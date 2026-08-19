Pedro Sola tacha de ‘equis’ a colonia de Guadalajara y se arrepiente tras regaño en vivo: “Es tan hermoso”

(Ventaneando)

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En la más reciente emisión de Ventaneando este 19 de agosto, Pedro Sola sorprendió a los televidentes al referirse a Rosalía y su paso por Guadalajara.

El conductor aseguró que la artista estuvo en una colonia “equis” de la ciudad, pero después se retractó ante sus compañeros, en un intento por evitar críticas sobre la zona que visitó la cantante española.

El momento generó reacciones inmediatas en redes, donde el público suele señalar cualquier desliz de Sola en el estudio de Azteca Uno.

¿Qué dijo Pedro Sola?

El segmento comenzó cuando los conductores relataron que días antes se había visto a Rosalía y Loli Bahía discutiendo al salir de un hotel, pero que la tensión parecía haberse disipado.

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La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

Al referirse al paseo en bicicleta de la pareja por Guadalajara, Pedro Sola comentó: “Ahora, Guadalajara tiene zonas más bonitas para pasear en bicicleta. Esa era una colonia equis”.

La frase provocó risas y una reacción inmediata de sus compañeros. Pati Chapoy dijo en tono de regaño: “No sabemos, ay no viste nada, Pedro”.

Finalmente, el conductor prefirió no insistir en el tema y se sumó a la conversación ya molesto:

“No, no, pero tantos jardines, tant... Ay, sí, Guadalajara es tan hermoso...”.

Pedro Sola en la mira tras reciente funa

El cuidado por parte de la producción y los conductores respecto a lo que diga Pedro Sola responde a que el conductor recientemente estuvo involucrado en una dura polémica por arremeter contra las mascotas.

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El conductor de Ventaneando visitó la fundación Yaakunah en la colonia Narvarte tras la controversia por sus comentarios sobre perros. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

Desde ese momento, el público ha pedido que se despida a Pedro Sola o que se le sancione más duramente en TV Azteca.

Las acciones que tomó la empresa fue una campaña de concientización animal, pero los resultados no fueron los esperados, ya que redes sociales se lanzaron contra ellos y las asociaciones que han colaborado con el vespertino, pues aseguran que eso sólo está buscando limpiar la imagen del presentador.

La visita de Rosalía a Guadalajara

La visita de Rosalía a Guadalajara ha estado marcada por su convivencia con Loli Bahía. Las dos fueron captadas paseando en bicicleta y comprando helados en la ciudad, acciones que han sido celebradas por sus seguidores por mostrar el lado más cotidiano de la artista.

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En la transmisión de Ventaneando, Pedro Sola se sorprendió de que la cantante de Motomami estuviera saliendo con una mujer y detalló: “Qué versatilidad”.