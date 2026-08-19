Mataron a una niña de 10 años mientras extorsionaban a chofer en La Paz, Estado de México

Jostin Daniel y Miguel Ángel fueron detenidos tras el asesinato de la niña frente a sus padres Foto: Fiscalía Edomex

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La FGJEM detuvo a dos hombres por el asesinato de Erandy Daylin, una niña de 10 años que murió el 9 de agosto durante un ataque armado contra una combi estacionada en una base de transporte público de La Paz, Estado de México; ambos quedaron presos en Nezahualcóyotl y, si son declarados culpables, podrían recibir hasta 70 años de prisión.

El caso desató protestas de transportistas en el oriente mexiquense. Operadores de más de 20 rutas bloquearon la carretera federal México-Puebla y también la México-Texcoco para exigir seguridad, vigilancia permanente y atención a las denuncias por extorsiones y ataques.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los detenidos fueron identificados como Jostin Daniel “N” y Miguel Ángel “N”. De acuerdo con la indagatoria, el primero habría ayudado en la huida y el segundo habría participado de manera directa en la agresión junto con otro hombre.

La dependencia mexiquense precisó que obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos y después las cumplimentó. Los dos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de un juez.

Dos figuras encapuchadas incendian una combi de transporte público en Santa Anita durante la madrugada, mientras las llamas y el humo envuelven la parte delantera del vehículo bajo la vigilancia de una cámara de seguridad municipal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió dentro de una unidad estacionada en Ancón de los Reyes

La agresión ocurrió en una base de combis de la colonia Ancón de los Reyes, en el municipio de La Paz. Erandy Daylin estaba dentro de una unidad de transporte público junto con su madre y su padrastro cuando llegaron dos hombres en motocicleta.

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Según la información oficial, uno de ellos fue identificado como Miguel Ángel “N”. La investigación estableció que el acompañante habría disparado varias veces contra las personas que se encontraban dentro del vehículo.

Los disparos alcanzaron a la menor y a los dos adultos. La niña murió en el lugar por las heridas de bala, mientras su madre y su padrastro resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Una mano empuña una pistola semiautomática de color negro que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta central del caso fue esta: la menor no viajaba en movimiento ni quedó atrapada en un hecho ajeno al transporte, sino que estaba dentro de una combi detenida en su base cuando ocurrió el ataque. Esa secuencia colocó la atención en la seguridad de las rutas y en las condiciones en que trabajan los operadores en la zona oriente del Estado de México.

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La Fiscalía mantuvo abierta la búsqueda de más implicados

La Fiscalía sostuvo que la investigación siguió abierta porque más personas habrían intervenido tanto en la agresión como en la fuga. Por esa razón, las indagatorias continuaron para identificar, localizar y detener a los demás posibles participantes.

La carpeta también perfiló el papel que habría tenido Jostin Daniel “N”. De acuerdo con la acusación, después del ataque él presuntamente ayudó a escapar a Miguel Ángel “N” y a su acompañante.

La autoridad mexiquense aclaró que ambos debían ser considerados inocentes mientras no existiera una sentencia condenatoria en su contra. Su situación jurídica quedó en manos del Órgano Jurisdiccional.

Sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas, sujetos armados que viajaban en otra motocicleta la interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de una condena, la pena posible alcanzaría hasta 70 años de cárcel. Ese es el castigo máximo mencionado por la autoridad para los dos detenidos por su probable participación en el homicidio de la menor.

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Transportistas denunciaron una década de extorsiones y ataques

Después del crimen, trabajadores de la Ruta 69 y de otras líneas denunciaron que la agresión estaría relacionada con el cobro de piso que, según sus señalamientos, habrían padecido durante años para poder trabajar. Esa versión no quedó acreditada judicialmente y la FGJEM no señaló hasta ahora ese móvil como probado.

Los operadores afirmaron que las exigencias económicas y las amenazas se habían mantenido durante aproximadamente 10 años. También sostuvieron que la violencia no solo iba dirigida contra choferes, sino contra sus familias.

En sus testimonios, los transportistas aseguraron que durante ese periodo 20 unidades habrían sido incendiadas y tres operadores habrían sido asesinados. Esos hechos fueron atribuidos por ellos al entorno de extorsiones que denunciaron en la región.

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La movilización del 10 de agosto reunió a operadores de más de 20 rutas, que usaron sus unidades para bloquear vialidades y exigir seguridad en sus derroteros. También pidieron presencia permanente de vigilancia en las zonas donde circulaban y se concentraban las combis.

La presión de los transportistas se explicó por el tamaño de la red de transporte del Estado de México y por la conexión cotidiana de la zona oriente con la CDMX. Una reducción en el número de unidades podía afectar directamente los traslados de personas hacia escuelas, empleos y otros puntos de la región.

La FGJEM detuvo a Jostin Daniel “N” y Miguel Ángel “N” por su probable participación en el asesinato de Erandy Daylin, ocurrido el 9 de agosto en La Paz.

La menor murió dentro de una combi estacionada; su madre y su padrastro quedaron heridos y fueron llevados a un hospital.

Transportistas denunciaron presuntas extorsiones durante 10 años, con 20 unidades incendiadas y tres operadores asesinados, aunque ese móvil no quedó acreditado por la Fiscalía.