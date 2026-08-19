Gobierno de México forma alianza con Spotify para impulsar a jóvenes del regional mexicano en México Canta 2026

La colaboración acompañará al talento joven de México Canta mediante herramientas para desarrollar audiencias y fortalecer la construcción de sus trayectorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La plataforma Spotify se incorporó a la segunda edición de México Canta, iniciativa binacional que busca descubrir y acompañar a jóvenes intérpretes y compositores, así como promover nuevas narrativas dentro del regional mexicano. La colaboración fue anunciada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México el martes 18 de agosto de 2026.

El acuerdo permitirá que los participantes reciban herramientas para desarrollar carreras musicales sostenibles y facilitará que sus canciones lleguen a nuevas audiencias. La estrategia incluye una playlist oficial, una clase magistral para los 14 semifinalistas y la participación de las tres personas ganadoras en un encuentro de Spotify con representantes de la industria.

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La alianza fue presentada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; el director general de Canal 22, Alonso Millán Zepeda; y la directora de Relaciones con Gobierno para Latinoamérica de Spotify, Karen Duque. También estuvo presente el Consejo Mexicano de la Música, representado por Alejandro Aguirre.

¿Qué es México Canta y quiénes pueden participar?

México Canta es un concurso dirigido a jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses de entre 18 y 29 años. Su propósito es fomentar nuevas formas de contar historias mediante la música regional mexicana y abrir oportunidades para que los participantes desarrollen una trayectoria profesional.

La iniciativa tiene un carácter binacional, pues vincula a juventudes de México y Estados Unidos a través de distintas expresiones musicales. Además de difundir sus propuestas, busca acompañarlas en aspectos como la construcción de audiencias, el vínculo con sus seguidores y la planeación de nuevos lanzamientos.

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De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el proyecto forma parte de la estrategia integral de atención a las causas del Gobierno de México, al ofrecer alternativas creativas y oportunidades de desarrollo para las juventudes.

“México Canta es un concurso binacional sin precedentes que hermana a jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses a través de la música e impulsa nuevas narrativas del regional mexicano”, explicó Claudia Curiel durante la presentación del convenio.

En su segunda edición, el certamen no se limitará a la competencia sobre el escenario. La participación de Spotify pretende dar continuidad al proceso de formación y ayudar a los talentos seleccionados a conocer el funcionamiento de la industria musical digital.

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¿En qué consiste la alianza entre Spotify y México Canta 2026?

El convenio firmado para la edición de México Canta 2026 se traducirá en tres acciones enfocadas en la difusión, capacitación y vinculación profesional de los participantes:

Una playlist oficial: Spotify creará, seleccionará y mantendrá actualizada una lista de reproducción con canciones de los semifinalistas, finalistas y artistas colaboradores. El objetivo será ampliar el alcance de sus propuestas y acercarlas a nuevos públicos.

Capacitación para los semifinalistas: los 14 jóvenes seleccionados participarán en una clase magistral impartida por especialistas de la plataforma. Durante la sesión conocerán herramientas para construir una carrera musical sostenible, hacer crecer sus audiencias, relacionarse con sus seguidores y planear el estreno de nuevas canciones.

Vinculación con la industria: las tres personas ganadoras serán invitadas al próximo encuentro insignia de Spotify para artistas emergentes. En él podrán convivir con talentos en ascenso, líderes del sector musical, medios de comunicación y creadores.

Karen Duque destacó que el acuerdo representa el primero de este tipo que Spotify firma en América Latina. La representante de la plataforma consideró que el crecimiento de la música mexicana debe estar acompañado por inversiones en las generaciones emergentes.

“Los artistas mexicanos no solo dominan en casa, están redefiniendo lo que el mundo escucha. Pero para que ese momento se sostenga, necesitamos invertir en lo que viene”, expresó.

Regional mexicano creció 450% en el mundo dentro de Spotify

La alianza se anunció en un momento de expansión para la música producida en el país. Según cifras de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) retomadas en el comunicado, México se colocó por primera vez entre los diez mercados musicales más grandes del mundo.

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En Spotify, el consumo internacional del regional mexicano registró un crecimiento de 450% durante los últimos cinco años. En territorio nacional, el incremento fue todavía mayor, al alcanzar 560% durante el mismo periodo.

También aumentó la presencia de intérpretes nacionales entre las canciones más escuchadas. Actualmente, más del 70% del Top 50 diario de Spotify México está integrado por artistas mexicanos. Hace una década, la proporción era de apenas 10%, de acuerdo con los datos presentados durante el lanzamiento de la alianza.

Estas cifras muestran que el regional mexicano ha dejado de concentrarse únicamente en su público tradicional y ha ganado presencia entre oyentes de otras regiones. Para los organizadores, el reto ahora consiste en mantener ese crecimiento mediante la incorporación de nuevas voces y propuestas musicales.

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Fechas y sedes de las semifinales de México Canta 2026

El camino hacia la final de México Canta 2026 comenzará el domingo 23 de agosto, cuando se lleve a cabo la primera semifinal en el Orpheum Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Una semana después, el domingo 30 de agosto, el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa, recibirá la segunda semifinal. Ambas presentaciones permitirán elegir a las personas que avanzarán a la última etapa del certamen.

La gran final se realizará el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional, ubicado en la Ciudad de México. Durante esa jornada se conocerá a los tres ganadores que participarán posteriormente en el encuentro organizado por Spotify para nuevos artistas.

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Los dos programas semifinales y la final serán transmitidos en vivo mediante los medios públicos, lo que permitirá seguir el concurso tanto en México como en otras regiones y conocer las propuestas de la nueva generación del regional mexicano.