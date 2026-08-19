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Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Su hija Marisol y su pareja Lourdes habrían sido capturadas esta mañana el el operativo contra el líder narco

Supuesta hija de Heraclio Guerrero, "Tío Lako", líder de "Los Guerreros", que lidera al CJNG en Michoacán. (Foto: HEARST_BB/@war_noir)
Supuesta hija de Heraclio Guerrero, "Tío Lako", líder de "Los Guerreros", que lidera al CJNG en Michoacán. (Foto: HEARST_BB/@war_noir)
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En el operativo de esta mañana de miércoles 19 de agosto que generó diversos bloqueos carreteros en todo Michoacán, fue detenida la hija de Heraclio Gerardo Martínez, alias “Tío Lako”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y socio cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien fue abatido el pasado 22 de febrero.

La joven presuntamente llamada Marisol tendría 17 o ya 18 años, ya que se viralizó su fiesta de 15 años en 2023, además de fotos de ella con una ametralladora. Videos difundidos semanas después exhibieron el nivel de recursos, vigilancia armada y despliegue logístico con el que se celebraron los XV años de su hija en la comunidad de Tinaja de Vargas, sitio donde mantenía su centro de operaciones.

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La fiesta habría comenzao a las 15:00 horas del 25 de septiembre y terminó hasta la mañana siguiente. De acuerdo con el itinerario difundido en una fotografía, la presentación de Los Alegres del Barranco estaba programada para las 7:30 horas, lo que mostró la duración del festejo.

El evento tomó notoriedad pública hasta mediados de noviembre, cuando circularon imágenes y videos en redes sociales. En ese material se observó una celebración con ornamentos de gran formato, música en vivo y seguridad al exterior a cargo de sujetos armados, algunos vestidos de civil, otros de negro y otros con ropa tipo militar y chalecos con las siglas del CJNG.

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Supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán. (Fotografía tomada de: X/@war_noir)
Supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán. (Fotografía tomada de: X/@war_noir)

La fiesta incluyó artistas, drones y regalos valuados en millones

En el salón se colocó una muñeca de quinceañera sobre la que proyectaron distintos patrones e imágenes de “Cenicienta”, la película animada de Disney. A un costado instalaron un carrusel que formó parte de la decoración visible desde la pista central.

Al exterior también hubo un espectáculo con drones. Las figuras dibujadas en el cielo incluyeron el nombre de Nicole, en referencia a la hija de Martínez, así como las siglas “HBD”, abreviatura en inglés de “Happy Birthday”.

La celebración estuvo acompañada por fuegos artificiales y presentaciones musicales. En la fotografía del programa aparecieron presuntamente el comediante Teo González y artistas como Pancho Barraza, Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Los Sebastianes y Los Alegres del Barranco.

La hija Marisol y Lourdes, presunta pareja del Tío Lako fueron capturadas junto a colaboradores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Foto: FGR
La hija Marisol y Lourdes, presunta pareja del Tío Lako fueron capturadas junto a colaboradores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Foto: FGR

Esa última agrupación tenía además un narcocorrido sobre Heraclio Martínez titulado “El Tío Lako”. La presencia de esos nombres en el itinerario dio cuenta del nivel de contratación artística que habría tenido el evento.

Entre los regalos que habría recibido la hija del presunto jefe criminal estuvieron una camioneta Mercedes Benz rosa con un valor estimado de 4 millones de pesos y un vehículo Razer negro todo terreno con un costo cercano a 500 mil pesos. Esos reportes circularon junto con las imágenes del festejo.

La respuesta directa al hecho fue esta: los XV años de la hija de “El Tío Laco” mostraron una celebración de lujo en Tinaja de Vargas, con artistas conocidos, espectáculo con drones, fuegos artificiales, regalos de alto valor y resguardo de hombres armados vinculados con la organización criminal que autoridades michoacanas le atribuían encabezar en esa región.

El operativo posterior no logró detener a “El Tío Laco”

Además de los ornamentos, la fiesta estuvo acompañada con la presentación musical de Julión Álvarez y demás agrupaciones Crédito: X@VendettaTamaul1

Casi dos meses después de la fiesta, autoridades de Michoacán realizaron un operativo en Tanhuato con el objetivo de detener a Martínez. Las diligencias se llevaron a cabo en la segunda semana de noviembre en un inmueble ubicado en Tinaja de Vargas.

En ese despliegue participaron elementos de la Guardia Civil y del Ejército mexicano. Dentro del inmueble localizaron un cachorro de león, una pantera y un tigre.

Las autoridades presumieron que Heraclio logró huir antes de la llegada de los uniformados. Esa evasión mantuvo abierto el intento de captura de uno de los objetivos prioritarios del gobierno estatal.

Días después, el 16 de noviembre, se registró un enfrentamiento en el municipio de Ocotlán, Jalisco, entre presuntos sicarios del CJNG y agentes de Seguridad Pública. Los reportes preliminares indicaron que la confrontación ocurrió por los intentos del cártel de contrarrestar los operativos iniciados para capturar a Heraclio Guerrero Martínez.

La celebración se llevó a cabo en la comunidad de Tinaja de Vargas y contó con un show de juegos artificiales Crédito: X@VendettaTamaul1

Según esos mismos reportes, Martínez asumió desde 2011 el liderazgo de la célula criminal “Los Guerrero”. Ese antecedente explicó por qué su captura formó parte de las prioridades de seguridad en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

La secuencia de hechos mostró dos planos del mismo personaje: por un lado, el bajo perfil que había mantenido sobre sus actividades; por el otro, la exhibición pública de poder durante una celebración familiar con vigilancia armada, artistas reconocidos y bienes de lujo, seguida semanas después por una operación oficial que no consiguió detenerlo.

  • Heraclio Gerardo Martínez, “El Tío Laco”, fue identificado por autoridades de Michoacán como presunto líder regional del CJNG y socio cercano de “El Mencho”.
  • Los XV años de su hija se realizaron el 25 de septiembre en Tinaja de Vargas con artistas, drones, fuegos artificiales, regalos de lujo y custodia de hombres armados.
  • En la segunda semana de noviembre hubo un operativo para capturarlo en Tanhuato, pero habría escapado antes; después se registró un enfrentamiento en Ocotlán ligado a esos intentos de detención.

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