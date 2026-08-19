Santa Fe Klan dará concierto gratis en Tlalnepantla: fecha, horario y cómo llegar desde CDMX

El rapero subirá al escenario a las 22:00 h, dentro del programa “Raíces que Transforman”, cuyo lema es “Nuestra historia nos une y lleva al futuro”. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Guardar

Santa Fe Klan encabezará un concierto gratuito en la Explanada Municipal de Tlalnepantla el próximo 13 de septiembre, como acto estelar de los festejos por el 78 aniversario del municipio del Estado de México.

El evento forma parte de la agenda cultural del gobierno municipal encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz, que en septiembre de 2026 concentra varios festejos en torno al aniversario de Tlalnepantla de Baz.

Tlalnepantla Gobierno Municipal/Redes sociales

El municipio que celebra 78 años

Un póster anuncia el festival Raíces que Transforman el 13 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, con la presentación de Santa Fe Klan. (Gobierno de Tlanepantla/Redes Sociales)

El mismo municipio tiene programada para el 27 de septiembre la segunda edición de la Carrera del Mariachi Run-Fest, un evento deportivo con modalidades de 10 kilómetros competitivos, 5 kilómetros recreativos y una caminata familiar de 3 kilómetros, según informó el gobierno local.

PUBLICIDAD

Cuándo y a qué hora será el concierto de Santa Fe Klan gratis

El rapero subirá al escenario a las 22:00 h, dentro del programa “Raíces que Transforman”, cuyo lema es “Nuestra historia nos une y lleva al futuro”.

Las actividades del día arrancan desde las 16:00 h en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada, S/N, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54000.

Actividades desde la mañana en la zona poniente

La entrada a todas las actividades del día es gratuita, según indica la convocatoria oficial del municipio. (Gobierno de Tlanepantla/Redes Sociales)

La jornada abre a las 11:00 h en el Teatro Algarabía, ubicado en la misma Plaza Cívica, con cursos, conferencias y un corredor artístico. Los actos 2&2 y Ensamble forman parte de la programación de ese espacio.

La entrada a todas las actividades del día es gratuita, según indica la convocatoria oficial del municipio.

Baile Sonidero en Tlalnepantla Oriente

A partir de las 18:00 h, la Calle Sebastián Lerdo de Tejada, en Tlalnepantla Oriente, será sede de un Baile Sonidero con Colectivo Latino y DJ Cerveza como actos centrales.

PUBLICIDAD

La noche contará con la participación de los sonidos Bayamón, La Bomba, Yack, Puerto Rico, El Padrote Estelar y “La Clave de la Dinastía Linares”. La producción del escenario corre a cargo de Candela Music.

Quién es Santa Fe Klan

Su propuesta musical fusiona hip hop, trap, cumbia y regional mexicano. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 31 de su lista de los 50 grandes raperos en la historia del rap en español. Crédito: Cuartoscuro

Ángel Jair Quezada Jasso, de 26 años, nació el 29 de noviembre de 1999 en Guanajuato. Tomó su nombre artístico de la colonia Santa Fe, donde creció, y comenzó a grabar sus propias canciones a los 13 años tras descubrir el rap a través de Cypress Hill.

Su propuesta musical fusiona hip hop, trap, cumbia y regional mexicano. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 31 de su lista de los 50 grandes raperos en la historia del rap en español.

PUBLICIDAD

Una carrera construida desde Guanajuato

Quezada debutó en 2017 con cinco álbumes, entre ellos Por Costumbre y Seguimos Radicando. Su tema “Bendecido” (2018) lo lanzó a la masividad, y en 2021 profundizó su vínculo con la música tradicional a través de Santa Cumbia, producido por Toy Selectah y Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido.

Entre sus colaboraciones figuran “Grandes Ligas” con Snoop Dogg y Lupillo Rivera (2021), “Cuidando el territorio” con Calibre 50 y Beto Sierra (2021), y “Tú y tú” con Los Ángeles Azules y Cazzu (2023). Su álbum Todo (2023) registró 13 millones de reproducciones en sus primeras cuatro horas, de acuerdo con Street Art Latam.

PUBLICIDAD

En 2025 publicó Baile Cholo, un disco de 26 canciones grabado junto al productor Julián Villarreal, con instrumentos en vivo. Actualmente firma con su propio sello, 473 Music.

Cómo llegar desde Ciudad de México

La opción más práctica en transporte público es el Tren Suburbano en la línea Buenavista–Cuautitlán: la estación Tlalnepantla queda a unos 36 minutos a pie de la Plaza Cívica, por lo que se recomienda combinarla con alguna de las rutas de autobús que circulan por Avenida Gustavo Baz Prada.

En metro, las líneas 6 y 7 tienen paradas con conexión a rutas de autobús hacia la zona. Las rutas 11, 12, 63 y R-10 cuentan con paradas a menos de 10 minutos a pie del recinto, de acuerdo con datos de Moovit. Quienes vayan en auto pueden tomar el Periférico Norte o la Autopista México–Querétaro hasta el entronque con Avenida Gustavo Baz Prada.

PUBLICIDAD