Gala Montes calienta la posible pelea entre Crista y Doña Alegría: “Yo siento que mi mamá sí la mata”

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Gala Montes volvió a llamar la atención al hablar de una posible pelea entre su mamá, Crista Montes, y Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, dentro del evento Ring Royale 2. La propuesta surgió mientras la actriz conversaba con medios de comunicación sobre su acercamiento al mundo del boxeo.

Gala explicó que ha comenzado a involucrarse en ese ambiente y que incluso cuenta con contactos relacionados con este tipo de eventos. “No como productora, no como… yo no quiero pelear, pero tengo muchos contactos”, comentó al hablar de su interés.

Al ser cuestionada sobre quién tendría ventaja entre ambas mujeres, la actriz no dudó en respaldar a su madre. “Es que está más grande. Mira, la realidad es que sí se ve más joven doña Alegría, pero está más grande. Entonces, yo siento que mi mamá sí la, sí la mata”, declaró entre risas.

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Gala Montes asegura que ella propuso el enfrentamiento

Gala Montes - (Instagram)

La idea no habría surgido únicamente como una ocurrencia frente a las cámaras. Gala Montes aseguró que fue ella quien planteó la posibilidad de enfrentar a las dos mujeres en el cuadrilátero y reveló que incluso habló con Poncho de Nigris sobre el tema.

“Pues yo hablé con Poncho hoy en la mañana. Obviamente, está muy interesado porque yo fui la que lo propuse”, afirmó la actriz, dejando entrever que la propuesta había generado interés dentro de la familia De Nigris.

La conversación también hizo referencia a que Poncho había señalado que la pelea aparentemente estaba cerrada. Sin embargo, la participación de Doña Alegría se convirtió en el principal punto de incertidumbre, pues la madre del influencer tendría una postura muy diferente ante la posibilidad de subir al ring.

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Gala, por su parte, continuó hablando del proyecto desde una perspectiva relacionada con el espectáculo y el boxeo, dejando claro que ella no busca convertirse en peleadora, sino aprovechar los contactos que ha desarrollado en ese ambiente.

Lety de Nigris responde a la propuesta

La posibilidad de enfrentar a Crista Montes llegó hasta Doña Lety, quien fue cuestionada por medios de comunicación sobre la propuesta. De acuerdo con lo señalado, la madre de Poncho de Nigris respondió con humor y puso sobre la mesa la diferencia de edad entre ambas.

Lety tiene 74 años, mientras que Crista Montes tiene 55, una diferencia que la propia Lety utilizó para explicar su postura. La propuesta no habría logrado convencerla y descartó subir al cuadrilátero para enfrentarse con la madre de Gala.

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La negativa fue contundente: Lety señaló que no aceptaría el combate, incluso si la oferta económica llegara al millón de dólares. Con ello, la posibilidad de que el enfrentamiento se concrete quedó, al menos por ahora, lejos de convertirse en una realidad.

“Pinocho”: Lety pone en duda las declaraciones de Poncho

Poncho de Nigris quiere una pelea entre miembros de La Casa de los Famosos México en Ring Royal, Ese Pérez y Masad Altamimi serían los elegidos (Redes Sociales)

Además de rechazar la pelea, Lety de Nigris habría reaccionado a las declaraciones de su hijo sobre un supuesto acuerdo. Poncho había asegurado públicamente que el enfrentamiento estaba cerrado, pero su madre tomó distancia de esa versión.

Con humor, Lety llamó “Pinocho” a Poncho y cuestionó sus afirmaciones, dando a entender que suele inventar o exagerar algunas situaciones. Así, la propuesta de Gala terminó generando más conversación que certezas sobre un posible combate.

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Por ahora, el enfrentamiento entre Crista Montes y Lety de Nigris permanece como una propuesta que nació de Gala Montes, mientras que la propia Lety ha dejado clara su negativa. La frase de Gala, “Yo siento que mi mamá sí la mata”, quedó como el comentario más polémico de una pelea que todavía no tiene confirmación.