y tres Concachampions de manera consecutiva.

PUBLICIDAD

Además, su regreso implicaría dejar atrás el retiro que había anunciado del futbol profesional, por lo que el interés de Tigres podría significar su vuelta a los banquillos y, al mismo tiempo, uno de los movimientos más llamativos de su trayectoria.

Información en desarrollo...