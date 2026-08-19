México
Agregar Infobae enGoogle

Gala Montes calienta la posible pelea entre Crista y Doña Alegría: “Yo siento que mi mamá sí la mata”

La actriz habló nuevamente sobre el enfrentamiento que podría llevarse al cuadrilátero y dio su contundente pronóstico sobre quién tendría la ventaja

Imagen FJHLFCD5XFDXNMHVD5XM37AACU
Guardar

Gala Montes volvió a llamar la atención al hablar de una posible pelea entre su mamá, Crista Montes, y Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, dentro del evento Ring Royale 2. La propuesta surgió mientras la actriz conversaba con medios de comunicación sobre su acercamiento al mundo del boxeo.

Gala explicó que ha comenzado a involucrarse en ese ambiente y que incluso cuenta con contactos relacionados con este tipo de eventos. “No como productora, no como… yo no quiero pelear, pero tengo muchos contactos”, comentó al hablar de su interés.

Al ser cuestionada sobre quién tendría ventaja entre ambas mujeres, la actriz no dudó en respaldar a su madre. “Es que está más grande. Mira, la realidad es que sí se ve más joven doña Alegría, pero está más grande. Entonces, yo siento que mi mamá sí la, sí la mata”, declaró entre risas.

PUBLICIDAD

Gala Montes asegura que ella propuso el enfrentamiento

Gala Montes - (Instagram)
Gala Montes - (Instagram)

La idea no habría surgido únicamente como una ocurrencia frente a las cámaras. Gala Montes aseguró que fue ella quien planteó la posibilidad de enfrentar a las dos mujeres en el cuadrilátero y reveló que incluso habló con Poncho de Nigris sobre el tema.

“Pues yo hablé con Poncho hoy en la mañana. Obviamente, está muy interesado porque yo fui la que lo propuse”, afirmó la actriz, dejando entrever que la propuesta había generado interés dentro de la familia De Nigris.

La conversación también hizo referencia a que Poncho había señalado que la pelea aparentemente estaba cerrada. Sin embargo, la participación de Doña Alegría se convirtió en el principal punto de incertidumbre, pues la madre del influencer tendría una postura muy diferente ante la posibilidad de subir al ring.

PUBLICIDAD

Gala, por su parte, continuó hablando del proyecto desde una perspectiva relacionada con el espectáculo y el boxeo, dejando claro que ella no busca convertirse en peleadora, sino aprovechar los contactos que ha desarrollado en ese ambiente.

Lety de Nigris responde a la propuesta

Imagen U4G4YMD7BFCENOWVVRDBYG22QE

La posibilidad de enfrentar a Crista Montes llegó hasta Doña Lety, quien fue cuestionada por medios de comunicación sobre la propuesta. De acuerdo con lo señalado, la madre de Poncho de Nigris respondió con humor y puso sobre la mesa la diferencia de edad entre ambas.

Lety tiene 74 años, mientras que Crista Montes tiene 55, una diferencia que la propia Lety utilizó para explicar su postura. La propuesta no habría logrado convencerla y descartó subir al cuadrilátero para enfrentarse con la madre de Gala.

La negativa fue contundente: Lety señaló que no aceptaría el combate, incluso si la oferta económica llegara al millón de dólares. Con ello, la posibilidad de que el enfrentamiento se concrete quedó, al menos por ahora, lejos de convertirse en una realidad.

“Pinocho”: Lety pone en duda las declaraciones de Poncho

Poncho de Nigris quiere una pelea entre miembros de La Casa de los Famosos México en Ring Royal, Ese Pérez y Masad Altamimi serían los elegidos (Redes Sociales)
Poncho de Nigris quiere una pelea entre miembros de La Casa de los Famosos México en Ring Royal, Ese Pérez y Masad Altamimi serían los elegidos (Redes Sociales)

Además de rechazar la pelea, Lety de Nigris habría reaccionado a las declaraciones de su hijo sobre un supuesto acuerdo. Poncho había asegurado públicamente que el enfrentamiento estaba cerrado, pero su madre tomó distancia de esa versión.

Con humor, Lety llamó “Pinocho” a Poncho y cuestionó sus afirmaciones, dando a entender que suele inventar o exagerar algunas situaciones. Así, la propuesta de Gala terminó generando más conversación que certezas sobre un posible combate.

Por ahora, el enfrentamiento entre Crista Montes y Lety de Nigris permanece como una propuesta que nació de Gala Montes, mientras que la propia Lety ha dejado clara su negativa. La frase de Gala, “Yo siento que mi mamá sí la mata”, quedó como el comentario más polémico de una pelea que todavía no tiene confirmación.

Temas Relacionados

Gala MontesRing RoyaleCrista MontesLety de Nigrismexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Liberan al alcalde de San Salvador y a 14 personas tras casi 18 horas de retención en Hidalgo

Habitantes de La Flor exigían respuestas por obras pendientes cuando sacaron al presidente municipal de la cabecera y lo trasladaron a la comunidad; el operativo para liberarlos dejó 10 policías lesionados y siete detenidos

Liberan al alcalde de San Salvador y a 14 personas tras casi 18 horas de retención en Hidalgo

Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas

La pareja eligió conmemorar su primera década de matrimonio con una ceremonia religiosa en la Iglesia de Santa María de los Milagros y una fiesta exclusiva

Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas

Diputado Hugo Eric Flores pide licencia indefinida para postularse como candidato para dirigir el nuevo partido PAZ

Con ello, deja vacante la Sección Instructora, órgano encargado de investigar los procesos de juicio político y de desafuero contra servidores públicos

Diputado Hugo Eric Flores pide licencia indefinida para postularse como candidato para dirigir el nuevo partido PAZ

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Lourdes, su hija, y Marisol, su pareja, habrían sido capturadas esta mañana el el operativo contra el líder narco

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Temblor hoy 19 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 19 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Cae hija y pareja sentimental del Tío Lako en operativo que desató narcobloqueos en Michoacán

Quién es el “Tío Lako”, sujeto prioritario y líder del CJNG detrás de los narcobloqueos en Michoacán

De Colombia a Sinaloa: así recluta el narco a hombres con formación militar

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas

Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas

Confirman a María Karunna como la octava habitante de ‘La Granja VIP 2′

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: Yahir propone controlar presupuesto de desayunas y comidas

Aldo Rendón desata polémica por comentario contra los fans de Pumas: “Es de nacos”

¿Cuánto cuesta un nicho en la Basílica de Guadalupe como el que compró Yolanda Andrade? Este es el precio actual

DEPORTES

Atlético de Madrid vs Málaga: cuándo y dónde ver el encuentro donde no fue convocado Obed Vargas

Atlético de Madrid vs Málaga: cuándo y dónde ver el encuentro donde no fue convocado Obed Vargas

Juárez FC vs América EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 5 del Apertura 2026

Desmantelan a Chivas: todas las bajas que tendría el Rebaño en el Apertura 2026

¿Mil pesos por estacionarse? El precio del Estadio Azteca supera a inmuebles de Europa

Charros de Jalisco vs Toros de Tijuana: a qué hora y dónde ver el segundo partido de la serie de la LMB